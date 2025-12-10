  1. Realting.com
  Thaïlande
  Patong
  Nouvelles maisons

Maisons neuves en Patong, Thaïlande

Pa Tong
2
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$294,231
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Patong Bay Seview Cottages Les chalets de vue de la baie de Patong Bay génèrent déjà beaucoup de buzz autour de l'île de Phuket. Avec un emplacement stratégique et sereine dans une vallée privée cachée à Nanai Hill, les chalets de Patong Bay Sea View sont abordables mais luxueux. Les cha…
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$172,724
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
LE MEILLEUR IMMOBILIER À PARTIR DE 40 000 $ EN TAÏLANDE ! APPELEZ ! CONSULTATION GRATUITE. Vous envisagez un achat immobilier en Thaïlande ? Nous vous aiderons à choisir un objet GRATUIT, à organiser une transaction sûre avec le promoteur ! - immobilier exclusif ; - assistance à l'organisat…
