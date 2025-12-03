  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Phang Nga
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Phang Nga, Thaïlande

Thai Mueang
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Villa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Villa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Villa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Villa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Afficher tout Villa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Villa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Phang Nga, Thaïlande
depuis
$5,42M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 850 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Le projet est idéal pour les personnes exigeantes qui apprécient le luxe et la tranquillité. Une attention particulière est accordée au confort et à l'intimité, ce qui en fait un excellent choix pour les vacances en famille …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Afficher tout Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Ban Po Daeng, Thaïlande
depuis
$1,14M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 368–644 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour les personnes aisées à la recherche d'un hébergement luxueux et tranquille en bord de mer, ainsi que pour ceux qui apprécient les conditions exclusives de détente et d'activités sportives.À propos de l'emplacement…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Sava Beach Villas
Villa Sava Beach Villas
Villa Sava Beach Villas
Villa Sava Beach Villas
Villa Sava Beach Villas
Afficher tout Villa Sava Beach Villas
Villa Sava Beach Villas
Ban Khao Pi Lai, Thaïlande
depuis
$6,46M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2012
Nombre d'étages 3
Surface 823 m²
2 objets immobiliers 2
10 m de la mer, Revenu garanti de 4 %À propos du complexe:Le complexe situé sur la côte de la mer d'Andaman comprend 7 luxueuses villas privées sur la plage de Natai, dans la province de Phang Nga. Cinq villas en bord de mer avec piscine de 25 mètres et 6-7 chambres, salons spacieux et jardi…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
John TaylorJohn Taylor
Villa Baba Beach Club Natai
Villa Baba Beach Club Natai
Villa Baba Beach Club Natai
Villa Baba Beach Club Natai
Villa Baba Beach Club Natai
Afficher tout Villa Baba Beach Club Natai
Villa Baba Beach Club Natai
Ban Khao Pi Lai, Thaïlande
depuis
$876,492
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 2
Surface 110–1 053 m²
9 objets immobiliers 9
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse ce projet : Idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de vie luxueuse et d'isolement sur l'une des plus belles plages de Thaïlande. Convient aussi bien à des fins d'habitation qu'à des fins d'investissement.À propos de l'empl…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Veyla Natai Beachfront Villas
Villa Veyla Natai Beachfront Villas
Villa Veyla Natai Beachfront Villas
Villa Veyla Natai Beachfront Villas
Villa Veyla Natai Beachfront Villas
Afficher tout Villa Veyla Natai Beachfront Villas
Villa Veyla Natai Beachfront Villas
Ban Khao Pi Lai, Thaïlande
depuis
$2,05M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 3
Surface 585–615 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse ce projet : Idéal pour les connaisseurs de vacances exclusives et sereines dans le sud de la Thaïlande. Le projet est conçu pour ceux qui recherchent un mélange de luxe, d'intimité et d'accès à des équipements modernes.À propos de …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller