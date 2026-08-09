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Domy na sprzedaż w Sweti Włas, Bułgaria

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wille
4
37 obiektów total found
Willa w Sweti Włas, Bułgaria
Willa
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 301 m²
Opis przedmiotu: * * Venid Eco Village * * to zamknięty kompleks mieszkalny w Sveti Vlas, op…
$2,08M
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy 3- Storey Townhouse z widokiem na morze 124; Sun Coast Resort, Sveti Vlas IBG Rea…
$407,318
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przestronny dom z prywatnym basenem w popularnej dzielnicy mieszk…
$271,239
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu przestronny i stylowy dwupiętrowy dom w nowoczesnym d…
$930,643
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/2
🌳 Własny ogród i przestrzeń królewska: luksusowy apartament trzyosobowy w MillenniumOferujem…
$319,790
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Dom 6 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 301 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy dwukondygnacyjne domy wolnostojące z WIDOKIEM NA MORZE w nowo wybudowanym kompleks…
$1,39M
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 252 m²
Piętro 3/3
dowód tożsamości 32168350Sprzedaż trzypiętrowego domu w centrum St. Vlas, z podwórzem 690 m2…
$450,172
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
Piętro 5/5
dowód tożsamości 33924196Sprzeda? dom w St. Vlas w dzielnicy Syrenki.Cena: 398,000 EURRozlic…
$459,407
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
dowód tożsamości 30952674 Ekodom w kompleksie Venid Eco Village Cena: 600 300 euro. Lokaliza…
$692,919
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Willa 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Willa 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Status Eco- Villa z Sea Panorama i Own Sauna: ECO VILLAGE LCDOferujemy na sprzedaż luksuso…
$610,508
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z basenem i widokiem na morze - Sveti Vlas Jeśli szukasz nieruchomości, które można zako…
$697,487
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 2
dowód tożsamości 30956682 Eco house z 4 sypialniami w kompleksie Venid Eco VillageCena: 5961…
$688,071
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Piętro 2/2
# 30255174Dwupiętrowy dom w centrum St. Vlas 245 m2 i podwórze o powierzchni 1,149 m2Cena: 1…
$265,486
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Dom 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 333799326Sprzedaż 1 / 4 willi z 1 sypialnią w zamkniętym kompleksie typu "V…
$86,572
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Dom 25 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 25 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 25
Liczba łazienek 25
Powierzchnia 1 100 m²
$1,21M
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój rodzinny dom nad morzem w St. Vlas - przytulność, styl i natura w jednym miejscu!Dobrze…
$432,131
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 33210442Powierzchnia budynku: 500 m2. M.,Powierzchnia całkowita działki: 19…
$2,28M
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy przestronny, umeblowany, trzypiętrowy dom z panoramicznym widokiem na morze w strz…
$314,064
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 142 m²
$215,036
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Dom 2 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Opis przedmiotu: Kompleks mieszkalny "VENID ECO VILLAGE" uzupełnia ogólną koncepcję architek…
$303,575
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 30306732Luksusowa willa na sprzedaż z 4 sypialniami w zamkniętym kompleksie…
$380,915
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Dom 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy dwukondygnacyjne domy szeregowe z WIDOKIEM NA MORZE w nowo wybudowanym kompleksie …
$298,220
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Dom w Sweti Włas, Bułgaria
Dom
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 1 100 m²
$1,04M
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy dwupiętrowy dom wolnostojący z WIDOKIEM NA MORZE w nowo wybudowanym kompleksie „Ve…
$691,259
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 301 m²
Liczba kondygnacji 2
dowód tożsamości 30965684 eco- house z 5 sypialniami w kompleksie Venid Eco VillageCena: 1 0…
$1,17M
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 251 m²
Liczba kondygnacji 2
dowód tożsamości 30956428 Ekodom z 5 sypialniami w kompleksie Venid Eco VillageCena: 844368 …
$974,644
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Dom 5 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 199 m²
Piętro 1/2
dowód tożsamości 33912648 Cena: 549,900 euro Ugoda z ludźmi: Saint VlasPokój: 6Powierzchnia …
$634,743
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Dom 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy dwukondygnacyjne domy w zabudowie bliźniaczej z WIDOKIEM NA MORZE w nowo wybudowan…
$508,577
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Dom 4 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy ekskluzywny dom jednorodzinny położony bezpośrednio na nabrzeżu w…
$465,157
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 7 pokojów w Sweti Włas, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy dwukondygnacyjne domy wolnostojące z WIDOKIEM NA MORZE w nowo wybudowanym kompleks…
$1,47M
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