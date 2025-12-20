  1. Realting.com
Maisons neuves en Sakhu, Thaïlande

Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Sakhu, Thaïlande
depuis
$888,638
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
TIARA Saku, Private Villas in Phuket Live in the Heart of a Hidden Gem. TIARA Saku goes beyond being merely a villa; it’;s a sanctuary where the boundaries between home and nature seamlessly blur, creating an unparalleled lifestyle that celebrates the beauty of living with and within the …
Association
Phuket Property Association
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Sakhu, Thaïlande
depuis
$234,791
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Overview 12 Exclusive Pool Villas Land Plot Sizes: 140 - 250 sq.m. Total Built-Up Area: 120 - 230 sq.m. Two villa types tailored to your needs: Type 1: 2 Bedrooms, 2 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m), and 2 Carports. Type 2: 3 Bedrooms, 3 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m)…
Association
Phuket Property Association
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Sakhu, Thaïlande
depuis
$949,024
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 360–700 m²
3 objets immobiliers 3
Association
Phuket Property Association
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Sakhu, Thaïlande
depuis
$461,780
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Villas tropicales modernes à Phuket, Thaïlande niché au milieu de l'étreinte verdoyante des montagnes, ce projet de villa est méticuleusement conçu pour s'harmoniser avec la nature. Le concept d'espace ouvert relie parfaitement les zones intérieures et extérieures, invitant la douce cares…
Association
Phuket Property Association
Villa Phuvista Naithon
Villa Phuvista Naithon
Villa Phuvista Naithon
Villa Phuvista Naithon
Villa Phuvista Naithon
Villa Phuvista Naithon
Sakhu, Thaïlande
depuis
$1,55M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
L'histoire de Phuvista. La première signification vient du nom Phuket, la deuxième qui a le même son en thaï que le nom d'une montagne est Phukhao, et Vista signifie un paysage spectaculaire. Par conséquent, les trois significations peuvent être combinées pour créer la magnifique montagne de…
Association
Phuket Property Association
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Sakhu, Thaïlande
depuis
$384,043
Options de finition Аvec finition
Bienvenue à SRA Villas Nous sommes fiers de présenter que la vie est toujours liée aux Villas SRA. En accordant de l'importance pour les modes de vie intérieurs et extérieurs fonctionnels, nos espaces de vie modernes et tropicaux 5-RAIS sont livrés avec des vues de montagne environnantes e…
Association
Phuket Property Association
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Sakhu, Thaïlande
depuis
$540,910
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
PHUVISTA 3 – Naiyang Beach .The modern Balinese luxury pool villa for you. Discover the beauty of a modern Balinese luxury pool villa, combining sleek contemporary aesthetics and top-of-the-range amenities for optimal living comfort. These new pool villas for sale in Phuket, next to Nai Y…
Association
Phuket Property Association
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Sakhu, Thaïlande
depuis
$745,249
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Cocoon Villas Phase 3 is our new development featuring 8 luxurious villas nestled within a peaceful and tranquil setting Designed with a modern and contemporary flair, each villa sits on expansive plots of land ranging from 580 to 630 sqm. and boasts a generously sized private pool, with dim…
Association
Phuket Property Association
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Thalang, Thaïlande
depuis
$647,903
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Association
Phuket Property Association
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Villa Sun Sea by Chao Wilai
Sakhu, Thaïlande
depuis
$177,136
Un joyau caché sur une belle île tropicale Chez Chao Wilai, nous pensons que le confort et l'affortabilité vont de pair. Notre objectif est de fournir à notre communauté une expérience incroyable au meilleur rapport qualité-prix. Situé à seulement quelques minutes de la magnifique plage d…
Association
Phuket Property Association
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Thaïlande
depuis
$384,502
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
C'est – La sixième phase du complexe Aileen Nai Thon, situé entre Nai Thon et Nai Yang. Les villas à ce stade seront construites sur une douce colline entourée de végétation tropicale et se trouvent à seulement quelques minutes en voiture des plages de sable de Nai Thon et Nai Yang, ainsi q…
Association
Phuket Property Association
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Sakhu, Thaïlande
depuis
$534,442
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
"Là où la nature non découverte rencontre le luxe". Le nom Amrits est enraciné à partir de l'ancien mot thaïlandais «Amarit» signifiant l'eau de la vie. Alors que nos villas sont situées près de l’une des plus belles plages de Phuket, elle est également entourée d’un parc national luxu…
Association
Phuket Property Association
Villa Aileen Villas
Villa Aileen Villas
Villa Aileen Villas
