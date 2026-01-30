  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Mueang Phuket
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Mueang Phuket, Thaïlande

Phuket
27
Rawai
40
Phuket
28
Karon
18
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thaïlande
depuis
$744,269
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 320 m²
1 objet immobilier 1
Votre propre paradis Life luxueux entouré par la nature Le meilleur de la résidence de l'hôtel Phuket sous une marque internationale. Une collection de 68 appartements et villas avec une vue sur la mer inspirée par la nature est située entre les montagnes et la mer. Profitez de la vu…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Afficher tout Villa Grand Sea Through Luxury
Villa Grand Sea Through Luxury
Rawai, Thaïlande
depuis
$857,398
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Projet composé de quatre villas exclusives avec piscine Présentation d'un nouveau projet de villa de luxe avec piscine qui redéfinit la vie contemporaine à Phuket. Ce complexe exclusif comprend des villas de deux étages avec une vue imprenable sur l'océan, les montagnes et la ville, offran…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Afficher tout Villa Belvedere
Villa Belvedere
Phuket, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
OneOne
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Afficher tout Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Villa Hightone Seaview Villas and Garden
Karon, Thaïlande
depuis
$923,594
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 234–580 m²
9 objets immobiliers 9
Billets pour Phuket et retour en cadeau! *Convient pour:Idéal pour les résidents de longue durée et les vacanciers avec de grandes familles à la recherche d'un mélange harmonieux de vie confortable et écologique dans un cadre luxueux.À propos de l'emplacement:L'emplacement de Hightone Seavie…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Afficher tout Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Chalong, Thaïlande
depuis
$951,051
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Immersing yourself in Kiri Buddha Pool Villa @ Chalong adds a wonderfully rich layer of enjoyment to a luxury villa stay whilst appreciating the Phuket Island's natural attractions and fun activities. Located at Chalong area, near The Big Buddha, it's absolutely convenient to drive to inc…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Afficher tout Villa Monetaria
Villa Monetaria
Rawai, Thaïlande
depuis
$661,277
Nombre d'étages 1
Surface 274–374 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouveau projet de villas luxueuses dans la région de Ravai Le projet de villas exclusives situées dans une zone résidentielle calme à 800 mètres d'une belle plage sera achevée en avril 2025. Un bel endroit dans la région de Ravai vous permet de ressentir simultanément la solitude, ma…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Afficher tout Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Thaïlande
depuis
$350,356
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Afficher tout Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Villa Kata Luxe ( Katalux Beach)
Karon, Thaïlande
depuis
$1,49M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Projet exclusif pour Phuket Un projet unique est à seulement 500 mètres de Kata. Un ensemble complet de meubles et d'appareils est inclus dans le prix. L'infrastructure entière de l'hôtel de luxe Wekata est disponible pour les propriétaires de la villa. Rendement prévisible: 5 à 10% par a…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Afficher tout Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,13M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 453–1 569 m²
4 objets immobiliers 4
Elite villas located at the top of the mountain in the picturesque Chalong area The new project of exclusive luxurious villas of the premium segment offers only 9 exclusive villas with a pool. The complex with a choice proposes three different options for villas with a pool: 4 bedrooms wit…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Afficher tout Villa Mali Thai Pool Villa
Villa Mali Thai Pool Villa
Karon, Thaïlande
depuis
$584,076
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Afficher tout Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$491,572
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Villa Sunpao est un complexe hôtelier intime proposant des villas avec piscine privée élégamment décorées, entourées de nature et de verdure. Notre collection de maisons tropicales allie technologie moderne et matériaux exotiques, produisant un design riche en parfaite harmonie avec l'enviro…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Rawai, Thaïlande
depuis
$461,447
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Afficher tout Villa Le Villas Rawai
Villa Le Villas Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$502,274
