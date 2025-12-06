  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Ko Samui
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Ko Samui, Thaïlande

appartements
3
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Afficher tout Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Ko Samui, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Opportunité idéale pour investir dans une villa de luxe ! Parfait pour la résidence permanente et la location ! Revenu à partir de 7% ! Versements ! Vue panoramique sur la mer et les vallées ! Situé sur le flanc d'une colline verdoyante ! Le Sunrise Hotel est une combinaison idyllique de…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Afficher tout Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Ko Samui, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Une opportunité unique d'investir dans une villa luxueuse et moderne sur l'île époustouflante de Koh Samui !Plan de paiement !À seulement 800 mètres de la plage de Chaweng Noi !Intérieur élégant aux couleurs douces !Entièrement équipé mais non meublé !SUNRISE PARK offre une excellente occasi…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Afficher tout Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Ko Samui, Thaïlande
depuis
$549,844
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Invest in a unique villa located near the beach! Yield from 7%! Turnkey finishing, apartments are furnished! Near the beach with panoramic views of the sea and mountains! CHANDRA VILLA is a unique and comfortable place to live and relax. The villa is a combination of a rustic cozy house a…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Karon PhuketKaron Phuket
Sur la carte
Realting.com
Aller