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Maisons neuves en Phuket, Thaïlande

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Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
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Villa Narana
Thalang, Thaïlande
depuis
$942,813
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 516–539 m²
5 objets immobiliers 5
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Phuket Property Association
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,58M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 650 m²
1 objet immobilier 1
Les collines de CanopyComplexe privé fermé de 9 vue, villas spacieuses et fonctionnelles, soigneusement conçues pour les familles avec enfants.Les villas sont un choix idéal et une solution raisonnable pour la résidence familiale de longue durée à Phuket.Ce n'est pas une autre propriété de v…
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Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket, Thaïlande
depuis
$2,14M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Botanica Ocean Valley is a project of luxury villas with a pool designed by one of the very successful developers of villas in Phuket. The complex is located at Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, near the marina of Ao Por Grand Marina. On the territory of the complex there a…
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Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
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Villa The Priva Golf Course
Kathu, Thaïlande
depuis
$980,435
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 532–817 m²
4 objets immobiliers 4
Garantie de revenu À propos du complexe : Les villas offrent 5 chambres, dont une chambre principale spacieuse avec terrasse, salle de bain et espace de travail. Le grand salon dispose de fenêtres panoramiques, d'un coin repas et d'une cuisine européenne. Un salon supplémentaire est situé au…
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Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Phuket, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 1
Villas de luxe avec de nombreuses commodités et infrastructures développées!Rendement locatif potentiel: ~6% !Design minimaliste premium dans le style tropical!Meubles et décoration: cuisine entièrement équipée (fenêtre, réfrigérateur, cuisinière, hotte), placards intégrés, salle de bains in…
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Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
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Villa NATURALE POOL VILLAS
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,08M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Possibilité d'investissement avec un potentiel de revenu élevé: villas uniques avec piscines privées dans la pittoresque région de Bang Tao de Phuket!Installations disponibles !Naturale Pool Villas est une résidence au cœur de Bang Tao, à 5 minutes de Porto de Phuket et Blue Tree. Nous avons…
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Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
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Villa THE TRINITY VILLAGE
Phuket, Thaïlande
depuis
$793,143
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villas avec piscine Trinity Village construit dans un style de luxe moderne et sera un excellent choix pour la résidence permanente et pour la location pour des vacances à Phuket!Installations disponibles !Villas modernes avec piscine combinant modernisme, minimalisme et art déco. Des élémen…
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Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
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Villa Botanica Montazure
Kamala, Thaïlande
depuis
$1,38M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 450–575 m²
3 objets immobiliers 3
Distance à la mer : 1000 m, Développeur fiableÀ propos du complexe:Le complexe se compose de 16 villas privées avec piscine, livrées avec travaux de finition, plomberie intégrée, mobilier, et système de climatisation La sécurité et la vidéosurveillance 24 h/24 sont en place. Le paquet comple…
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Villa ISLAND COLLECTION
Villa ISLAND COLLECTION
Villa ISLAND COLLECTION
Villa ISLAND COLLECTION
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Villa ISLAND COLLECTION
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,90M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Invest in luxury villas in the prestigious area of ​​Bang Tao! Income from 7%! This is a great chance to become the owner of a property that will be in great demand. Installments! Close to Bang Tao Beach! The villa is furnished! I SLAND COLLECTION — super exclusive residence c…
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Villa Kamernyj kompleks
Villa Kamernyj kompleks
Villa Kamernyj kompleks
Villa Kamernyj kompleks
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Villa Kamernyj kompleks
Ban Bang Ku, Thaïlande
depuis
$556,466
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 1
🏡 Villы 297🌴 Tayland, Phuket (une région avec une logistique confortable, rhino British International School)💰 de 19 276 000 THB (~ 540 000 dollars)♪🔥 ✅ Format Varnay✅ Bolshaya territoria bole 70 paradis (✅ 1✅ Ryaddom British International School✅ Équilibre: silence Pâtes♪🏡 Variante3 chambre…
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Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
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Villa HOME TOWN
Phuket, Thaïlande
depuis
$444,049
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Une occasion unique d'investir dans des villas de luxe sur l'île de Phuket! C'est le choix parfait pour ceux qui recherchent un revenu et un confort stables!700m à la plage !Équipements : hall d'entrée, bibliothèque, café-bar, clinique publique, restaurant, boutique 24h/24, piscine commune, …
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Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
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Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Thaïlande
depuis
$739,540
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 360–461 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui apprécient un style de vie luxueux, la sécurité et la commodité. Le projet répond aux besoins des familles, des hommes d'affaires et des investisseurs à la recherche d'un revenu stable et d'une croissan…
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Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
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Villa Ozone Grand Residences
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,19M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Foreign real estate from 40,000 $. We will help you choose an object for free, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction;…
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Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
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Villa Isola Sky s basseynom
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,98M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Isola Sky is a luxurious pool villa that is a paradise for relaxation and tranquility, with unique design elements and attractive materials that distinguish them from other luxurious houses on the island. The complex consists of three exclusive villas with a swimming pool, two villas with 4…
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Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
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Villa Botanica Ocean Valley Villas
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$1,94M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 625–1 341 m²
5 objets immobiliers 5
Billets gratuits pour Phuket et retour !*Idéal pour : Le projet Botanica Ocean Valley Villas est parfait pour ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec la nature sans compromettre le confort et le luxe. C'est un choix idéal pour les familles et les investisseurs qui apprécient l'exclusivit…
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Villa Narana Villa Phuket
Villa Narana Villa Phuket
Villa Narana Villa Phuket
Villa Narana Villa Phuket
Villa Narana Villa Phuket
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Villa Narana Villa Phuket
Thalang, Thaïlande
depuis
$757,492
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 516–1 056 m²
11 objets immobiliers 11
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Narana Villa Phuket est parfait pour les investisseurs exigeants et ceux qui recherchent une vie luxueuse à côté de la plage de Mai Khao. Ce projet est conçu pour une vie confortable, offrant une forte attractivité d'investi…
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Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
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Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,47M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 533–606 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Convient pour : Le projet Erawana Grand est idéal pour les acheteurs exigeants à la recherche d'une vie luxueuse et d'investissements rentables. Ce complexe est conçu pour offrir un maximum de confort et d'intimité.À propos de l'emplacement : Eraw…
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Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
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Villa Stella Estate
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
CONCEPTAvec l'inspiration de créer le logement parfait, intégrant le design de maison tropical de l'Asie du Sud-Est et les maisons modernes des pays occidentaux pour former une villa de piscine moderne remplie de la chaleur de la nature et de haute intimité. Exclusif pour seulement cinq fami…
Association
Phuket Property Association
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Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
Villa BB Horizon Resort
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Villa BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Thaïlande
depuis
$2,55M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
BB Horizon Resort est une propriété de luxe pour une vie confortable à Phuket. Le site de 62 346,08 m2 comprend 13 immeubles de copropriété de faible hauteur, un hôtel cinq étoiles, des villas, un club house, une marina, des promenades, des piscines et plus encore. Tout ce dont vous avez be…
Association
Phuket Property Association
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Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
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Villa Panora Pool
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$584,683
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Les Villas Panora Pool – sont 38 résidences de luxe qui combinent les avantages du style de vie de villa avec l'infrastructure unique d'une grande copropriété. Panora Villas situé à distance de marche des magnifiques plages de Surin et de Bangatao. La marque Panora elle-même est devenue un s…
Association
Phuket Property Association
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Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
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Villa Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$638,987
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Modern villas with a pool in the most beautiful place Phuket A project located on the shore of a calm beach Tao is one of the most popular real estate in the market. The Bang Tao area is known for well-developed infrastructure-a huge selection of restaurants, supermarkets, boutiques, hospi…
Association
Phuket Property Association
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Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
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Villa The Ozone Luxury
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,50M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Les villas de luxe Ozone, une villa de deux étages composée de 5 villas de luxe privées modernes et contemporaines, comprennent quatre à cinq chambres avec toutes des salles de bains attenantes, un dressing, un espace de vie ouvert avec une fenêtre pleine longueur et un haut plafond offrant …
Association
Phuket Property Association
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Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
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Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$192,251
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Wyndham Grand Phuket Surin Plage est l'un des endroits les plus prestigieux et luxueux pour vivre à Phuket, Thaïlande. Ce complexe résidentiel est la combinaison parfaite de design moderne, de haut niveau de confort et d'équipements de première classe.La proximité immédiate de la plage et le…
Association
Phuket Property Association
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Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
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Villa Layan Lucky
Thalang, Thaïlande
depuis
$863,423
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 462–593 m²
2 objets immobiliers 2
Association
Phuket Property Association
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Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
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Villa Punyisa Bang Jo
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$2,99M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Punyisa Bang Jo is strategically located in one of Phuket’;s most sought after residential areas, conveniently located halfway between heroines monument and Laguna. Bang Jo, is just 10-15 minutes from Phuket’;s loveliest beach’;s, golf at Laguna Phuket and just minutes away from the vibrant …
Association
Phuket Property Association
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Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
Villa Alisha Grand
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Villa Alisha Grand
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$435,507
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 300–420 m²
5 objets immobiliers 5
Billets gratuits pour Phuket et retour !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour les investisseurs exigeants et les amateurs de luxe à la recherche d'un séjour confortable et élégant au cœur de la beauté naturelle de Phuket.À propos de l'emplacement : L'Alisha Grand est situé dans le quartier pi…
