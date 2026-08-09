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Domy na sprzedaż w Dobrich, Bułgaria

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Bałczik
5
Generał Toszewo
3
37 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Chestimensko, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Chestimensko, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu solidnie zbudowany jednorodzinny dom z basenem i dużą dzi…
$81,759
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Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Generał Toszewo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Generał Toszewo, Bułgaria
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
Opis przedmiotu: Dom znajduje się w miłej miejscowości zaledwie 10 minut od General Toshevo …
$41,010
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Vasilevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Vasilevo, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dobrze utrzymany dom jednorodzinny z oddzielnym pensjonat…
$97,373
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Dom 3 pokoi w Durankulak, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Durankulak, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest dom do całkowitej renowacji z dużą działką. Położony na gó…
$12,561
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 2 pokoi w Odrintsi, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Odrintsi, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy uroczy, częściowo odnowiony dom z przestronną nieruchomością w sp…
$41,325
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Kranevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kranevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 254 m²
Piętro 3/4
# 27360946 Oferujemy dwa piętra domu w miejscowości Kranevo, Dobrich regionu, w cichym malow…
$252,898
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Dom 3 pokoi w Aleksandria, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Aleksandria, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dom jednorodzinny z dużą nieruchomością w miejscowości Al…
$46,888
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Rogachevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Rogachevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 2/2
# 30402716 Osada: wioska Rogachevo, Balchik.Powierzchnia całkowita działki: 2,457 m2Budynki:…
$842,765
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Bungalow w Dobrevo, Bułgaria
Bungalow
Dobrevo, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest w pełni odnowiony dom jednorodzinny w cichej i dobrze utrz…
$99,350
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 6 pokojów w Bezvoditsa, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Bezvoditsa, Bułgaria
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 200 m²
Opis przedmiotu: Nice, duży dom na 2 poziomach znajduje się w dość wsi z lokalnym sklepie i …
$187,474
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Slaveevo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Slaveevo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dobrze utrzymany dom jednorodzinny w atrakcyjnej lokaliza…
$188,913
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 2 pokoi w Goritsa, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Goritsa, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
$46,244
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Willa w Bojurets, Bułgaria
Willa
Bojurets, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu unikalną, nowo wybudowaną willę zbudowaną zgodnie z najwy…
$708,425
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom w Prilep, Bułgaria
Dom
Prilep, Bułgaria
$35,839
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Bungalow w Malina, Bułgaria
Bungalow
Malina, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż znajduje się uroczo odnowiony, nieurządzony bungalow z dwoma sy…
$79,107
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Stefan Karadja, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Stefan Karadja, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten jeden dom, w miłej, dużej wiosce w pobliżu Du…
$21,493
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 757 m²
Piętro 1/3
dowód tożsamości 33554890 Jest on oferowany na sprzedaż: Trzy trzypiętrowe wille z panoramic…
$617,544
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Dom 5 pokojów w Generał Toszewo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Generał Toszewo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 3
Mamy przyjemność zaoferować ten duży i solidny dom wiejski, położony w spokojnej miejscowośc…
$38,203
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 8 pokojów w Obrochishte, Bułgaria
Dom 8 pokojów
Obrochishte, Bułgaria
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Sorrento Italiana - Luksusowy widok na morze Villa z basenem, garażami i dwoma niezale…
$590,403
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Luliakovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Luliakovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 1
Mamy przyjemność zaoferować ten przestronny dom wiejski, położony w dobrej wielkości i spoko…
$68,455
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 2 pokoi w Orlova Mogila, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Orlova Mogila, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy uroczy dom w cichej i bogatej w naturę lokalizacji w miejscowości…
$20,595
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Nova Kamena, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Nova Kamena, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością oferujemy tę przestronną nieruchomość, znajdującą się w miejscowości pomiędz…
$46,282
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Sirakovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Sirakovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością oferujemy ten niedrogi teren wiejski o doskonałym potencjale, położony w duż…
$11,717
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Spasovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Spasovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Mamy przyjemność zaoferować ten odnowiony dom, położony w cichej okolicy w pobliżu centrum w…
$80,452
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Spasovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Spasovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością oferujemy ten doskonały projekt renowacyjny położony w dużej i dobrze rozwin…
$12,762
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Willa w Bezvoditsa, Bułgaria
Willa
Bezvoditsa, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 430 m²
Opis przedmiotu: Wideo: https: / / youtu.be / E- _ 6 _ VYC-fI Na sprzedaż znajdują się dwa …
$216,678
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Gurkovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Gurkovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż ten jednopiętrowy dom położony w dużej i bardzo dobr…
$39,445
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Luliakovo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Luliakovo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Prawdziwe Estates z przyjemnością prezentuje tę wyjątkowo dobrze utrzymaną nieruchomość,…
$91,675
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Willa w Bałczik, Bułgaria
Willa
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 4
Powierzchnia 2 450 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest nowo wybudowany dom do wysokich standardów UE. Położony w …
$233,171
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Liahovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Liahovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością zaprezentujemy ten uroczy jednopiętrowy dom, położony w dobrze rozwiniętej w…
$82,645
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Typy nieruchomości w Dobrich.

wille

Parametry nieruchomości w Dobrich, Bułgaria

z garażem
Tanie
Luksusowe
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