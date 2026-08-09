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Domy na sprzedaż w Kableshkovo, Bułgaria

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14 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z prywatnym basenem i widokiem na morze 124; Winnice Resort, Aheloy IBG Real Estates ma …
$220,883
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dobrze utrzymany dom jednorodzinny w cichym kompleksie mi…
$289,826
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu jednorodzinny dom w stanie skorupy w ekskluzywnym komplek…
$138,101
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu specjalny dom jednorodzinny w ekskluzywnym kompleksie mie…
$305,065
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 34157796 Cena: 95,000 euro. Lokalizacja: KableshkovoPokój: 3Powierzchnia ca…
$109,657
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Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 34346902 Cena: 100.000 euro. Lokalizacja: KableshkovoPokój: 3Powierzchnia c…
$114,015
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Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu wysokiej jakości dom jednorodzinny w ekskluzywnym Vin…
$215,818
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 2 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dobrze utrzymany dom jednorodzinny w popularnym kompleksi…
$222,601
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 28435492Cena: od 100.000 euroLokalizacja: KableshkovoPokoje: od 2 do 4Powie…
$113,764
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Bungalow w Kableshkovo, Bułgaria
Bungalow
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Ten uroczy bungalow w Village Black Sea View kompleks mieszkalny oferuje do…
$166,790
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Bungalow w Kableshkovo, Bułgaria
Bungalow
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dobrze utrzymany bungalow z 75 m ² powierzchni mieszkalne…
$108,427
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dom jednorodzinny w stanie skorupy w ekskluzywnym komplek…
$159,787
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 33997436Koszt: 149000 euroLokalizacja: AheloyPokój: 3Powierzchnia całkowita…
$171,989
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Dom 3 pokoi w Kableshkovo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Kableshkovo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy przestronny, dwupiętrowy dom w miejscowości Каблешково. Dom ma powierzchnię 105…
$211,696
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Realting.com
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