Si Sunthon, Thaïlande

Le Trinity Village est un nouveau projet résidentiel de luxe avec des villas avec piscine à vendre à Phuket. Le Trinity Village est situé à Pasak Soi 8, à quelques minutes de la plage de Bangtao, de la plage de Layan et du parcours de golf de Laguna sur la côte ouest de Phuket. Le Trinity …