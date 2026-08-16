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Domy na sprzedaż w General Toshevo, Bułgaria

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11 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Sirakovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Sirakovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością oferujemy ten niedrogi teren wiejski o doskonałym potencjale, położony w duż…
$11,717
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Generał Toszewo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Generał Toszewo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 3
Mamy przyjemność zaoferować ten duży i solidny dom wiejski, położony w spokojnej miejscowośc…
$38,203
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Luliakovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Luliakovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 1
Mamy przyjemność zaoferować ten przestronny dom wiejski, położony w dobrej wielkości i spoko…
$68,455
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Luliakovo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Luliakovo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Prawdziwe Estates z przyjemnością prezentuje tę wyjątkowo dobrze utrzymaną nieruchomość,…
$91,675
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Bungalow w Malina, Bułgaria
Bungalow
Malina, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż znajduje się uroczo odnowiony, nieurządzony bungalow z dwoma sy…
$79,107
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Generał Toszewo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Generał Toszewo, Bułgaria
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
Opis przedmiotu: Dom znajduje się w miłej miejscowości zaledwie 10 minut od General Toshevo …
$41,010
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Dom 2 pokoi w Goritsa, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Goritsa, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
$46,270
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Dom 4 pokoi w Vasilevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Vasilevo, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dobrze utrzymany dom jednorodzinny z oddzielnym pensjonat…
$97,373
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Spasovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Spasovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Mamy przyjemność zaoferować ten odnowiony dom, położony w cichej okolicy w pobliżu centrum w…
$80,452
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Spasovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Spasovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością oferujemy ten doskonały projekt renowacyjny położony w dużej i dobrze rozwin…
$12,762
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Generał Toszewo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Generał Toszewo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Prawdziwe Estates przyciąga uwagę tej doskonałej nieruchomości, znajduje się w malownicz…
$44,808
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Parametry nieruchomości w General Toshevo, Bułgaria

z garażem
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