Villa onyx grand village

Villas de luxe au cœur de Pattaya !

Les villas modernes haut de gamme de 2 étages sont des propriétés de luxe pour vivre et investir en Thaïlande.

Onyx Grand Village est un projet où le luxe rencontre la tranquillité dans un cadre raffiné. C'est une évasion de l'ordinaire, avec des éléments de design moderne et des équipements de première classe. Avec une finition élégante créant une atmosphère d'élégance raffinée, il a sa propre piscine entourée de jardins luxuriants, qui fournit l'oasis parfaite pour la détente et la récupération.

Équipements : 3-4 chambres, 4-5 salles de bains, cuisines européennes et thaïlandaises, salle du personnel / buanderie, piscine privée, sauna, parking pour 2 voitures, sécurité 24/7.

Lieu: Thungklom-Tanman 9

- à 5 minutes de la plage de Jomtien;

10 minutes de Central Pattaya (boutique, restaurants)

- 15 minutes pour marcher.

- calme zone prestigieuse - intimité + accès pratique au transport.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.