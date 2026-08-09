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Domy na sprzedaż w Ruse, Bułgaria

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16 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Byala, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Byala, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz niedrogiej nieruchomości z wielkim potencjałem? Ten dwupiętrowy dom we wsi Polsko Ko…
$15,624
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Ruse, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy Państwu nieruchomość z wielkim potencjałem, znajduje się w południe - po Rodin…
$57,002
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Czerwena woda, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Czerwena woda, Bułgaria
Pokoje 5
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 1
Plat z domem i wielkim potencjałem 124; Chervena Voda Village, w pobliżu Ruse Oferujemy na s…
$65,032
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Senovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Senovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością oferujemy ten w pełni odnowiony dom jednopiętrowy, położony na hojnej działc…
$30,712
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 6 pokojów w Ruse, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Ruse, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Z przyjemnością zaprezentujemy na sprzedaż nieruchomość z dwoma solidnymi ceglanymi domami, …
$267,215
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Shtraklevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Shtraklevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Solid 3- Sypialnia Dom na sprzedaż z dużym ogrodem - Shtraklevo Village, Ruse Area Z przyjem…
$79,135
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Pepelina, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Pepelina, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten dobrze utrzymany dom wiejski, położony w malo…
$25,916
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 6 pokojów w Cherven, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Cherven, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten uroczy dwupiętrowy dom, położony w jednej z n…
$32,443
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 6 pokojów w Piperkovo, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Piperkovo, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Niedrogi dom wiejski z pensjonatem w pobliżu rzeki Yantra i Dunaju Oferujemy przytulny i nie…
$45,301
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 7 pokojów w Dve Mogili, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Dve Mogili, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Prawdziwe Estates z przyjemnością prezentuje tę naprawdę specjalną nieruchomość, oferują…
$50,667
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Trastenik, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Trastenik, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować na sprzedaż ten jednopiętrowy dom z 2 sypialniami…
$35,225
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 6 pokojów w Peichinovo, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Peichinovo, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
Z przyjemnością oferujemy ten piękny obiekt, położony w dobrze zorganizowanej miejscowości z…
$24,890
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Tsenovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Tsenovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom z Werandą i dużym ogrodem 124; Blisko Vardim i Dunaju IBG Real Estates z przyjemnością o…
$36,080
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Ekzarh Iosif, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Ekzarh Iosif, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować tę wiejską nieruchomość, znajdującą się w malowni…
$14,614
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Pet Kladentsi, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Pet Kladentsi, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować tę nieruchomość znajdującą się w bardzo malownicz…
$18,562
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Byala, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Byala, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny, umeblowany, dwupiętrowy dom w miejscowości Biała, w obwodzie Warna. …
$214,074
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Parametry nieruchomości w Ruse, Bułgaria

z garażem
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