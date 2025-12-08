  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Ko Kaeo
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Ko Kaeo, Thaïlande

appartements
5
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Afficher tout Villa Botanica Majestia
Villa Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$1,35M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 565–572 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Si vous rêvez d'une vie luxueuse dans un paradis tropical, Botanica Majestia est votre choix idéal. Ce projet est parfait pour les familles en quête de confort, les investisseurs et ceux qui apprécient la sophistication et l…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Crown Estate
Villa Crown Estate
Villa Crown Estate
Villa Crown Estate
Villa Crown Estate
Afficher tout Villa Crown Estate
Villa Crown Estate
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$293,668
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 180–345 m²
4 objets immobiliers 4
Garantie de revenuÀ propos du complexe :Les maisons autonomes à deux étages allant de 178 m² à 248 m² sont nichées dans la nature tropicale, ce qui les rend idéales pour les petites et les grandes familles. Chaque parcelle a la possibilité d'ajouter une piscine privée. Le complexe comprend u…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Villa Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$520,417
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 400–616 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Parfait pour : Un choix idéal pour ceux qui apprécient le luxe et la tranquillité sur l'île. Convient aussi bien à la résidence permanente qu'aux investissements rentables.À propos de l'emplacement : Alisha Seaview est située à Ko Kaeo, Phuket, Th…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
OneOne
Villa Canopy Hills Villas
Villa Canopy Hills Villas
Villa Canopy Hills Villas
Villa Canopy Hills Villas
Villa Canopy Hills Villas
Afficher tout Villa Canopy Hills Villas
Villa Canopy Hills Villas
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$1,28M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 650–742 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !À qui s'adresse-t-il : Le choix idéal pour les familles à la recherche d'une vie luxueuse et confortable à Phuket. Ce projet est conçu pour ceux qui apprécient les espaces spacieux, les équipements modernes et les investissements lucratifs.À propos …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Afficher tout Villa Canopy Hills
Villa Canopy Hills
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$1,39M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
A new concept of family life in Phuket We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Afficher tout Villa ALISHA SEAVIEW
Villa ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$514,702
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Unique villa on the hill of Koh Kaew! Profitable investment in housing with stunning sea views and surrounded by lush greenery. Income from 7%! The house is completed! Ready to move in! The villa is furnished! ALISHA SEAVIEW, the perfect combination of luxurious design and picturesque sea…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Afficher tout Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Thaïlande
depuis
$2,55M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
BB Horizon Resort est une propriété de luxe pour une vie confortable à Phuket. Le site de 62 346,08 m2 comprend 13 immeubles de copropriété de faible hauteur, un hôtel cinq étoiles, des villas, un club house, une marina, des promenades, des piscines et plus encore. Tout ce dont vous avez be…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Afficher tout Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$502,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Welcome to Mouana Residence Ko Kaeo, a splendid blend of modern luxury and natural serenity by Modern 79. With over 15 years of crafting exceptional living spaces, Mouana Residence Ko Kaeo is your promise of an exceptional life. It’;s more than a residence; it’;s a sanctuary where each detai…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Afficher tout Villa The Passion Residence Lagoon
Villa The Passion Residence Lagoon
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$112,831
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
3 chambres, 3 salles de bains, seulement 7 unités Le prix commence à partir de 3,79 millions de bahts uniquement Cette gamme de pré-vente vient en premier, sélectionné avant 🏠 La zone principale du logement, la route est de 6 mètres de large. Phuket Outlet Mall British Internationa…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller