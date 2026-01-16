  1. Realting.com
Villa Serene Raya Bangjo

Si Sunthon, Thaïlande
$769,897
$2,717/m²
8
ID: 24631
Dernière actualisation: 24/03/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Si Sunthon

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

À propos du complexe

English English

Bangjo est la zone à venir à Phuket situé dans le centre de l'île. Vivez au milieu de la paix et de la sérénité parmi les verdoyants alentours dans une zone privée et pleine de nature.

Situé au cœur de Phuket, vous trouverez des options de voyage abondantes. Que vous arriviez de l'aéroport, explorer les plages de Bangatao, Layan et Ao Pro Pier. Diner dans la vieille ville de Phuket, tout est à deux pas de votre maison de rêve.

Entrez par une porte principale impressionnante, profitez des beaux jardins et embrassez la magie que Serene Raya Bangjo
doivent offrir.

Découvrez le nouveau Serene Raya Phuket situé dans la région de Bangjo. Chaque villa de piscine est créée pour amener votre style de vie au niveau supérieur avec une combinaison de ambiances tropicales, design luxueux moderne et des équipements modernes. Situé dans la verdure luxuriante de Bangjo, Serene Raya Bangjo offre tranquillité et intimité dans toute sa gloire sereine. Une maison de rêves, la légende, un paradis pour les expatriés.
Prenez le mélange distinctif de l'architecture thaïlandaise et contemporaine qui se marie parfaitement avec les exigences de style de vie moderne, offrant un large espace pour vous et vos proches.

DÉVELOPPEMENT Société immobilière du Canada

LIEU DU PROJET Bangjo, Phuket

TAILLE DU PROJET DES TERRES 12 095 Sq.m.

PROJET TYPE 2 Storeys Piscine Villas

Total des unités

UNITÉ 341-408 Sq.m.

TAILLE DU TERRE 326-446 Sq.m.

GESTION DE LA PROPRIÉTÉ ET GESTION RENTALE

Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 306.0 – 345.0
Prix ​​par m², USD 2,496 – 2,516
Prix ​​de l'appartement, USD 831,361 – 930,025

Localisation sur la carte

Si Sunthon, Thaïlande

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
