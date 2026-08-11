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Domy na sprzedaż w Obwód Burgas, Bułgaria

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Sweti Włas
37
Nesebyr
33
Pomorie
30
Kableshkovo
14
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383 obiekty total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Nesebyr, Bułgaria
UP UP
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyłącznie!!!Nowe, częściowo wyrzeźbione domy z panoramicznym widokiem na morze i góry, w mal…
$242,739
VAT
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Dom 4 pokoi w Orizare, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Orizare, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
New Build! Nowoczesny 3-Sypialnia z prywatnym ogrodem w Orizare, tylko 10 km od Sunny Beach …
$241,904
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 6 pokojów w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielony 4- Sypialnia z Tawerną, Ogrodem i Taras Panoramiczny w Kosharitsa IBG Real Estate…
$300,495
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Podvis, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Podvis, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 1/1
Dom z basenem i sauną w miejscowości Podvis, Burgas regionCena - 105,000 euroArea- 167 m2Eta…
$120,022
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Dom 4 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 173 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 34099300Na sprzeda? dwupi? trowy dom z podwórzem i parkingiem blisko morza …
$438,629
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Dom 3 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 34161362Oferowana na sprzedaż nowa jednopiętrowa willa w kompleksie House G…
$387,476
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Dom 4 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 282 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 34157326Oferowana na sprzedaż nowa dwupoziomowa willa w kompleksie House Ga…
$609,055
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Dom 5 pokojów w Pomorie, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 362 m²
Piętro 4/5
dowód tożsamości 34198586Miasto znajduje się w starej części miasta. Pomorze znajduje się w …
$346,286
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Dom 4 pokoi w Goritsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Goritsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy umeblowany, dwupiętrowy dom z ogrodem i basenem w miejscowości Gorica, gmina Pomor…
$219,321
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Dom 3 pokoi w Ognen, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Ognen, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/1
# 27095974 Oferujemy jednopiętrowy dom w pięknym obszarze regionu Burgas, w społeczności Kar…
$27,348
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Dom w Pomorie, Bułgaria
Dom
Pomorie, Bułgaria
Powierzchnia 254 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 33974878 Cena 299000 EUR Populacja: Sarafovo (Lahana), BurgasPokój: 5Powier…
$340,155
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Dom 5 pokojów w Nesebyr, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 194 m²
Piętro 1/3
dowód tożsamości 34090198 Cena: 349,900 euro Ugoda z ludźmi: NessebarPokój: 5Powierzchnia ca…
$403,885
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Willa w Rawda, Bułgaria
Willa
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 268 m²
Opis przedmiotu: Trzypiętrowa willa w centrum Ravdy, Bułgaria Z przyjemnością oferujemy Pań…
$627,733
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Novo Panicharevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Novo Panicharevo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/1
Oferujemy umeblowany, parterowy dom z ogrodem i basenem w miejscowości Novo Panicharevo. …
$136,372
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Dom 3 pokoi w Vinarsko, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Vinarsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy parterowy dom z ogrodem w miejscowości Vinarsko w obwodzie Burgas. Dom o powier…
$96,896
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Dom 2 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
$252,863
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Dom 4 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 34161194Oferowana na sprzedaż nowa dwupoziomowa willa w kompleksie House Ga…
$363,593
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Dom 3 pokoi w Shivarovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Shivarovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzy-Story House z ziemią w miejscowości Kitka, Burgas Region Na sprzedaż: 124; Miejskie nie…
$47,942
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Rawda, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Rawda, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 29999732Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowa willa w kompleksie bez opłaty …
$249,326
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Dom 4 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy fantastyczny trzypiętrowy nowo wybudowany dom na sprzedaż ze wspa…
$312,891
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 2 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Opis przedmiotu: Z przyjemnością przedstawiamy Państwu piękny dom jednorodzinny z przepiękny…
$158,723
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 33377224Cena: 380000 euroLokalizacja: Saint VlasPokoje: 4Powierzchnia całko…
$438,629
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Dom 4 pokoi w Goritsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Goritsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowany dom z 2 sypialniami, 2 łazienkami 124; 18 min do Sunny Beach IBG Real Estates ofe…
$221,642
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 6 pokojów w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe domy z wykorzystaniem technologii Fakhwerk, z panoramicznym widokiem na morze i góry, w…
$316,442
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój rodzinny dom nad morzem w St. Vlas - przytulność, styl i natura w jednym miejscu!Dobrze…
$432,131
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Dom w Sweti Włas, Bułgaria
Dom
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 1 100 m²
$1,04M
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Dom 2 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu nowoczesny i dobrze utrzymany dom w ekskluzywnym kompleks…
$313,323
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Poroy, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Poroy, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przytulny dom jednorodzinny w spokojnej miejscowości Poroy w regi…
$97,682
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: Elegancja wpisana na horyzoncie morskim W samym sercu regionu Akladi w Cher…
$536,690
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Pomorie, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Pomorie, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 196 m²
Piętro 1/2
ID33845150Do sprzedaży:Dwupiętrowy domCena: 400000 euroRozmieszczenie: Pomorze, LahanaPowier…
$519,430
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Typy nieruchomości w Obwód Burgas.

wille
bungalow
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Obwód Burgas, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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