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Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
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Villa Prime Villas
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$400,954
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 211 m²
2 objets immobiliers 2
Animaux acceptés, entièrement meubléÀ propos du complexe :Ce nouveau complexe résidentiel à Phuket devrait être achevé en décembre 2023. Le complexe se compose de 13 villas privées, chacune avec 4 chambres et piscines attenantes. L'architecture moderne se combine avec des matériaux respectue…
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Tumanov Group
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Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
Villa THE TRINITY VILLAGE
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Villa THE TRINITY VILLAGE
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$795,292
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Les villas avec piscine Trinity Village sont construites dans un style de luxe moderne et constituent un excellent choix à la fois pour la résidence permanente et les locations de vacances à Phuket ! Paiements échelonnés disponibles ! Villas avec piscine contemporaines, qui allient modernism…
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Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
Villa Civetta Grand Villas
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Villa Civetta Grand Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$977,836
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 350–441 m²
4 objets immobiliers 4
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* À qui cela convient : Civetta Grand Villas est parfait pour ceux qui recherchent luxe et intimité dans l'un des coins les plus pittoresques de Phuket. Le projet est conçu pour les acheteurs exigeants qui apprécient le confort et l'attractivité élev…
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Villa THE MOMENTUM
Villa THE MOMENTUM
Villa THE MOMENTUM
Villa THE MOMENTUM
Villa THE MOMENTUM
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Villa THE MOMENTUM
Thalang, Thaïlande
depuis
$671,298
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Opportunité d'investissement unique au cœur de Layan : villa de luxe avec 3 chambres et 4 salles de bains, idéale pour une vie et une location confortables ! Acomptes disponibles ! Augmentation des prix par an : la différence de prix après achèvement peut atteindre 20–30%. Le Momentum est un…
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Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
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Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thaïlande
depuis
$493,027
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 328–415 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfaitement adapté aux investisseurs exigeants à la recherche d'une combinaison de luxe et de respect de l'environnement au cœur de Phuket. Idéal pour les familles et ceux qui apprécient le confort et la durabilité.À propos…
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Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
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Villa Anchan Indigo
Thalang, Thaïlande
depuis
$759,453
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 354 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent un style de vie luxueux, moderne et paisible dans une région pittoresque, et pour ceux qui apprécient les investissements de haute qualité.À propos de l'emplacement : Anchan Indigo est …
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Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Villa Two Villas Tara
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,39M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2007
Nombre d'étages 1
Surface 281 m²
2 objets immobiliers 2
Ameublement complet À propos du complexe : Le complexe se compose de 15 villas de style thaï-balinais offrant de 1 à 4 chambres, chacune avec une salle de bain. Les villas sont équipées d'une cuisine européenne entièrement meublée, d'un salon et d'un coin repas avec fenêtres panoramiques. Le…
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Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
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Villa Manick Hillside
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$2,15M
Nombre d'étages 2
Surface 820 m²
1 objet immobilier 1
Manick Hillside Villas offrent une vie de luxe dans un endroit paisibleNos villas offrent une vue imprenable sur la montagne et un design intérieur moderne exquis, créant un espace qui offre à la fois confort familial et élégance.À seulement 15 minutes en voiture de Laguna et Bang Tao Beach.…
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Phuket Property Association
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Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
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Villa Alisa
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$591,295
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Une villa avec piscine privée qui allie le style traditionnel et moderne thaïlandais. Elle est faite pour ceux qui recherchent une résidence simplifiée mais aux détails exquis, et qui s'émerveillent devant l'artisanat thaïlandais harmonieusement décoré dans cette maison moderne.Une jolie fem…
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Phuket Property Association
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Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
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Villa MONO PHUKET
Phuket, Thaïlande
depuis
$546,122
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
TOP REAL ESTATE OF 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 2…
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Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
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Villa Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,20M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 388–420 m²
2 objets immobiliers 2
Projet de villas design exclusives dans la zone prestigieuse de PhuketCe projet comprend 40 villas exclusives, dont chacune est un chef-d'œuvre d'architecture et de design. Le concept visuel clé du projet est la construction de villas de deux étages situées autour du territoire ouvert du com…
Association
Phuket Property Association
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Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
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Villa Trisara
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$3,60M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 1
Surface 630–2 077 m²
9 objets immobiliers 9
Distance à la mer : 150 m, Garantie de RevenuÀ propos du complexe:Dans une baie isolée de Phuket, il y a 37 villas privées de luxe, chacune offrant une vue imprenable sur la mer. Les villas disposent d'espaces de vie intérieurs et extérieurs spacieux, ainsi que de piscines privées qui mélang…
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Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