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Le Villa & Residence 88/96 Moo.1 Rawai, Muang, Phuket 83130 PAYMENT TERMS Booking Deposit : 200,000 THB 30% - Master Contract (Booking Deduct) 70% - After Foundation Posts Completion After Walls and Roof Slab Completion After Floor Finishing and Interior Handover & Transf…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Afficher tout Villa VIP Galaxy
Villa VIP Galaxy
Rawai, Thaïlande
depuis
$665,679
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
VIP GALAXY is a luxury villa community located close to Rawai and Nai Harn beaches in the south of Phuket. Choose between 4 different styles of villas for sale with 2 – 3 bedrooms and 206 – 272 square meters of indoor and outdoor living space. Each villa comes with a private pool and gard…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Afficher tout Villa VIP Space Odyssey
Villa VIP Space Odyssey
Rawai, Thaïlande
depuis
$624,735
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Nouveau projet d'appartements à Rawai Ce projet est situé entre les belles plages de Nain Harn et Rawai. En plus des belles plages, il existe des infrastructures situées à proximité du complexe - centres commerciaux, restaurants, écoles internationales. Complexe — 4 bâtiments et villas. La…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Afficher tout Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Wichit, Thaïlande
depuis
$3,50M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa The Greens
Villa The Greens
Villa The Greens
Villa The Greens
Villa The Greens
Afficher tout Villa The Greens
Villa The Greens
Rawai, Thaïlande
depuis
$279,845
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 210–217 m²
2 objets immobiliers 2
Un complexe isolé de 18 villas luxueuses mais abordables avec une piscine Nous présentons une collection de 18 nouvelles villas avec une piscine dans une zone calme de Ravai dans le sud de Phuket. Ce complexe isolé, situé dans une enclave calme, propose des villas avec 2 et 3 chambres et …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Capella
Villa Capella
Villa Capella
Villa Capella
Villa Capella
Afficher tout Villa Capella
Villa Capella
Rawai, Thaïlande
depuis
$885,680
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Dans Capella Villas, le confort moderne fusionne avec la nature tropicale, créant une oasis de calme et de luxe. Il n'y a que neuf villas, chacune assurant une confidentialité totale et un sentiment d'exclusivité, sont situés à proximité immédiate de l'une des plus belles plages de l'île d…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Afficher tout Villa Aurora Kata
Villa Aurora Kata
Karon, Thaïlande
depuis
$1,83M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Afficher tout Villa Larimar
Villa Larimar
Ban Nai Trok, Thaïlande
depuis
$506,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Larimar Villas - Un complexe de villas sur l'île de Phuket en Thaïlande. À proximité, il y a des magasins, de la maternelle, de l'école. Un centre de fitness, une boulangerie, un club de golf travaillera sur le territoire. Les maisons sont conçues par terrasse, piscine, parking pour 2 voitur…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Afficher tout Villa Hightone Karon & gardens
Villa Hightone Karon & gardens
Karon, Thaïlande
depuis
$1,03M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Phuket9 Company représente un village d'élite de villas avec une vue sur la mer situé à 1 kilomètre de Karon Beach à Phuket. Hightone est une communauté écologique et confortable bien pensée, entièrement axée sur la résidence de longue durée ou les vacances des clients et des propriétaires a…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Afficher tout Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$502,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Welcome to Mouana Residence Ko Kaeo, a splendid blend of modern luxury and natural serenity by Modern 79. With over 15 years of crafting exceptional living spaces, Mouana Residence Ko Kaeo is your promise of an exceptional life. It’;s more than a residence; it’;s a sanctuary where each detai…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Afficher tout Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Thaïlande
depuis
$1,01M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Nature ’; S REST VILLA SAI YUAN: Villas de piscine modernes près de la plage de Nai Harn Présentation de la nature captivante»; s Rest Villa Sai Yuan, où la vie de luxe moderne rencontre la beauté naturelle de Phuket. Nature ’; s Rest Villa Sai Yuan est situé à proximité de la plage enchan…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Chalong, Thaïlande
depuis
$727,138
Options de finition Аvec finition
PAIX SANS FIN ET REPOS TROPICALSituées dans le quartier calme mais en développement de Palai, à l'extrémité nord de la baie de Chalong, à seulement 800 mètres de la mer, les villas Avirodha Palai combinent une architecture contemporaine avec un design tropical sur les toits. Ces villas sont …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Afficher tout Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,18M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 571–827 m²
3 objets immobiliers 3
