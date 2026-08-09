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Lokale Biurowe w Southern Albania, Albania

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Wlora
5
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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5 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 92 m² w Bashkia Vlore, Albania
Pomieszczenie biurowe 92 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 92 m²
Ta jednostka usługowa na sprzedaż w Distrib Trybunału Vlora przedstawia pierwszą lokalizację…
$172,971
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Pomieszczenie biurowe 43 m² w Bashkia Vlore, Albania
Pomieszczenie biurowe 43 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 43 m²
Wyjątkowa własność komercyjna jest teraz dostępna na sprzedaż w samym sercu miasta Vlora, pr…
$55,786
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 65 m²
🏢 Biznes czeka na reklamę sprzedaży, VLORA.💰 Cena: 270.000 euro / ogółem (negocjowalne)📐 Pow…
$314,052
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Agencja
DES Real Estate
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TekceTekce
🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 23 m²
🔑🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN TRANSBALCANICA, VLORA 📍 Near Aza Electronics 🏷 Sale …
$78,376
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Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Pomieszczenie biurowe 120 m² w Bashkia Vlore, Albania
Pomieszczenie biurowe 120 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 120 m²
Shop for sale in Transballkanike street. The shop is located on the second floor of a brand…
$207,566
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Typy nieruchomości w Southern Albania.

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