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Villa Lake House
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,69M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 2
Surface 350 m²
2 objets immobiliers 2
Entièrement meublé, Garantie de revenu À propos du complexe : Du côté ouest de Phuket, il y a 32 luxueuses villas privées dans un style tropical moderne. Les villas ont des parcelles allant de 400 à 1200 m² et comprennent 3-4 chambres. Le complexe est équipé d'un système SmartHome, de piscin…
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Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
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Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$830,909
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 489–714 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Convient pour : Idéal pour ceux qui recherchent un luxe exclusif et un niveau de vie élevé dans un paradis tropical. Le projet s'adresse aux investisseurs exigeants qui apprécient le confort et la sécurité de leurs investissements.À propos de l'em…
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Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
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Villa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Thaïlande
depuis
$509,461
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 192–498 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Parfait pour ceux qui recherchent un isolement luxueux avec un maximum de commodités dans un paradis tropical. Convient aux familles avec enfants, ainsi qu'à ceux qui envisagent des opportunités d'investissement.À propos de l…
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Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
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Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
ConceptionPour votre plus grand fait de vivre dans un lieu particulier, THE RESIDENCE PRIME est conçu pour l'exclusivité dans tous les aspects de votre vie privilégiée. Plus qu'un simple "home" mais un don précieux appelé "perfection". L'ultime à votre portée. Découvrez au-delà de la vie exc…
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Phuket Property Association
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Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
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Villa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Thaïlande
depuis
$1,94M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 274–453 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Convient pour : Parfait pour les personnes exigeantes qui apprécient le luxe, la tranquillité et les vues naturelles uniques. Ces villas sont un excellent choix pour une résidence permanente et un investissement rentable.À propos de l'emplacement …
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Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
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Villa Dareeya villas
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$1,34M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 337 m²
2 objets immobiliers 2
Billets pour Phuket et retour en cadeau! *C'est pour qui :Le choix parfait pour les personnes exigeantes qui recherchent une combinaison de luxe, confort moderne, et un investissement précieux dans l'un des endroits les plus prestigieux de Phuket.À propos de l'emplacement:Situé à seulement 2…
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Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
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Villa Saturdays Villas
Rawai, Thaïlande
depuis
$462,897
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 183–211 m²
5 objets immobiliers 5
Billets gratuits pour Phuket et retour !* Pour qui c'est : Idéal pour ceux qui recherchent luxe et tranquillité à Phuket. Les villas du samedi sont destinées aux clients exigeants qui apprécient le confort, l'intimité et les investissements prometteurs. À propos de l'emplacement : Les vill…
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Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$172,724
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE DE 40 000 $ EN TAILANDE! Appelez ! CONSULTATION GRATUITE.Vous prévoyez un achat immobilier en Thaïlande? Nous vous aiderons à choisir un objet GRATUIT, organiser un accord sûr avec le développeur!- l'immobilier exclusif;- l'aide à l'organisation du déménagement;- revenus annu…
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Villa The Trinity Village
Villa The Trinity Village
Villa The Trinity Village
Villa The Trinity Village
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Villa The Trinity Village
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$793,791
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Le Trinity Village est un nouveau projet résidentiel de luxe avec des villas avec piscine à vendre à Phuket. Le Trinity Village est situé à Pasak Soi 8, à quelques minutes de la plage de Bangtao, de la plage de Layan et du parcours de golf de Laguna sur la côte ouest de Phuket. Le Trinity …
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Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
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Villa Goldena Twin
Kamala, Thaïlande
depuis
$342,364
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
élégant Townhai près de la mer Avec ce projet, votre rêve de vie dans votre propre maison à distance de marche de la mer peut devenir une réalité, le complexe de maisons de ville combine la commodité de la vie dans son propre spacieux maison. Kamala a la gloire de la région familiale, ici …
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Phuket Property Association
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Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
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Villa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$967,550
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 329 m²
1 objet immobilier 1
La nouvelle phase des villas luxueuses Le projet est situé dans l'une des plus prometteuses en termes de dynamique de développement et de demande de la région de Phuket, à seulement 5 minutes de la plage de Bang Tao et des riches dans le divertissement de l'infrastructure du district. C'es…
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Phuket Property Association
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Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
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Villa Above element
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,02M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Above Element Villas presents a remarkable collection of new pool villas for sale in the vicinity of Bangtao Beach, Phuket. This exclusive development offers a low density community, ensuring a serene and private living experience. The luxury 3-bedroom pool villas available for sale epitomiz…
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Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
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Villa Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,32M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2008
