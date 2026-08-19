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Domy na sprzedaż w Balchik, Bułgaria

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13 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Rogachevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Rogachevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 2/2
# 30402716 Osada: wioska Rogachevo, Balchik.Powierzchnia całkowita działki: 2,457 m2Budynki:…
$842,765
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Willa w Bałczik, Bułgaria
Willa
Bałczik, Bułgaria
Sypialnie 4
Powierzchnia 2 450 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest nowo wybudowany dom do wysokich standardów UE. Położony w …
$233,171
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 757 m²
Piętro 1/3
dowód tożsamości 33554890 Jest on oferowany na sprzedaż: Trzy trzypiętrowe wille z panoramic…
$617,544
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom 8 pokojów w Obrochishte, Bułgaria
Dom 8 pokojów
Obrochishte, Bułgaria
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa Sorrento Italiana - Luksusowy widok na morze Villa z basenem, garażami i dwoma niezale…
$601,038
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Gurkovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Gurkovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż ten jednopiętrowy dom położony w dużej i bardzo dobr…
$39,445
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Kranevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kranevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 254 m²
Piętro 3/4
# 27360946 Oferujemy dwa piętra domu w miejscowości Kranevo, Dobrich regionu, w cichym malow…
$252,898
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TekceTekce
Dom 6 pokojów w Bezvoditsa, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Bezvoditsa, Bułgaria
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 200 m²
Opis przedmiotu: Nice, duży dom na 2 poziomach znajduje się w dość wsi z lokalnym sklepie i …
$187,474
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Bezvoditsa, Bułgaria
Willa
Bezvoditsa, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 430 m²
Opis przedmiotu: Wideo: https: / / youtu.be / E- _ 6 _ VYC-fI Na sprzedaż znajdują się dwa …
$216,678
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Liahovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Liahovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością zaprezentujemy ten uroczy jednopiętrowy dom, położony w dobrze rozwiniętej w…
$82,645
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Bałczik, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? dom o 160 m kw. m. powierzchni mieszkalnej umieszczonej na powierzchni 830 m2. m…
$220,943
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 8 pokojów w Obrochishte, Bułgaria
Dom 8 pokojów
Obrochishte, Bułgaria
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 10 000 m²
Trzypiętrowy dom jest na sprzedaż w miejscowości Obroszura, obok miejscowości Albena, 5 km o…
$381,240
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Prywatny sprzedawca
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Dom 4 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Prawdziwe Estates ma przyjemność zaoferować do Państwa uwagi ten dwa historyczny dom bli…
$166,653
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Bałczik, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Bałczik, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować tę wyjątkową nieruchomość, znajduje się w morskie…
$362,513
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Parametry nieruchomości w Balchik, Bułgaria

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