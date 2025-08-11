  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Villa THE SCENEVANAR

Villa THE SCENEVANAR

Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,10M
;
20
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27392
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Villas Elite avec un emplacement réfléchi et des équipements haut de gamme!

Le Scenevanar est un complexe exclusif de villas premium situées dans la zone pittoresque de Thung Klom-Tanman. Il combine harmonieusement design moderne, vie privée et technologies innovantes, créant un espace idéal pour les générations à vivre.

Principales caractéristiques des villas: salle du personnel, buanderie, salle de fitness, piscine privée avec jacuzzi (système de sel), piscine pour enfants, vue panoramique sur l'eau, panneaux solaires, recharge EV pour véhicules électriques, parking pour 4-5 voitures, sécurité 24h/24.

Emplacement idéal:

- un quartier calme de Thung Klom-Tanman avec vue panoramique
- 5 minutes du centre-ville de Pattaya
- proche des plages, des restaurants et des centres de divertissement.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa Unique Villa Kata
Karon, Thaïlande
depuis
$462,897
Villa REDWOOD LAKESIDE
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$952,188
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$136,787
Villa Aileen Villas Nai Thon
Sakhu, Thaïlande
depuis
$363,588
Villa Saturdays
Rawai, Thaïlande
depuis
$520,988
Vous regardez
Villa THE SCENEVANAR
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,10M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa Two Villas Kokyang II
Villa Two Villas Kokyang II
Rawai, Thaïlande
depuis
$335,620
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2013
Nombre d'étages 1
Surface 152–311 m²
8 objets immobiliers 8
Revenu GarantiÀ propos du complexe :Merveilleuses villas avec piscines privées dans le quartier calme de Rawai - Nai Harn. Construites dans un style oriental, ces constructions se distinguent par de hauts plafonds dans le salon. La plage de Nai Harn est à 2,7 km. Les villas offrent une vue s…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$752,349
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 360–468 m²
3 objets immobiliers 3
700 mètres à la mer, Entièrement meublé, Développeur fiable À propos du complexe: Le complexe résidentiel propose 28 villas modernes, chacune avec une architecture unique et des aménagements spacieux. La taille des villas varie de 436 à 1 130 mètres carrés, offrant un espace confortable pou…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$418,707
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 225 m²
1 objet immobilier 1
Villas modernes à un prix raisonnable dans le sud de l'îleLe nouveau projet de villas a commencé dans l'un des plus recherchés par les investisseurs et les résidents de la région de l'île - Rawai, dans le sud de l'île de Phuket. La région dispose d'une riche infrastructure sociale et commerc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
225.0
452,994
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Realting.com
Aller