Nombre d'étages 1
Surface 345–380 m²
3 objets immobiliers 3
Distance de la mer : 500 m, Garantie de revenu, Entièrement meublé, Promoteur fiableÀ propos du complexe :Un complexe de villas isolées sur les rives de la mer d'Andaman, chacune avec une piscine privée, un salon, un coin repas et une cuisine ouverte. Les chambres spacieuses sont équipées de…
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Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
Villa VIP Galaxy Villa
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Villa VIP Galaxy Villa
Rawai, Thaïlande
depuis
$624,926
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 280–565 m²
4 objets immobiliers 4
Billets gratuits pour Phuket et retour !*À qui s'adresse-t-il : Les villas VIP Galaxy Rawai sont idéales pour ceux qui recherchent un mélange de luxe, de confort et d'investissements lucratifs. Ce projet est créé pour les propriétaires exigeants qui apprécient un niveau de vie élevé et un re…
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Villa Isola Palms Phuket
Villa Isola Palms Phuket
Villa Isola Palms Phuket
Villa Isola Palms Phuket
Villa Isola Palms Phuket
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Villa Isola Palms Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,53M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 887 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse ce projet : Isola Palms Phuket est idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe exceptionnel et de tranquillité sur l'île pittoresque de Phuket. Ce projet est conçu pour les personnes aisées qui apprécient un niveau de c…
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Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
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Villa Botanica Hillside
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$919,448
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
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Phuket Property Association
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Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
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Villa Khram at Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$2,67M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
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Phuket Property Association
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Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
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Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket, Thaïlande
depuis
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY is a new home and villa project located in Chongtal, Phuket. The design of the project combines modernity with a luxurious lifestyle. The complex consists of 12 magnificent villas with a swimming pool, with 4 or 5 bedrooms ranging from 1026 sq.m to 1897 sq.m. Each…
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Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
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Villa Asherah Phase 1-2
Thalang, Thaïlande
depuis
$501,781
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Introducing Asherah Villas Phase 1-2, a luxurious residential project in the heart of Thalang, Phuket, that captures the essence of contemporary elegance and tropical allure. This exclusive development covers an expansive 11,200 sqm, featuring 20 carefully crafted villas designed for those s…
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Phuket Property Association
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Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
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Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket, Thaïlande
depuis
$704,810
Nombre d'étages 1
Botanica Modern Loft II is a project of luxury and modern villas with a swimming pool located on Bang Tao Beach in western Phuket. The village is located in a quiet area, close to the developed infrastructure of Bang Tao Beach. The complex consists of 52 apartments and was developed by…
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Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
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Villa D Architecte Aela
Rawai, Thaïlande
depuis
$1,19M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Welcome to a new development in Phuket, where space to breathe and low density living is at the heart of our philosophy. Villa to Breathe Unlock the essence of living for the spacious soul Located in the tranquil and convenient area of Palai,  with 5 minutes’; drive from Villa AELA,…
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Phuket Property Association
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Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
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Villa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$885,071
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Bienvenue à la collection Elite Innovative by Season Luxury Villas où nous élevons la vie de luxe à de nouveaux sommets. Chaque villa de notre collection est un véritable chef-d'œuvre, méticuleusement conçu pour offrir un héritage d'opulence exceptionnelle. Nos propriétés mélangent parfai…
Association
Phuket Property Association
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Villa Patina Courtyard Villa
Villa Patina Courtyard Villa
Villa Patina Courtyard Villa
Villa Patina Courtyard Villa
Villa Patina Courtyard Villa
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Villa Patina Courtyard Villa
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$462,897
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 271–318 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et de tranquillité dans un paradis tropical. Le projet est conçu pour les personnes exigeantes qui apprécient l'exclusivité, le confort et la proximité avec la nature.…
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Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
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Villa Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Thaïlande
depuis
$424,003
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 240–339 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent un mélange de luxe et de tranquillité dans le paradis animé de Phuket. Ce projet s'adresse aux acheteurs exigeants qui apprécient le confort et les opportunités d'investissement.À propos de l…
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Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
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Villa The T Forest – Pool Villas
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$246,239
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 150–440 m²
7 objets immobiliers 7
Billets pour Phuket et retour en cadeau! *Pour qui ?Le projet T Forest est parfait pour les investisseurs d'élite, les retraités et les propriétaires de maisons de vacances qui apprécient l'isolement, le confort et l'attrait de l'investissement.À propos de l'emplacement:La forêt T est située…
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Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Villa Ocean Palms Villas Bangtao