Villa Aileen Villas
Villa Aileen Villas
Villa Aileen Villas
Sakhu, Thaïlande
depuis
$243,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 120–414 m²
5 objets immobiliers 5
Prêt à emménagerÀ propos du complexe :Un domaine exclusif au sein d'une communauté fermée comprenant 7 villas luxueuses, chacune avec une piscine privée. Les options de disposition comprennent 2, 3 et 5 chambres. Les dimensions des parcelles varient de 217 à 312 m2, avec une superficie const…
Agence
Tumanov Group
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Sakhu, Thaïlande
depuis
$451,941
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 206–266 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket gratuits !*À qui cela convient : PHUVISTA 3 – Naiyang Beach est parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe, de tranquillité et d'un emplacement pratique à proximité des plus belles plages de Phuket. Il est idéal pour les acheteurs exigeants qui…
Agence
Tumanov Group
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Sakhu, Thaïlande
depuis
$493,027
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 270 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux et paisible en pleine nature, ainsi que pour les investisseurs intéressés par l'immobilier à haut rendement dans une destination touristique populaire.À propos de l'empl…
Agence
Tumanov Group
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Villa Wilawan LUXURY VILLAS
Sakhu, Thaïlande
depuis
$643,272
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 240–456 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Les villas de luxe Wilawan sont parfaites pour les familles qui cherchent à profiter de la paix et du confort à Phuket, ainsi que pour les investisseurs à la recherche d'actifs à revenu élevé.À propos de l'emplacement :…
Agence
Tumanov Group
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Sakhu, Thaïlande
depuis
$534,112
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 272–441 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Pour qui cela convient : Les Orienna Azure Villas sont idéales pour les personnes exigeantes qui apprécient le luxe, la tranquillité et la commodité. C'est l'endroit idéal pour une résidence personnelle, des loisirs ou des investissements rentable…
Agence
Tumanov Group
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Sakhu, Thaïlande
depuis
$363,588
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 180–205 m²
3 objets immobiliers 3
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* Qui ça convient : Ces luxueuses villas sont idéales pour ceux qui recherchent une vie tranquille et privée proche de la nature à Phuket. Aileen Villas Naithon répondra aux exigences d'acheteurs exigeants qui apprécient le confort et l'élégance dans…
Agence
Tumanov Group
Villa Vista Del Mar – Phuket
Villa Vista Del Mar – Phuket
Villa Vista Del Mar – Phuket
Villa Vista Del Mar – Phuket
Villa Vista Del Mar – Phuket
Villa Vista Del Mar – Phuket
Sakhu, Thaïlande
depuis
$805,277
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 300–700 m²
10 objets immobiliers 10
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Ce projet est parfait pour ceux qui cherchent à profiter du luxe et de la tranquillité sur les côtes de Phuket. Un excellent choix pour les acheteurs exigeants qui apprécient un niveau de vie élevé et des avantages en matièr…
Agence
Tumanov Group
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Sakhu, Thaïlande
depuis
$488,771
Nombre d'étages 2
Modern villa near Layan Beach in Phuket. Great option for permanent residence, investment or rental! Income from 8%! Instalments available! Aileen Villas Layan Phase V is a complex of private villas with a pool in a modern and luxurious style, just 1 km from Layan Beach. Phuket Airp…
Agence
DDA Real Estate
Villa TIARA Saku
Villa TIARA Saku
Villa TIARA Saku
Villa TIARA Saku
Villa TIARA Saku
Villa TIARA Saku
Sakhu, Thaïlande
depuis
$876,492
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 448–585 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Qui en bénéficiera : Idéal pour ceux qui apprécient le luxe et le confort en pleine nature. Parfait pour les acheteurs exigeants à la recherche d'une vie sereine et d'investissements lucratifs à Phuket.À propos de l'emplacement : Le projet TIARA S…
Agence
Tumanov Group
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Thalang, Thaïlande
depuis
$597,110
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 300–388 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Ce projet est idéal pour ceux qui aspirent à une vie luxueuse avec une vue imprenable sur la mer à Phuket, qui apprécient l'intimité et une qualité exceptionnelle. Maison Sky Villa convient aussi bien à la résidence permanen…
Agence
Tumanov Group
Villa Phuvista Villas Naithon
Villa Phuvista Villas Naithon
Villa Phuvista Villas Naithon
Villa Phuvista Villas Naithon
Villa Phuvista Villas Naithon
Villa Phuvista Villas Naithon
Sakhu, Thaïlande
depuis
$662,847
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 290–669 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Idéal pour : Le projet Phuvista Villas Naithon est parfait pour ceux qui recherchent un mélange de luxe et de tranquillité, qui apprécient l'architecture moderne et souhaitent vivre en harmonie avec la nature tropicale. Cette offre s'adresse aux a…
Agence
Tumanov Group
