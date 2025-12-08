  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Rawai
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Rawai, Thaïlande

Villa Quinta Lane by Intira
Rawai, Thaïlande
depuis
$461,447
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Association
Phuket Property Association
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Thaïlande
depuis
$1,01M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Nature ’; S REST VILLA SAI YUAN: Villas de piscine modernes près de la plage de Nai Harn Présentation de la nature captivante»; s Rest Villa Sai Yuan, où la vie de luxe moderne rencontre la beauté naturelle de Phuket. Nature ’; s Rest Villa Sai Yuan est situé à proximité de la plage enchan…
Association
Phuket Property Association
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Rawai, Thaïlande
depuis
$306,210
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2011
Nombre d'étages 1
Surface 128–313 m²
12 objets immobiliers 12
Garantie de revenu, entièrement meubléÀ propos du complexe :Situé sur un territoire privé, sécurisé et surveillé, il n'y a que 15 villas de 1, 2 et 3 chambres, avec une superficie totale de 120 à 305 m2 et des terrains de 195 à 520 m2.Toutes les chambres sont lumineuses, bien aérées, avec de…
Agence
Tumanov Group
Villa Villa Suksan – Phase 5
Villa Villa Suksan – Phase 5
Rawai, Thaïlande
depuis
$505,352
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 283–468 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse ce projet : La Villa Suksan – Phase 5 est idéale pour ceux qui recherchent une vie luxueuse et paisible à Phuket. Cet endroit est destiné aux personnes exigeantes qui apprécient le confort et les normes de qualité élevées.À propos …
Agence
Tumanov Group
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$419,524
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 255 m²
3 objets immobiliers 3
Equipement completÀ propos du complexe :Le complexe se compose de 14 bâtiments, offrant 100 villas uniques. Les villas sont disponibles avec 3 à 4 chambres et des tailles allant de 300 à 500 m². Les caractéristiques architecturales comprennent des solutions de conception modernes et l'utilis…
Agence
Tumanov Group
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,16M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 664–803 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il :Parfait pour ceux qui recherchent une combinaison d'hébergement luxueux, d'intimité et de possibilité de résidence à long terme à Phuket.À propos de l'emplacement :Baan-Nalini est situé près de la plage de Nai Harn, au s…
Agence
Tumanov Group
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$491,572
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Villa Sunpao est un complexe hôtelier intime proposant des villas avec piscine privée élégamment décorées, entourées de nature et de verdure. Notre collection de maisons tropicales allie technologie moderne et matériaux exotiques, produisant un design riche en parfaite harmonie avec l'enviro…
Association
Phuket Property Association
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Thaïlande
depuis
$331,493
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 190–234 m²
4 objets immobiliers 4
Prêt pour l'emménagement, entièrement meubléÀ propos du complexe :Le complexe se compose de 5 bâtiments et comprend 102 unités modernes. Différents types d'unités d'une superficie allant de 30 à 60 m² sont disponibles. Des solutions architecturales réfléchies et des matériaux de qualité crée…
Agence
Tumanov Group
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Rawai, Thaïlande
depuis
$661,277
Nombre d'étages 1
Surface 274–374 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouveau projet de villas luxueuses dans la région de Ravai Le projet de villas exclusives situées dans une zone résidentielle calme à 800 mètres d'une belle plage sera achevée en avril 2025. Un bel endroit dans la région de Ravai vous permet de ressentir simultanément la solitude, ma…
Association
Phuket Property Association
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$977,836
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 350–441 m²
4 objets immobiliers 4
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* À qui cela convient : Civetta Grand Villas est parfait pour ceux qui recherchent luxe et intimité dans l'un des coins les plus pittoresques de Phuket. Le projet est conçu pour les acheteurs exigeants qui apprécient le confort et l'attractivité élev…
Agence
Tumanov Group
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$788,842
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 401–402 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse-t-il : Le projet est idéal pour les investisseurs exigeants qui préfèrent une combinaison de luxe, de commodité et d'emplacement privilégié. Il est attrayant à la fois pour la résidence permanente et les vacances.À propos de l'empla…
Agence
Tumanov Group
Villa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Villa Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$369,770
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 190–225 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie luxueuse et confortable au cœur de la nature tropicale. Parfait pour les familles qui apprécient la tranquillité et les investisseurs à la recherche d'un investissement rentab…
Agence
Tumanov Group
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Rawai, Thaïlande
depuis
$857,398
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Projet composé de quatre villas exclusives avec piscine Présentation d'un nouveau projet de villa de luxe avec piscine qui redéfinit la vie contemporaine à Phuket. Ce complexe exclusif comprend des villas de deux étages avec une vue imprenable sur l'océan, les montagnes et la ville, offran…
Association
Phuket Property Association
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Rawai, Thaïlande
depuis
$559,690