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Villa Ocean Palms Villas Bangtao
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$437,972
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 1
Surface 328–392 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Une option idéale pour ceux qui recherchent un mélange de tranquillité et de luxe sur l'une des plus belles plages de Phuket. Convient aussi bien à la vie personnelle qu'aux investissements rentables, en particulier pour ceu…
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Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
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Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$828,973
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Botanica LouvreNichée au milieu des paysages sereins de la plage de Bangtao, le long du tranquille Pasak Soi 8 à Cherngtalay, Phuket, Thaïlande, Botanica Luxury Villa témoigne de l'élégance contemporaine et de la vie raffinée.S'inspirant de la silhouette emblématique du musée du Louvre à Par…
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Phuket Property Association
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Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
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Villa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,64M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 414 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Les Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas sont parfaites pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux et spacieux dans un emplacement privilégié à Phuket. Le projet est conçu pour les personnes exigeante…
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Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
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Villa Infinity Life Club
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$107,145
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Infinity Life Club est un complexe unique pour une vie confortable et insouciante au bord de la nature à Phuket. Le projet offre non seulement des appartements, mais aussi des villas avec piscines privées, combinant confort moderne avec des soins médicaux de haut niveau et des services de bi…
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Phuket Property Association
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Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
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Villa Sri Panwa Phuket
Wichit, Thaïlande
depuis
$4,93M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 3
Surface 1 275–1 600 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse ce projet : Idéalement adapté à ceux qui recherchent un mélange de luxe et de tranquillité sur l'un des plus beaux rivages du monde. Cette propriété est destinée aux acheteurs exigeants qui apprécient le plus haut niveau de confort …
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Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
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Villa Azalea Villas
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$575,899
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 456 m²
2 objets immobiliers 2
Garantie de revenu de 6 % À propos du complexe : Cette collection de 5 villas au design exquis offre un sanctuaire au milieu de la nature dans un quartier prestigieux de Phuket. Chaque résidence dispose de 4 chambres avec salles de bains privatives, d'une chambre principale de 58 m² avec dre…
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Villa Sunrise Estates – Phase 4
Villa Sunrise Estates – Phase 4
Villa Sunrise Estates – Phase 4
Villa Sunrise Estates – Phase 4
Villa Sunrise Estates – Phase 4
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Villa Sunrise Estates – Phase 4
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$281,847
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 116–263 m²
11 objets immobiliers 11
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* À qui cela convient : Idéal pour ceux qui aspirent à découvrir le confort et le luxe de la vie à Phuket. Convient aux acheteurs exigeants qui apprécient la qualité et le souci du détail. À propos de l'emplacement : Situé au cœur du prestigieux qua…
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Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
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Villa AG Club
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$686,701
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
The club village of Willia Club Villas is an ideal place to live and invest in the heart of the most sought -after corner of Phuket! Our villas are not just at home, but a high -profit investment proposal. Without exaggeration-an ideal location: in the neighborhood there are two comfor…
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Phuket Property Association
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Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
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Villa Villa s sovremennym dizaynom
Phuket, Thaïlande
depuis
$439,367
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
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DDA Real Estate
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Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Villa Nature’s Rest Sai Yuan
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Villa Nature’s Rest Sai Yuan
Karon, Thaïlande
depuis
$1,01M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Nature ’; S REST VILLA SAI YUAN: Villas de piscine modernes près de la plage de Nai Harn Présentation de la nature captivante»; s Rest Villa Sai Yuan, où la vie de luxe moderne rencontre la beauté naturelle de Phuket. Nature ’; s Rest Villa Sai Yuan est situé à proximité de la plage enchan…
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Phuket Property Association
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Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
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Villa Star Silas
Chalong, Thaïlande
depuis
$908,008
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa de luxe avec 3 chambres et une piscine privée dans la région de Chalong, Phuket. Le complexe Star Silas Villas est un endroit où vous pouvez profiter du confort et du luxe entouré d'une belle nature. Chacune des 16 villas de ce complexe unique est une combinaison harmonieuse de conce…
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Phuket Property Association
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Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
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Villa Nakara Luxury Grand
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,20M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Nakara Grand Luxury Villas - Ce n'est pas seulement le logement; C'est un choix de style de vie. Que vous recherchiez un endroit isolé pour vous détendre, une maison luxueuse pour la détente ou une proposition d'investissement rentable, ce projet offre tout. En raison de son premier emplacem…
Association
Phuket Property Association
