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Domy na sprzedaż w Nesebar, Bułgaria

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Sweti Włas
37
159 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Nesebyr, Bułgaria
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Dom wolnostojący 5 pokojów
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyłącznie!!!Nowe, częściowo wyrzeźbione domy z panoramicznym widokiem na morze i góry, w mal…
$242,739
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Dom 6 pokojów w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielony 4- Sypialnia z Tawerną, Ogrodem i Taras Panoramiczny w Kosharitsa IBG Real Estate…
$300,495
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Orizare, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Orizare, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
New Build! Nowoczesny 3-Sypialnia z prywatnym ogrodem w Orizare, tylko 10 km od Sunny Beach …
$241,904
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Willa w Sweti Włas, Bułgaria
Willa
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Opis przedmiotu: Ta nieruchomość znajduje się w * * Venid Eco Village * * w * * Sveti Vlas *…
$751,841
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Nesebyr, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 236 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 34087526Cena: 439,900 euro Ugoda z ludźmi: NessebarPokój: 5Powierzchnia cał…
$507,771
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Dom 6 pokojów w Rawda, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Rawda, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny, umeblowany, dwupiętrowy dom z ogrodem i DWOMA GARAŻAMI w miejscowości…
$649,810
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom z widokiem na morze panoramiczne w Venid Eco Village, Sveti Vlas Mamy przyje…
$641,385
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 200 m²
Piętro 3/3
Cena: 670 000 euro.Lokalizacja: Kosharitsa, gmina. NessebarPokoje: 10Powierzchnia całkowita:…
$965,890
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Dom 6 pokojów w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe domy z wykorzystaniem technologii Fakhwerk, z panoramicznym widokiem na morze i góry, w…
$316,442
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 33210442Powierzchnia budynku: 500 m2. M.,Powierzchnia całkowita działki: 19…
$2,28M
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Dom 4 pokoi w Banya, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Banya, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom z basenem i widokiem na morze w miejscowości Banya, Burgas Region Z przyjemnością oferuj…
$523,099
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Bungalow w Banya, Bułgaria
Bungalow
Banya, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 131 m²
Opis przedmiotu: Z przyjemnością oferujemy Państwu nowoczesny dom jednopiętrowy w malownicze…
$515,505
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 2 pokoi w Rawda, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Rawda, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 168 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny dom jednorodzinny w Ravdzie, w Bułgarii -…
$244,365
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Nesebyr, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 450 m²
Piętro 4/4
dowód tożsamości 34125970Sprzeda? 4-pi? trowy dom z widokiem na morze w dzielnicy Zora na gr…
$981,145
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy przestronny, umeblowany, trzypiętrowy dom z panoramicznym widokiem na morze w strz…
$314,064
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Dom w Nesebyr, Bułgaria
Dom
Nesebyr, Bułgaria
Opis przedmiotu: W jednym z najbardziej pożądanych i obiecujących miejsc w Nessebar, tuż obo…
$279,764
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne Two-Storey Townhouse w centrum Kosharitsa - 6 km od morza Z przyjemnością oferuj…
$270,748
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom w Kosharitsa, Bułgaria
Dom
Kosharitsa, Bułgaria
$254,298
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Bungalow w Gyulyovtsa, Bułgaria
Bungalow
Gyulyovtsa, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu przytulny bungalow o powierzchni mieszkalnej 108 m ² …
$221,870
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 10 pokojów w Nesebyr, Bułgaria
Dom 10 pokojów
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy przestronny, umeblowany, czteropiętrowy dom z ośmioma sypialniami w dzielnicy will…
$1,05M
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Dom 2 pokoi w Tankovo, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Tankovo, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jednoosobowy o powierzchni 800 m2 Ogród tylko 7 km od Sunny Beach IBG Real Estates ma pr…
$152,913
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 34176850Na sprzeda? dwupi? trowy dom z podwórzem i parkingiem blisko morza …
$415,544
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z basenem i widokiem na morze - Sveti Vlas Jeśli szukasz nieruchomości, które można zako…
$697,487
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 590 m²
Piętro 2/2
# 31209186Nieruchomość znajduje się na wspólnym terenie o wielkości 1250 m2. M.Składa się z …
$1,03M
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 110 m²
$139,864
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Dom 2 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Opis przedmiotu: Z przyjemnością przedstawiamy Państwu piękny dom jednorodzinny z przepiękny…
$158,723
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 34241740Oferowane na sprzeda? 2- pi? trowy dom w kompleksie Aura Domy, Kosh…
$284,411
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Dom 5 pokojów w Nesebyr, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 415 m²
Piętro 1/4
dowód tożsamości 34186480Na sprzedaż duży wielopoziomowy dom z unikalną architekturą w stref…
$1,03M
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Dom 4 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 33377224Cena: 380000 euroLokalizacja: Saint VlasPokoje: 4Powierzchnia całko…
$438,629
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Dom 3 pokoi w Kosharitsa, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kosharitsa, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Miasta z widokiem na morze i bez opłat konserwacyjnych w Kosharitsa, Bułgaria Powierzchnia: …
$130,665
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Typy nieruchomości w Nesebar.

wille
bungalow
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Nesebar, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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