Villa THE SCENEVANAR

Villas Elite avec un emplacement réfléchi et des équipements haut de gamme!

Le Scenevanar est un complexe exclusif de villas premium situées dans la zone pittoresque de Thung Klom-Tanman. Il combine harmonieusement design moderne, vie privée et technologies innovantes, créant un espace idéal pour les générations à vivre.

Principales caractéristiques des villas: salle du personnel, buanderie, salle de fitness, piscine privée avec jacuzzi (système de sel), piscine pour enfants, vue panoramique sur l'eau, panneaux solaires, recharge EV pour véhicules électriques, parking pour 4-5 voitures, sécurité 24h/24.

Emplacement idéal:

- un quartier calme de Thung Klom-Tanman avec vue panoramique

- 5 minutes du centre-ville de Pattaya

- proche des plages, des restaurants et des centres de divertissement.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.