  Thaïlande
  Bangkok
  Villa FLOW

Villa FLOW

Bangkok, Thaïlande
depuis
$113,590
;
4
ID: 27446
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • Ville
    Bangkok

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

À propos du complexe

Русский Русский

Des maisons confortables de plain-pied FLOW dans la zone verte de Pong sont à vendre - votre maison idéale au bord de la mer est à seulement 10 minutes!
Possible versement pour 3 mois!

Les maisons modernes avec trois chambres et une disposition réfléchie sont une harmonie de confort et de nature. Les chambres lumineuses spacieuses, la décoration de haute qualité et l'intimité du site créent une atmosphère de convivialité, et la proximité de la mer fait de ce projet un excellent choix pour vivre et investir.

Équipements: finition complète (murs, planchers, éclairage, prises), 3 climatiseurs, portes intérieures en bois, rideaux, parking pour 2 voitures + option supplémentaire de construire une piscine de 3×8 m, meubles est possible.

Emplacement idéal à Pong:

Espace vert calme – atmosphère calme, air frais;
10 minutes en voiture de la plage – accès facile à la mer;
- 5 minutes pour les supermarchés, cafés et restaurants;
10-15 minutes pour les cliniques et les pharmacies;
Accès facile aux routes principales – rapidement vers Pattaya et d'autres points clés.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

