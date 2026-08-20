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Domy na sprzedaż w Chernomorets, Bułgaria

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6 obiektów total found
Dom w Chernomorets, Bułgaria
Dom
Chernomorets, Bułgaria
Powierzchnia 405 m²
$445,617
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Dom 2 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 267 m²
$461,822
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Dom 5 pokojów w Chernomorets, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Chernomorets, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 375 m²
Piętro 3/3
ID30511160Oferujemy dom z podwórzem w V.S. Skalite, Chernomorets.Cena: 890 000 euroLokalizac…
$1,03M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: Elegancja wpisana na horyzoncie morskim W samym sercu regionu Akladi w Cher…
$513,852
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 296 m²
Opis przedmiotu: * * Elegancja zapisana w Sea Horizon * * W samym sercu regionu Akladi w Ch…
$570,946
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Chernomorets, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Chernomorets, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: Elegancja wpisana na horyzoncie morskim W samym sercu regionu Akladi w Cher…
$536,690
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Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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