"Lavish Estates" - the pride of Elite Manor and the first developer project of elite real estate on Phuket Particular attention is paid to innovative and functional design, which meets exclusively to customer needs. For obvious reasons, it is ideal for living and worthy of investment. Th…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
571.5
47,43M
Apartment 5 chambres
751.4 – 827.2
64,42M – 64,90M
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Afficher tout Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$2,67M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Villa Wamdom
Afficher tout Villa Wamdom
Villa Wamdom
Rawai, Thaïlande
depuis
$446,561
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 237–258 m²
2 objets immobiliers 2
Projet de villas élégantes dans l'un des endroits les plus populaires du sud de l'île Le projet, composé de 4 maisons de ville et de 3 villas de luxe, est situé dans l'un des endroits les plus populaires du sud de Phuket, à quelques pas de la célèbre promenade de Rawai et à quelques minutes…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
258.0
558,036
Apartment 3 chambres
237.0
478,316
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Afficher tout Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,59M
Sea Central Villas, un tout nouveau développement se trouve dans la zone de plus en plus populaire mais toujours paisible connue sous le nom de Palai, situé dans le segment nord-est de la baie de Chalong. Ce projet n'est pas loin de la rive et de la jetée de Palai, et il est juste à une vite…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Afficher tout Villa Star Silas
Villa Star Silas
Chalong, Thaïlande
depuis
$908,008
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa de luxe avec 3 chambres et une piscine privée dans la région de Chalong, Phuket. Le complexe Star Silas Villas est un endroit où vous pouvez profiter du confort et du luxe entouré d'une belle nature. Chacune des 16 villas de ce complexe unique est une combinaison harmonieuse de conce…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Afficher tout Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$1,39M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
A new concept of family life in Phuket We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Afficher tout Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Thaïlande
depuis
$2,55M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
BB Horizon Resort est une propriété de luxe pour une vie confortable à Phuket. Le site de 62 346,08 m2 comprend 13 immeubles de copropriété de faible hauteur, un hôtel cinq étoiles, des villas, un club house, une marina, des promenades, des piscines et plus encore. Tout ce dont vous avez be…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Afficher tout Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Chalong, Thaïlande
depuis
$335,840
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 134–289 m²
4 objets immobiliers 4
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Afficher tout Villa Civetta
Villa Civetta
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Villa Saturdays
Rawai, Thaïlande
depuis
$520,988
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 211 m²
1 objet immobilier 1
luxe abordable d'un développeur fiable Dans l'un des plus appréciés des habitants de l'île du district de Phuket -Rawai, un projet unique de villas luxueuses à des prix abordables a commencé. Le développement du développeur sur l'île du développeur sera engagé dans le développement, ce qui…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Afficher tout Villa UNIQUE KATA
Villa UNIQUE KATA
Karon, Thaïlande
depuis
$502,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience. Unique Villa Kata offers 3…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Afficher tout Villa Rawayana
Villa Rawayana
Rawai, Thaïlande
depuis
$559,690
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 295–339 m²
7 objets immobiliers 7
Projet de Wille exclusif à 30 mètres de Ravai Beach Ravai, le plus grand district de l'île de Phuket, situé dans le sud, est un choix populaire parmi les émigrants et les touristes grâce à l'accessibilité pratique du transport. De plus, il offre la proximité de belles plages, comme Naichar…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Afficher tout Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,19M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Welcome to a new development in Phuket, where space to breathe and low density living is at the heart of our philosophy. Villa to Breathe Unlock the essence of living for the spacious soul Located in the tranquil and convenient area of Palai,  with 5 minutes’; drive from Villa AELA,…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Afficher tout Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thaïlande
depuis
$534,966
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Les villas Eco Viva uniques sont situées près des contreforts moins fréquentés d'une montagne boisée à Chalong. Il se trouve à quelques minutes en voiture des commodités familiales et autres telles que l'école internationale BCIS, les jardins d'enfants, les hôpitaux, Lotus's Chalong, Villa M…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Afficher tout Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Rawai, Thaïlande
depuis
$759,703
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Afficher tout Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$112,831
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
3 chambres, 3 salles de bains, seulement 7 unités Le prix commence à partir de 3,79 millions de bahts uniquement Cette gamme de pré-vente vient en premier, sélectionné avant 🏠 La zone principale du logement, la route est de 6 mètres de large. Phuket Outlet Mall British Internationa…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Afficher tout Villa Baan Pattama
Villa Baan Pattama
Karon, Thaïlande
depuis
$522,133
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Afficher tout Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Villa Nai Harn Baan Bua Pattama
Rawai, Thaïlande
depuis
$306,210
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2011
Nombre d'étages 1
Surface 128–313 m²
12 objets immobiliers 12
Garantie de revenu, entièrement meubléÀ propos du complexe :Situé sur un territoire privé, sécurisé et surveillé, il n'y a que 15 villas de 1, 2 et 3 chambres, avec une superficie totale de 120 à 305 m2 et des terrains de 195 à 520 m2.Toutes les chambres sont lumineuses, bien aérées, avec de…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Villa Katamanda
Afficher tout Villa Katamanda
Villa Katamanda
Karon, Thaïlande
depuis
$702,316
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2003
Nombre d'étages 3
Surface 234–1 074 m²
15 objets immobiliers 15
300 m à la mer À propos du complexe: Un domaine exclusif situé sur une colline pittoresque surplombant la mer d'Andaman propose des villas privées entourées de jungles et de jardins. Le complexe comprend 3 à 6 chambres, une sécurité 24h/24, un court de tennis, une salle de sport et une pisci…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Afficher tout Villa Baannaraya
Villa Baannaraya
Rawai, Thaïlande
depuis
$417,176
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2014
Nombre d'étages 1
Surface 120–350 m²
12 objets immobiliers 12
Prêt à emménager, entièrement meubléÀ propos du complexe :Les villas sont décorées dans un style asiatique avec un mobilier élégant en bois naturel. Les aménagements vont de 2 à 4 chambres, chacune avec sa propre piscine et son jardin tropical pour une ambiance privée. Le complexe est situé …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Afficher tout Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Wichit, Thaïlande
depuis
$643,674
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 142–1 550 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Idéal pour : Veranda Villas and Suites Phuket est parfait pour ceux qui recherchent un hébergement exclusif en harmonie avec la nature et qui rêvent d'une vie luxueuse au bord de la mer. Convient aux vacances en famille et aux investissements.À pr…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Phuket, Thaïlande
depuis
$439,367
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Afficher tout Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Wichit, Thaïlande
depuis
$4,93M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 3
Surface 1 275–1 600 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse ce projet : Idéalement adapté à ceux qui recherchent un mélange de luxe et de tranquillité sur l'un des plus beaux rivages du monde. Cette propriété est destinée aux acheteurs exigeants qui apprécient le plus haut niveau de confort …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Afficher tout Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Thaïlande
depuis
$1,94M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 274–453 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Convient pour : Parfait pour les personnes exigeantes qui apprécient le luxe, la tranquillité et les vues naturelles uniques. Ces villas sont un excellent choix pour une résidence permanente et un investissement rentable.À propos de l'emplacement …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Afficher tout Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Villa Grand Sea Through Luxury Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$788,842
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 401–402 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse-t-il : Le projet est idéal pour les investisseurs exigeants qui préfèrent une combinaison de luxe, de commodité et d'emplacement privilégié. Il est attrayant à la fois pour la résidence permanente et les vacances.À propos de l'empla…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Afficher tout Villa Khram Villas – Karon
Villa Khram Villas – Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$2,47M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 1 847 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Khram Villas – Karon est parfait pour ceux qui recherchent un luxe et une solitude uniques. Idéal pour des vacances en famille ou comme investissement avec un potentiel de revenus élevé.À propos de l'emplacement : Les villas…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket, Thaïlande
depuis
$2,14M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Botanica Ocean Valley is a project of luxury villas with a pool designed by one of the very successful developers of villas in Phuket. The complex is located at Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, near the marina of Ao Por Grand Marina. On the territory of the complex there a…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$520,417
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 400–616 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Parfait pour : Un choix idéal pour ceux qui apprécient le luxe et la tranquillité sur l'île. Convient aussi bien à la résidence permanente qu'aux investissements rentables.À propos de l'emplacement : Alisha Seaview est située à Ko Kaeo, Phuket, Th…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Afficher tout Villa Unique Villa Kata
Villa Unique Villa Kata
Karon, Thaïlande
depuis
$462,897
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 290–460 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Si vous recherchez un mélange de luxe, de confort et de nature exceptionnelle, Unique Villa Kata est le choix parfait. Ce projet est idéal pour les familles souhaitant acquérir une maison confortable et pour les investi…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Afficher tout Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,08M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Villa Crescent Bay Beachfront
Wichit, Thaïlande
depuis
$3,62M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 908–1 743 m²
2 objets immobiliers 2
À la mer : 50 m, Revenu garanti : 3 %, Promoteur fiableÀ propos du complexe :Six résidences luxueuses en bord de mer avec vue panoramique sur la mer et terrains spacieux. Chaque villa est complétée par une piscine exquise et conçue en harmonie avec la nature. Toutes les chambres ont vue sur …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Afficher tout Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Chalong, Thaïlande
depuis
$383,191
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 193 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie luxueuse dans un coin paisible de Phuket. Parfait pour les familles ou les investisseurs qui apprécient le confort, la commodité et la perspective de revenus locatifs élevés…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Afficher tout Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket, Thaïlande
depuis
$825,177
BOTANICA HILLSIDE is a project consisting of 16 luxury villas made in Balinese style. The complex is located on a canopy and quiet hillside in the Cherng Talai area, close to most of the main local amenities and attractions. The project offers villas with 3 and 4 bedrooms in a modern l…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Afficher tout Villa Baan-Bua Phase II
Villa Baan-Bua Phase II
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,07M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2004
Nombre d'étages 2
Surface 300–956 m²
21 objet immobilier 21
Prêt à emménager, développeur fiableÀ propos du complexe :Luxueuses villas thaï-balinaises avec piscines privées dans le quartier populaire de Nai Harn, au sud de Phuket. Tailles des parcelles de 800 à 1 807 m², surface habitable de 400 à 950 m². Caractéristiques : jardin unique avec de gran…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Afficher tout Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Rawai, Thaïlande
depuis
$335,620
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2013
Nombre d'étages 1
Surface 152–311 m²
8 objets immobiliers 8
Revenu GarantiÀ propos du complexe :Merveilleuses villas avec piscines privées dans le quartier calme de Rawai - Nai Harn. Construites dans un style oriental, ces constructions se distinguent par de hauts plafonds dans le salon. La plage de Nai Harn est à 2,7 km. Les villas offrent une vue s…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Afficher tout Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$1,35M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 565–572 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Si vous rêvez d'une vie luxueuse dans un paradis tropical, Botanica Majestia est votre choix idéal. Ce projet est parfait pour les familles en quête de confort, les investisseurs et ceux qui apprécient la sophistication et l…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Afficher tout Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Ban Nakok, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
An attractive investment property! Yield 7%! Installments! Close to beaches and Phuket! LARIMAR VILLA - the villa is designed with modern and beautiful architecture. The construction uses high quality materials and creative decor that make Villa Larimar worthy of attention. Amenities: fi…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Afficher tout Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Phuket, Thaïlande
depuis
$391,980
