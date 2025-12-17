  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Pattaya, Thaïlande

appartements
29
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Pattaya, Thaïlande
depuis
$80,825
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Villas SABAI HOME 8 à Bang Lamung, Pattaya ! Un investissement attractif pour votre avenir ! Plan de versement disponible ! Entièrement meublé! Chaque résidence bénéficie d'aménagements généreux qui offrent à la fois confort et commodité aux résidents. Pour ceux qui recherchent une combinais…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Afficher tout Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Pattaya, Thaïlande
depuis
$207,964
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Une opportunité unique d'investir dans des villas de luxe ELEMENT ! Plan de versement ! Découvrez la maison de vos rêves chez Patta Element. Avec une collection de plus de 5 modèles de maison différents, vous pouvez facilement trouver celui qui convient parfaitement à votre style unique. Le …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Afficher tout Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Pattaya, Thaïlande
depuis
$232,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
NARITA VILLA is a new villa complex located in Pattaya. The complex has a modern design in Japanese style. Jomtien Beach or South Pattaya District is just a 10-15 minute away! LOCATION: Nearby there are many cafes, restaurants, shops, honey. institutions, schools! The villa is loca…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
TekceTekce
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Afficher tout Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$182,890
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Excellente option d'investissement ! Villas élégantes à Pattaya du promoteur FED PROPERTY ! Plan de versement !VILLA ASIATIC PATTAYA est une toute nouvelle communauté offrant un style de vie européen avec une touche asiatique dans un emplacement idéal. Mode de vie thaïlandais - joyeux, campa…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Sur la carte
Realting.com
Aller