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Domy na sprzedaż w Yambol, Bułgaria

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Granitovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Granitovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Opis przedmiotu: 🏡 Dom jednorodzinny w Granitovo, prowincja Yambol - południowo-wschodnia Bu…
$114,727
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 2 pokoi w Elhovo, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Elhovo, Bułgaria
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż: dwupiętrowy dom z dużym dziedzińcem o powierzchni 6000 m ² w m…
$36,541
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Parametry nieruchomości w Yambol, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
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