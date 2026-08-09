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Domy na sprzedaż w Sozopol, Bułgaria

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Chernomorets
6
21 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 177 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 31316962Dwupiętrowy dom na sprzeda ¿w Sozopolu, nowe miasto, z podwórzem, 1…
$311,019
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Willa w Sozopol, Bułgaria
Willa
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Objektbeschreibung: Akcja do 31.12.2025! TOP WNIOSEK ZAKŁADU MORZA! Dopiero teraz oferujemy …
$639,460
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 267 m²
$461,287
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 4/4
dowód tożsamości 34077566 Koszt: 620,000 EUR (bez VAT)Ludność: Sozopol Pokój: 8 Powierzchnia…
$715,658
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Dom w Sozopol, Bułgaria
Dom
Sozopol, Bułgaria
Powierzchnia 6 686 m²
Opis przedmiotu: sprzedaje atrakcyjną działkę do budowy kurortów w miejscowości Chernomorets…
$648,949
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
Piętro 1/3
dowód tożsamości 32513430Powierzchnia całkowita: 260 m2Koszt 750 000 euroLiczba pięter 3Opła…
$634,858
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Dom 5 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe niestandardowe domy w pobliżu plaży Kavatsi 124; Olympia Villas, Sozopol IBG Real …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: Elegancja wpisana na horyzoncie morskim W samym sercu regionu Akladi w Cher…
$536,690
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Chernomorets, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 375 m²
Piętro 3/3
ID30511160Oferujemy dom z podwórzem w V.S. Skalite, Chernomorets.Cena: 890 000 euroLokalizac…
$1,03M
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Dom 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 296 m²
Opis przedmiotu: * * Elegancja zapisana w Sea Horizon * * W samym sercu regionu Akladi w Ch…
$570,946
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Krushevets, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Krushevets, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/1
# 33891226 Cena: 137000 euro + 3% nabywcyOsiedlenie: wieś Kruszewet, generał. Sozopol, Regio…
$157,814
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Dom 2 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Opis przedmiotu: Ten pięknie odnowiony dom oferuje komfort, przestronną przestrzeń życiową i…
$437,595
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Ravadinovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Ravadinovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/1
# 33022160 Dom jednopiętrowy na sprzedaż w Ravandinovo, z podwórzem, 3,5 km od morza!Cena: 3…
$404,546
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Dom 5 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 360 m²
Piętro 4/4
dowód tożsamości 33582486Cena: 1400,000 EUR.Lokalizacja: SozopolPowierzchnia domu: 360 m2 + …
$1,62M
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Dom 5 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy przestronny, nowy, nieumeblowany, trzypiętrowy dom w stanie deweloperskim „pod klu…
$424,967
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Dom w Chernomorets, Bułgaria
Dom
Chernomorets, Bułgaria
Powierzchnia 405 m²
$445,021
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Dom 5 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 176 m²
Piętro 1/2
# 33898258 Cena: 340 000 EURLudność: Sozopol, obszar BudjakaPowierzchnia całkowita: 176 m2, …
$392,458
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Dom 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: Elegancja wpisana na horyzoncie morskim W samym sercu regionu Akladi w Cher…
$513,852
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Piętro 1/3
# 33899360 Cena: 330.000 euroLudność: Sozopol, obszar BudjakaPowierzchnia całkowita: RZP 162…
$380,915
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Dom 6 pokojów w Sozopol, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Sozopol, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny, umeblowany, dwupiętrowy dom szeregowy z widokiem na morze w dzielnicy…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Sozopol, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sozopol, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 522 m²
Miasto Sozopol, obszar Budzhaka Znajduje się w centrum półwyspu Budzhaka, w cichym miejscu, …
$726,407
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Parametry nieruchomości w Sozopol, Bułgaria

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