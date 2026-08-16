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Domy na sprzedaż w Sofia City, Bułgaria

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Sofia
21
27 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 7
Powierzchnia 330 m²
$334,835
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Dom w Vladaya, Bułgaria
Dom
Vladaya, Bułgaria
$585,886
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 6 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 6
Powierzchnia 250 m²
Agencja i oferta; Square " Z przyjemnością oferujemy piękny słoneczny dom w doskonałej dziel…
$290,656
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 3 pokoi w Bankja, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Bankja, Bułgaria
Pokoje 3
Powierzchnia 200 m²
$267,403
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Szeregowiec w Sofia, Bułgaria
Szeregowiec
Sofia, Bułgaria
$987,176
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Sofia, Bułgaria
Dom
Sofia, Bułgaria
$697,574
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Pancharevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Pancharevo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Dom położony jest w pobliżu kompleksu „Biały Kościół”". Nowa nowoczesna architektura z piękn…
$435,984
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Dom w Pancharevo, Bułgaria
Dom
Pancharevo, Bułgaria
Powierzchnia 695 m²
Agency Square z przyjemnością oferuje piękny luksusowo urządzony słoneczny dom ze wspaniałą …
$791,994
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Dom 3 pokoi w Sofia, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Sofia, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
$155,762
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Dom w Sofia, Bułgaria
Dom
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 250 m²
We present you a new project in the capital, Sofia - Vitosha town house from 6 family houses…
$455,595
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Dom 4 pokoi w Sofia, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 4
Powierzchnia 70 m²
$64,901
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Dom 20 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 20 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 20
Powierzchnia 1 400 m²
Agencja Kvadrat sprzedaje całkowicie odnowiony budynek o łącznej powierzchni zabudowy 1400 m…
$1,74M
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Dom 5 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 5
Powierzchnia 249 m²
БОЛЬШОЙ   DOM ! ZAMKNIĘTY KOMPLEKS ! Oferujemy gotowy designerski iw pełni wyposażony dom po…
$486,553
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Dom 9 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 9 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Dla koneserów wiejskiej ciszy, czystego powietrza i górskich krajobrazów ! Oferujemy do sprz…
$617,673
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Dom 5 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 5
Powierzchnia 360 m²
Przedstawiamy Twoją uwagę   piękny dom rodzinny, całkowicie wykończony i częściowo umeblowan…
$535,705
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Willa 7 pokojów w Sofia, Bułgaria
Willa 7 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 584 m²
Liczba kondygnacji 2
Bestay Property prezentuje na sprzedaż kompleks hotelowy, mieszczący się w kamienicy z lat 6…
$1,60M
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Dom 4 pokoi w Sofia, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sofia, Bułgaria
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
$151,436
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Rezydencja 7 pokojów w Sofia City, Bułgaria
Rezydencja 7 pokojów
Sofia City, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny dom na sprzedaż, Bankya, SofiaBestay Property prezentuje dom z nowoczesną archite…
$799,688
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Dom 10 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 10 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 10
Powierzchnia 430 m²
$324,505
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Dom 10 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 10 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 10
Powierzchnia 500 m²
$713,910
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Dom 7 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 779 m²
Bestay Property presents a luxury residence in the city of Sofia in Vitosha district. The pr…
$3,29M
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Dom 5 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sofia, Bułgaria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 728 m²
Bestay Property offers you a modern luxury and fully equipped residence for sale in the best…
$3,49M
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Dom w Sofia, Bułgaria
Dom
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 270 m²
$356,955
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Dom 6 pokojów w Busmantsi, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Busmantsi, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
$128,720
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Dom w Sofia, Bułgaria
Dom
Sofia, Bułgaria
Powierzchnia 890 m²
Agencja sprzedaży i wynajmu nieruchomości " KWADRAT I cytat;   oferuje uwagę domu u podnóża …
$596,001
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Dom 8 pokojów w Sofia, Bułgaria
Dom 8 pokojów
Sofia, Bułgaria
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
$454,307
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Parametry nieruchomości w Sofia City, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
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