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 295–339 m²
7 objets immobiliers 7
Projet de Wille exclusif à 30 mètres de Ravai Beach Ravai, le plus grand district de l'île de Phuket, situé dans le sud, est un choix populaire parmi les émigrants et les touristes grâce à l'accessibilité pratique du transport. De plus, il offre la proximité de belles plages, comme Naichar…
Association
Phuket Property Association
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Thaïlande
depuis
$350,356
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Association
Phuket Property Association
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Rawai, Thaïlande
depuis
$293,668
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2012
Nombre d'étages 1
Surface 90–154 m²
4 objets immobiliers 4
Equipement complet, revenu garantiÀ propos du complexe :La zone est entourée de jardins luxuriants offrant ombre et fraîcheur. Chaque villa est meublée avec de superbes meubles et possède sa propre piscine. Les villas offrent un grand salon ouvert, une cuisine européenne entièrement équipée,…
Agence
Tumanov Group
Villa Monetaria Villas
Villa Monetaria Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$490,287
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 274–375 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent une vie luxueuse dans un paradis tropical et des investissements immobiliers intelligents. Le projet est conçu pour les personnes exigeantes qui apprécient le confort, l'élégance et la …
Agence
Tumanov Group
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Rawai, Thaïlande
depuis
$417,176
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2014
Nombre d'étages 1
Surface 120–350 m²
12 objets immobiliers 12
Prêt à emménager, entièrement meubléÀ propos du complexe :Les villas sont décorées dans un style asiatique avec un mobilier élégant en bois naturel. Les aménagements vont de 2 à 4 chambres, chacune avec sa propre piscine et son jardin tropical pour une ambiance privée. Le complexe est situé …
Agence
Tumanov Group
Villa Baan-Boondharik II
Villa Baan-Boondharik II
Rawai, Thaïlande
depuis
$842,779
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2015
Nombre d'étages 2
Surface 238–469 m²
10 objets immobiliers 10
Garantie de revenuÀ propos du complexe :Villas luxueuses au design zen moderne avec de hauts plafonds (3 m) et des portes coulissantes. Superficie de la villa : 323-390 m², terrains : 544-758 m². Chaque chambre a sa propre salle de bain, la chambre principale donne sur la piscine et le jardi…
Agence
Tumanov Group
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Rawai, Thaïlande
depuis
$665,679
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
VIP GALAXY is a luxury villa community located close to Rawai and Nai Harn beaches in the south of Phuket. Choose between 4 different styles of villas for sale with 2 – 3 bedrooms and 206 – 272 square meters of indoor and outdoor living space. Each villa comes with a private pool and gard…
Association
Phuket Property Association
Villa Waranya Villas
Villa Waranya Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$429,818
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 205–374 m²
4 objets immobiliers 4
Entièrement meublé, Garantie de revenu À propos du complexe : Une collection exclusive de 8 villas avec piscines privées offre la combinaison idéale de confort moderne et d'élégance tropicale. Des choix entre villas de 3 ou 4 chambres, chacune conçue dans un style conceptuel tropical moderne…
Agence
Tumanov Group
Villa The Greens Villas Phuket
Villa The Greens Villas Phuket
Rawai, Thaïlande
depuis
$241,035
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 91–217 m²
10 objets immobiliers 10
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie confortable et paisible au cœur de la nature tropicale, ainsi que pour les investisseurs qui cherchent à obtenir des rendements locatifs élevés et une appréciation de la …
Agence
Tumanov Group
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Rawai, Thaïlande
depuis
$413,355
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 313 m²
3 objets immobiliers 3
Entièrement meublé À propos du complexe : Villas exclusives avec 4-3 chambres, chacune avec sa propre piscine. Des espaces de vie spacieux avec des finitions de haute qualité et des équipements modernes, des cuisines entièrement équipées, des salles de bains luxueuses et de nombreux espaces …
Agence
Tumanov Group
Villa Capella
Villa Capella
Rawai, Thaïlande
depuis
$885,680
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Dans Capella Villas, le confort moderne fusionne avec la nature tropicale, créant une oasis de calme et de luxe. Il n'y a que neuf villas, chacune assurant une confidentialité totale et un sentiment d'exclusivité, sont situés à proximité immédiate de l'une des plus belles plages de l'île d…
Association
Phuket Property Association
Villa Baan - Bua Phase I
Villa Baan - Bua Phase I
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,12M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2004
Nombre d'étages 2
Surface 332–956 m²
9 objets immobiliers 9
Prêt à emménagerÀ propos du complexe :Le projet comprend 5 bâtiments et 20 unités, offrant des espaces résidentiels de haute qualité allant de 120 à 250 m². L'architecture est conçue dans un style moderne en mettant l'accent sur l'harmonie avec la nature. De vastes espaces verts et une cour …
Agence
Tumanov Group
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,19M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Welcome to a new development in Phuket, where space to breathe and low density living is at the heart of our philosophy. Villa to Breathe Unlock the essence of living for the spacious soul Located in the tranquil and convenient area of Palai,  with 5 minutes’; drive from Villa AELA,…
Association
Phuket Property Association
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Rawai, Thaïlande
depuis
$506,722