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Immobilier étranger à partir de 40 000$. Nous vous aiderons à choisir une propriété gratuite et à organiser une offre sûre avec le promoteur! - un bien immobilier exclusif; - une aide à l'organisation de la relocalisation; - retour sur investissement annuel jusqu'à 20%; - garantie financière…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Afficher tout Villa Phutong Pool Villa
Villa Phutong Pool Villa
Karon, Thaïlande
depuis
$862,796
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 279 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : La Phutong Pool Villa est parfaite pour tous ceux qui recherchent un style de vie luxueux à Phuket tout en appréciant l'espace personnel et une vue imprenable sur la mer. Convient aussi bien à la résidence personnelle qu'à de…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Afficher tout Villa Quinta Lane
Villa Quinta Lane
Rawai, Thaïlande
depuis
$413,355
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 313 m²
3 objets immobiliers 3
Entièrement meublé À propos du complexe : Villas exclusives avec 4-3 chambres, chacune avec sa propre piscine. Des espaces de vie spacieux avec des finitions de haute qualité et des équipements modernes, des cuisines entièrement équipées, des salles de bains luxueuses et de nombreux espaces …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Afficher tout Villa Baan-Boondharik I
Villa Baan-Boondharik I
Rawai, Thaïlande
depuis
$755,693
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2013
Nombre d'étages 1
Surface 241–471 m²
18 objets immobiliers 18
Garantie de revenuÀ propos du complexe :Les villas modernes sont situées dans le sud de Phuket et conçues dans un style zen avec de hauts plafonds (3 m) et de grandes portes coulissantes. Les villas varient en taille de 323 à 390 m² sur des terrains de 544 à 758 m². Chaque chambre dispose de…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Afficher tout Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Phuket, Thaïlande
depuis
$800,466
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Laguna Park 2 is a modern-style townhouse project and villa consisting of 53 residential units - 28 townhouses and 25 villas. The project is located at: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Thailand, among tropical greenery. The project is located n…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Afficher tout Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Thaïlande
depuis
$509,461
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 192–498 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Parfait pour ceux qui recherchent un isolement luxueux avec un maximum de commodités dans un paradis tropical. Convient aux familles avec enfants, ainsi qu'à ceux qui envisagent des opportunités d'investissement.À propos de l…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Afficher tout Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,12M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Afficher tout Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,23M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 731 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux et privé avec une vue imprenable et des équipements modernes dans un coin tranquille de Phuket. Convient aux familles, aux investisseurs et aux personnes qui ap…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Afficher tout Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$977,836
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 350–441 m²
4 objets immobiliers 4
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* À qui cela convient : Civetta Grand Villas est parfait pour ceux qui recherchent luxe et intimité dans l'un des coins les plus pittoresques de Phuket. Le projet est conçu pour les acheteurs exigeants qui apprécient le confort et l'attractivité élev…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Afficher tout Villa Saiyuan Estate
Villa Saiyuan Estate
Rawai, Thaïlande
depuis
$293,668
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2012
Nombre d'étages 1
Surface 90–154 m²
4 objets immobiliers 4
Equipement complet, revenu garantiÀ propos du complexe :La zone est entourée de jardins luxuriants offrant ombre et fraîcheur. Chaque villa est meublée avec de superbes meubles et possède sa propre piscine. Les villas offrent un grand salon ouvert, une cuisine européenne entièrement équipée,…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Afficher tout Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$514,702
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Unique villa on the hill of Koh Kaew! Profitable investment in housing with stunning sea views and surrounded by lush greenery. Income from 7%! The house is completed! Ready to move in! The villa is furnished! ALISHA SEAVIEW, the perfect combination of luxurious design and picturesque sea…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Afficher tout Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Phuket, Thaïlande
depuis
$560,530
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