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Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thaïlande
depuis
$744,269
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 320 m²
1 objet immobilier 1
Votre propre paradis Life luxueux entouré par la nature Le meilleur de la résidence de l'hôtel Phuket sous une marque internationale. Une collection de 68 appartements et villas avec une vue sur la mer inspirée par la nature est située entre les montagnes et la mer. Profitez de la vu…
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Phuket Property Association
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Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
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Villa PHUVISTA 3 NAIYANG
Thalang, Thaïlande
depuis
$470,547
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Investir dans une villa unique avec une piscine privée et un design magnifique dans l'un des quartiers les plus attrayants de Phuket!Installations disponibles !Phuviste 3 NaiYang est un complexe résidentiel situé dans le secteur de Nai Yang Beach à Phuket. Ce projet combine un emplacement pr…
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Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
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Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,36M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 60–1 590 m²
19 objets immobiliers 19
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et d'harmonie naturelle à Phuket. Ce projet attirera les acheteurs et les investisseurs exigeants qui apprécient l'unicité, le confort et l'emplacement avantageux.À pr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0
353,145 – 353,249
Apartment 2 chambres
88.0
563,814
Villa
430.0 – 1 590.0
1,49M – 5,58M
Agence
Tumanov Group
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Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
Villa Botanica Lakeside Phuket
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Villa Botanica Lakeside Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,43M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 598 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie luxueuse en pleine nature. Convient aux familles, aux couples et aux investisseurs qui apprécient le confort et l'intimité.À propos de l'emplacement : Situé dans le prestigieux…
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Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
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Sakhu, Thaïlande
depuis
$363,588
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 180–205 m²
3 objets immobiliers 3
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* Qui ça convient : Ces luxueuses villas sont idéales pour ceux qui recherchent une vie tranquille et privée proche de la nature à Phuket. Aileen Villas Naithon répondra aux exigences d'acheteurs exigeants qui apprécient le confort et l'élégance dans…
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Tumanov Group
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Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
Villa Vista Del Mar
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Villa Vista Del Mar
Sakhu, Thaïlande
depuis
$949,024
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 360–700 m²
3 objets immobiliers 3
Association
Phuket Property Association
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Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,39M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2006
Nombre d'étages 2
Surface 650 m²
2 objets immobiliers 2
1000 m à la mer, Revenu GarantiÀ propos du complexe :Les luxueuses villas de Phuket offrent des opportunités uniques de détente et d'investissement. De spacieuses villas modernes sont entourées de paysages pittoresques et d'un lac, situé à seulement 1 km de la plage de Bang Tao. A proximit…
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Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
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Villa Cohiba Villas Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,51M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 432–1 000 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour les amateurs de luxe et de confort avec une vue imprenable sur Phuket. Convient à ceux qui recherchent des investissements rentables dans une région en développement.À propos de l'emplacement : Situé à Layan Bea…
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Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
Villa The Menara Hill
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Villa The Menara Hill
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$744,269
Options de finition Аvec finition
Le Menara Hill Phuket est un projet résidentiel de luxe inspiré de l'architecture et du design marocains traditionnels. Le projet se compose de 24 villas conçues avec des détails et des textures complexes qui reflètent l'héritage marocain. Le concept de nature est intégré dans les villas pou…
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Phuket Property Association
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Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
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Villa Allthai Village
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$460,350
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Allthai Village - Un nouveau projet qui comprend 60 villas luxueuses avec 2 à 4 chambres, situées au centre de Phuket entourées de forêts tropicales, entre mai de Khao et Bangtao, cette zone s'appelle Phuket Rublevka. Sur le territoire du site, il y a des piscines privées de 4x6 mètres, un s…
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Phuket Property Association
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Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
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Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,63M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Isola Palms is a luxurious complex consisting of 8 private residences with a swimming pool and panoramic sea views! Each villa has 4 bedrooms and 5 bathrooms. The complex is located on a hillside overlooking Layan Beach on the northwest coast of Phuket. The beach is divided into several par…
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DDA Real Estate
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Villa Balco Bangtao Beach
Villa Balco Bangtao Beach
Villa Balco Bangtao Beach
Villa Balco Bangtao Beach
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Villa Balco Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$880,326
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 355–490 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Grâce à son design luxueux et à son emplacement pratique, Balco Bangtao Beach est parfait pour ceux qui apprécient une combinaison de confort et de nature. Le projet est créé pour les acheteurs exigeants qui souhaitent profi…
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Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