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 350–474 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfaitement adapté à ceux qui apprécient le luxe et la tranquillité, ainsi qu'aux investisseurs à la recherche d'investissements immobiliers rentables avec des rendements élevés.À propos de l'emplacement : Située au cœur de…
Agence
Tumanov Group
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$462,897
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 183–211 m²
5 objets immobiliers 5
Billets gratuits pour Phuket et retour !* Pour qui c'est : Idéal pour ceux qui recherchent luxe et tranquillité à Phuket. Les villas du samedi sont destinées aux clients exigeants qui apprécient le confort, l'intimité et les investissements prometteurs. À propos de l'emplacement : Les vill…
Agence
Tumanov Group
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Rawai, Thaïlande
depuis
$446,561
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 237–258 m²
2 objets immobiliers 2
Projet de villas élégantes dans l'un des endroits les plus populaires du sud de l'île Le projet, composé de 4 maisons de ville et de 3 villas de luxe, est situé dans l'un des endroits les plus populaires du sud de Phuket, à quelques pas de la célèbre promenade de Rawai et à quelques minutes…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
258.0
549,796
Apartment 3 chambres
237.0
471,254
Association
Phuket Property Association
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$502,274
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Le Villa & Residence 88/96 Moo.1 Rawai, Muang, Phuket 83130 PAYMENT TERMS Booking Deposit : 200,000 THB 30% - Master Contract (Booking Deduct) 70% - After Foundation Posts Completion After Walls and Roof Slab Completion After Floor Finishing and Interior Handover & Transf…
Association
Phuket Property Association
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Rawai, Thaïlande
depuis
$520,988
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 211 m²
1 objet immobilier 1
luxe abordable d'un développeur fiable Dans l'un des plus appréciés des habitants de l'île du district de Phuket -Rawai, un projet unique de villas luxueuses à des prix abordables a commencé. Le développement du développeur sur l'île du développeur sera engagé dans le développement, ce qui…
Association
Phuket Property Association
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$759,703
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Association
Phuket Property Association
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Rawai, Thaïlande
depuis
$624,735
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Nouveau projet d'appartements à Rawai Ce projet est situé entre les belles plages de Nain Harn et Rawai. En plus des belles plages, il existe des infrastructures situées à proximité du complexe - centres commerciaux, restaurants, écoles internationales. Complexe — 4 bâtiments et villas. La…
Association
Phuket Property Association
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Rawai, Thaïlande
depuis
$335,620
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2013
Nombre d'étages 1
Surface 152–311 m²
8 objets immobiliers 8
Revenu GarantiÀ propos du complexe :Merveilleuses villas avec piscines privées dans le quartier calme de Rawai - Nai Harn. Construites dans un style oriental, ces constructions se distinguent par de hauts plafonds dans le salon. La plage de Nai Harn est à 2,7 km. Les villas offrent une vue s…
Agence
Tumanov Group
Villa Civetta
Villa Civetta
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Association
Phuket Property Association
Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
Rawai, Thaïlande
depuis
$624,926
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 280–565 m²
4 objets immobiliers 4
Billets gratuits pour Phuket et retour !*À qui s'adresse-t-il : Les villas VIP Galaxy Rawai sont idéales pour ceux qui recherchent un mélange de luxe, de confort et d'investissements lucratifs. Ce projet est créé pour les propriétaires exigeants qui apprécient un niveau de vie élevé et un re…
Agence
Tumanov Group
Villa Baan-Pratum
Villa Baan-Pratum
Villa Baan-Pratum
Villa Baan-Pratum
Villa Baan-Pratum
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,11M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2007
Nombre d'étages 1
Surface 353–500 m²
4 objets immobiliers 4
Garantie de revenu À propos du complexe : Le concept Canal Village procure un sentiment de fraîcheur et de tranquillité avec une grande intimité, dans un style thaï-balinais avec un jardin tropical. Le projet comprend des unités de 2 et 3 chambres allant de 268 à 460 m². A proximité, vous tr…
Agence
Tumanov Group
Villa The Greens
Villa The Greens
Rawai, Thaïlande
depuis
$279,845
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 210–217 m²
2 objets immobiliers 2
Un complexe isolé de 18 villas luxueuses mais abordables avec une piscine Nous présentons une collection de 18 nouvelles villas avec une piscine dans une zone calme de Ravai dans le sud de Phuket. Ce complexe isolé, situé dans une enclave calme, propose des villas avec 2 et 3 chambres et …
Association
Phuket Property Association
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,07M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2004
Nombre d'étages 2
Surface 300–956 m²
21 objet immobilier 21
Prêt à emménager, développeur fiableÀ propos du complexe :Luxueuses villas thaï-balinaises avec piscines privées dans le quartier populaire de Nai Harn, au sud de Phuket. Tailles des parcelles de 800 à 1 807 m², surface habitable de 400 à 950 m². Caractéristiques : jardin unique avec de gran…
Agence
Tumanov Group
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Rawai, Thaïlande
depuis
$755,693
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2013
Nombre d'étages 1
Surface 241–471 m²
18 objets immobiliers 18
Garantie de revenuÀ propos du complexe :Les villas modernes sont situées dans le sud de Phuket et conçues dans un style zen avec de hauts plafonds (3 m) et de grandes portes coulissantes. Les villas varient en taille de 323 à 390 m² sur des terrains de 544 à 758 m². Chaque chambre dispose de…
Agence
Tumanov Group