LuxPride is a 11 stylish luxury villa from the developer Andaman Asset, who has established himself as one of the best real estate premium developers on Phuket Island. Excellent modern villas with a swimming pool combine modern minimalist architecture with elegant cedar roofs and high flo…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Afficher tout Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Phuket, Thaïlande
depuis
$88,085
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Immobilier étranger à partir de 40 000$. Nous vous aiderons à choisir une propriété gratuite et à organiser une offre sûre avec le promoteur ! - un bien immobilier exclusif; - une aide à l'organisation de la relocalisation ; - retour sur investissement annuel jusqu'à 20 % ; - garantie finan…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Afficher tout Villa Amber Villas
Villa Amber Villas
Karon, Thaïlande
depuis
$861,817
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 452–460 m²
3 objets immobiliers 3
600 mètres à la mer À propos du complexe: Un complexe unique de 8 villas privées spacieuses avec piscine, situé à seulement 600 mètres de la plage de Kata. Les villas sont disponibles en 2 options d'aménagement : toutes avec 4 chambres et 5 salles de bains. Une combinaison exceptionnelle d'a…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Afficher tout Villa Baan-Nalin
Villa Baan-Nalin
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,16M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 664–803 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il :Parfait pour ceux qui recherchent une combinaison d'hébergement luxueux, d'intimité et de possibilité de résidence à long terme à Phuket.À propos de l'emplacement :Baan-Nalini est situé près de la plage de Nai Harn, au s…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Afficher tout Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thaïlande
depuis
$493,027
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 328–415 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfaitement adapté aux investisseurs exigeants à la recherche d'une combinaison de luxe et de respect de l'environnement au cœur de Phuket. Idéal pour les familles et ceux qui apprécient le confort et la durabilité.À propos…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Afficher tout Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,19M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Foreign real estate from 40,000 $. We will help you choose an object for free, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction;…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Villa Bliss Hideaway
Rawai, Thaïlande
depuis
$506,722
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 350–474 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfaitement adapté à ceux qui apprécient le luxe et la tranquillité, ainsi qu'aux investisseurs à la recherche d'investissements immobiliers rentables avec des rendements élevés.À propos de l'emplacement : Située au cœur de…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Afficher tout Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Phuket, Thaïlande
depuis
$420,816
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE OF 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 2…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Afficher tout Villa Katalux Beach Villas
Villa Katalux Beach Villas
Karon, Thaïlande
depuis
$1,37M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Surface 792–803 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfaitement adapté aux acheteurs exigeants en quête d'isolement et de luxe, ainsi qu'aux investisseurs en quête d'un revenu locatif stable.Emplacement : Situées à seulement 500 mètres de la magnifique plage de Kata sur l'îl…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Afficher tout Villa WamDom Villas
Villa WamDom Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$419,524
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 255 m²
3 objets immobiliers 3
Equipement completÀ propos du complexe :Le complexe se compose de 14 bâtiments, offrant 100 villas uniques. Les villas sont disponibles avec 3 à 4 chambres et des tailles allant de 300 à 500 m². Les caractéristiques architecturales comprennent des solutions de conception modernes et l'utilis…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Afficher tout Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket, Thaïlande
depuis
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY is a new home and villa project located in Chongtal, Phuket. The design of the project combines modernity with a luxurious lifestyle. The complex consists of 12 magnificent villas with a swimming pool, with 4 or 5 bedrooms ranging from 1026 sq.m to 1897 sq.m. Each…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Afficher tout Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Phuket, Thaïlande
depuis
$305,000
L'année de construction 2023
Surface 585 m²
3 objets immobiliers 3
Dans le complexe : Le projet occupe une superficie de 7 629 m² ( 4,8 paradis ). Il y a 11 villas de luxe dans cette zone. Également dans les 7 - maisons de commerce du centre commercial Fifth Element Plaza, 24 - Heures - Sécurité, rues intérieures privées, un grand choix d'espaces publics ve…