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Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,47M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Il y a 10 villas privées sur le territoire protégé, chacun avec une piscine individuelle. Le salon total est situé au centre de la villa et combine le salon, la salle à manger et la cuisine. Quatre chambres sont adjacentes de différents côtés, toutes les chambres ont leur propre salle de b…
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Phuket Property Association
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Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
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Villa MONO Champaca
Phuket, Thaïlande
depuis
$524,059
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villas de luxe avec de nombreuses commodités et infrastructures développées!Rendement locatif potentiel: ~6% !Design minimaliste premium dans le style tropical!Meubles et décoration: cuisine entièrement équipée (fenêtre, réfrigérateur, cuisinière, hotte), placards intégrés, salle de bains in…
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Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Kathu, Thaïlande
depuis
$815,719
LE PANO BAAN SUAN LOCH PALM “Découvrez un luxe inégalé dans une villa avec piscine privée au milieu d'un environnement naturel enchanteur qui vous accueille comme chez vous” Présentation de The Pano - une luxueuse villa avec piscine privée nichée au cœur d'une nature luxuriante et verdoya…
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Phuket Property Association
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Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
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Villa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$682,020
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 393 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Marquis Estates est la solution idéale pour les acheteurs exigeants à la recherche d'une combinaison de luxe et d'intimité dans un paradis tropical. Convient aux familles, aux investisseurs et à toute personne à la recherche…
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Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
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Villa Tri Vananda
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,43M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 333–853 m²
6 objets immobiliers 6
Villas luxueuses au cœur d'une station de santé unique sur Bang Tao un nouveau projet exceptionnel, exceptionnel dans la zone naturelle la plus luxueuse du quartier d'élite de Bang Tao, près des riches en infrastructures de sa part. Il représentera un premier de son genre holistique, un co…
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Phuket Property Association
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Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
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Villa Patina Courtyard
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$502,274
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Welcome to the luxury villa and modern by Patina Courtyard Villa. The decoration style is modern tropical. Design of the villa be close to the natural. The villa It blends into the environment and private as possible. Location- Liporn Village (Khao Lan), Tambon Srisoonthorn Thalang Phuket…
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Phuket Property Association
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Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
Villa Charn Baan Saiyuan
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Villa Charn Baan Saiyuan
Rawai, Thaïlande
depuis
$350,356
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Association
Phuket Property Association
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Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
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Villa Villoft Zen Living Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$134,213
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 37–158 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Une solution idéale pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et de tranquillité à Phuket. Convient aussi bien à la résidence personnelle qu'aux investissements lucratifs.À propos de l'emplacement : Villoft Zen …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.4
147,028
Villa
37.4 – 158.3
147,028 – 720,139
Agence
Tumanov Group
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Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
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Villa Akra collection Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$821,797
Options de finition Аvec finition
Immergez-vous dans la nature ; les s embrassent avec nos villas de piscine en cachette boutique. Où le luxe rencontre la tranquillité, créant des souvenirs inoubliables au milieu de la verdure luxuriante de Layan Bay.Notre service de navette gratuit vers Layan Beach fonctionne tous les jours…
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Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
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Villa Botanica Forestique
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,34M
Nombre d'étages 1
Botanica Forestique s'est développé avec un mélange unique de vie urbaine, de style de vie sain et de beauté naturelle. 65 villas au design luxueux et moderne avec une superficie de terrain de 674 à 1 168 m² et une superficie construite de 424 à 567 m². 4 chambres et 5 à 6 salles de bain. …
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Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
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Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket, Thaïlande
depuis
$579,736
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
HIGHTONE SEVIEW VALLAS & GARDEN is an elite village consisting of 11 premium villas with a swimming pool and panoramic sea views. Each of the villas is equipped with built-in furniture, which, providing maximum functionality and comfort, while maintaining free space. The villa complex …
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DDA Real Estate
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Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
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Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,55M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 528–684 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et d'intimité. Punyisa Luxury Villas Bang Jo convient aussi bien à la résidence permanente qu'aux investissements à revenu élevé.À propos de l'emplacement…
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Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
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Villa Fifth Element
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$913,011
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 370 m²
3 objets immobiliers 3
800 m à la mer, Entièrement meublé À propos du complexe: Ce nouveau projet est un complexe résidentiel moderne achevé en 2023. Il se compose de 2 bâtiments de 7 étages chacun. Le complexe comprend un total de 139 unités, dont des studios, des appartements d'une chambre et de 2 chambres. La t…
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