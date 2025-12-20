  1. Realting.com
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Karon, Thaïlande
depuis
$584,076
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Association
Phuket Property Association
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$2,67M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Association
Phuket Property Association
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Karon, Thaïlande
depuis
$502,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience. Unique Villa Kata offers 3…
Association
Phuket Property Association
OneOne
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Karon, Thaïlande
depuis
$1,03M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Phuket9 Company représente un village d'élite de villas avec une vue sur la mer situé à 1 kilomètre de Karon Beach à Phuket. Hightone est une communauté écologique et confortable bien pensée, entièrement axée sur la résidence de longue durée ou les vacances des clients et des propriétaires a…
Association
Phuket Property Association
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Karon, Thaïlande
depuis
$1,83M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
Association
Phuket Property Association
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Karon, Thaïlande
depuis
$1,49M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Projet exclusif pour Phuket Un projet unique est à seulement 500 mètres de Kata. Un ensemble complet de meubles et d'appareils est inclus dans le prix. L'infrastructure entière de l'hôtel de luxe Wekata est disponible pour les propriétaires de la villa. Rendement prévisible: 5 à 10% par a…
Association
Phuket Property Association
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Karon, Thaïlande
depuis
$923,594
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 234–580 m²
9 objets immobiliers 9
Billets pour Phuket et retour en cadeau! *Convient pour:Idéal pour les résidents de longue durée et les vacanciers avec de grandes familles à la recherche d'un mélange harmonieux de vie confortable et écologique dans un cadre luxueux.À propos de l'emplacement:L'emplacement de Hightone Seavie…
Agence
Tumanov Group
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thaïlande
depuis
$744,269
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 320 m²
1 objet immobilier 1
Votre propre paradis Life luxueux entouré par la nature Le meilleur de la résidence de l'hôtel Phuket sous une marque internationale. Une collection de 68 appartements et villas avec une vue sur la mer inspirée par la nature est située entre les montagnes et la mer. Profitez de la vu…
Association
Phuket Property Association
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Karon, Thaïlande
depuis
$1,37M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Surface 792–803 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfaitement adapté aux acheteurs exigeants en quête d'isolement et de luxe, ainsi qu'aux investisseurs en quête d'un revenu locatif stable.Emplacement : Situées à seulement 500 mètres de la magnifique plage de Kata sur l'îl…
Agence
Tumanov Group
Villa Mali Thai Pool Villas
Villa Mali Thai Pool Villas
Villa Mali Thai Pool Villas
Villa Mali Thai Pool Villas
Villa Mali Thai Pool Villas
Villa Mali Thai Pool Villas
Karon, Thaïlande
depuis
$520,417
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 220–349 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket inclus !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour des vacances en famille ou pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux à Phuket. Ce projet est également une option intéressante pour les investisseurs à la recherche d'investissements immobiliers rentables.À pr…
Agence
Tumanov Group
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Karon, Thaïlande
depuis
$702,316
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2003
Nombre d'étages 3
Surface 234–1 074 m²
15 objets immobiliers 15
300 m à la mer À propos du complexe: Un domaine exclusif situé sur une colline pittoresque surplombant la mer d'Andaman propose des villas privées entourées de jungles et de jardins. Le complexe comprend 3 à 6 chambres, une sécurité 24h/24, un court de tennis, une salle de sport et une pisci…
Agence
Tumanov Group
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$2,47M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 1 847 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Khram Villas – Karon est parfait pour ceux qui recherchent un luxe et une solitude uniques. Idéal pour des vacances en famille ou comme investissement avec un potentiel de revenus élevé.À propos de l'emplacement : Les villas…
Agence
Tumanov Group
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Karon, Thaïlande
depuis
$862,796
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 279 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : La Phutong Pool Villa est parfaite pour tous ceux qui recherchent un style de vie luxueux à Phuket tout en appréciant l'espace personnel et une vue imprenable sur la mer. Convient aussi bien à la résidence personnelle qu'à de…
Agence
Tumanov Group
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Karon, Thaïlande
depuis
$861,817
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 452–460 m²
3 objets immobiliers 3
600 mètres à la mer À propos du complexe: Un complexe unique de 8 villas privées spacieuses avec piscine, situé à seulement 600 mètres de la plage de Kata. Les villas sont disponibles en 2 options d'aménagement : toutes avec 4 chambres et 5 salles de bains. Une combinaison exceptionnelle d'a…
Agence
Tumanov Group
Villa Kata Rocks
Villa Kata Rocks
Villa Kata Rocks
Villa Kata Rocks
Villa Kata Rocks
Villa Kata Rocks
Karon, Thaïlande
depuis
$1,55M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2014
Nombre d'étages 2
Surface 134–457 m²
7 objets immobiliers 7
500 mètres de la mer, prêt à emménager, entièrement meubléÀ propos du complexe :Ce complexe de luxe est situé sur une colline surplombant la paisible mer d'Andaman et l'île de Ko Pu. Le complexe se compose de 34 villas d'une superficie allant de 134 à 460 m², chacune équipée d'une piscine pr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 5 chambres
457.0
3,91M
Villa
134.0 – 324.0
340,543 – 2,66M
Agence
Tumanov Group
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Karon, Thaïlande
depuis
$462,897
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 290–460 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Si vous recherchez un mélange de luxe, de confort et de nature exceptionnelle, Unique Villa Kata est le choix parfait. Ce projet est idéal pour les familles souhaitant acquérir une maison confortable et pour les investi…
Agence
Tumanov Group
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Karon, Thaïlande
depuis
$522,133
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Villa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Karon, Thaïlande
depuis
$684,759
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Choix idéal pour ceux qui apprécient le luxe, l'intimité et une vue imprenable sur la mer. Convient aux vacances en famille, à la résidence permanente et aux investissements rentables.À propos de l'emplacement : Situé à…
Agence
Tumanov Group
