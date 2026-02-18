Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Albania
  3. Southern Albania
  4. Komercyjne
  5. Lokale gastronomiczne

Restauracje na sprzedaż w Southern Albania, Albania

nieruchomości komercyjne
83
hotele
9
pomieszczenia biurowe
3
magazyny
7
Lokale gastronomiczne Usuwać
1 obiekt total found
Luksusowa restauracja na sprzedaż we Wlorze w Albanii w Bashkia Vlore, Albania
Luksusowa restauracja na sprzedaż we Wlorze w Albanii
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 588 m²
Restauracja na sprzedaż w Vlore, Albańska Riwiera. „Pospiesz się, nie przegap okazji i zosta…
$1,75M
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
