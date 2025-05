Villa Sea Central Villa

Sea Central Villas, un tout nouveau développement se trouve dans la zone de plus en plus populaire mais toujours paisible connue sous le nom de Palai, situé dans le segment nord-est de la baie de Chalong. Ce projet n'est pas loin de la rive et de la jetée de Palai, et il est juste à une vitesse rapide de Chalong Tourist Pier, Phuket Town, et une variété de restaurants de fruits de mer, des magasins, et des dépanneurs à proximité.

Les plans de développement comprennent six vastes villas de piscine sophistiquées, avec des tailles de terrain allant de 612 m2 à 762 m2. Chaque villa dispose d'un design intelligent en forme d'U qui enveloppe autour d'une piscine privée de 12 mètres, avec une vaste terrasse qui est parfait pour une certaine détente côté piscine.

Ces villas disposent de quatre chambres confortables, chacune avec sa propre salle de bains. Notamment, deux d'entre elles sont des chambres principales, chacune a une baignoire dans la salle de bains. Au cœur de chaque villa, vous trouverez un espace ouvert spacieux et chic pour la vie et la restauration, complété par une cuisine occidentale contemporaine qui comprend un agréable bar à l'île et au petit déjeuner.

Grâce à l'aménagement pratique en U, chaque partie de la villa a un accès direct à la terrasse de la piscine, ce qui facilite la plongée dans la piscine privée de 12 mètres ou se détendre dans le sala et les jardins adjacents.