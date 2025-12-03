  1. Realting.com
  Thaïlande
  Thep Krasatti
  Nouvelles maisons

Maisons neuves en Thep Krasatti, Thaïlande

Thalang
45
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,34M
Nombre d'étages 1
Botanica Forestique s'est développé avec un mélange unique de vie urbaine, de style de vie sain et de beauté naturelle. 65 villas au design luxueux et moderne avec une superficie de terrain de 674 à 1 168 m² et une superficie construite de 424 à 567 m². 4 chambres et 5 à 6 salles de bain.
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Thalang, Thaïlande
depuis
$621,118
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Nom du projet: Viriya Green Développeur: Viriya Property and Development Co., Ltd. Aire totale: 15 017,60 m² Nombre d'unités: 21 Titre de l'unité: Freehold / Lease Hold Type de villa: 3-5 chambres de la piscine de la piscine Taille de la villa: 360,00 - 748,85 m²
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Thalang, Thaïlande
depuis
$818,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 435 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : À ceux qui recherchent un mélange de luxe et d'isolement dans un paradis tropical. Un excellent choix pour les acheteurs exigeants qui apprécient le confort et les avantages de l'investissement.À propos de l'emplacement…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$460,350
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Allthai Village - Un nouveau projet qui comprend 60 villas luxueuses avec 2 à 4 chambres, situées au centre de Phuket entourées de forêts tropicales, entre mai de Khao et Bangtao, cette zone s'appelle Phuket Rublevka. Sur le territoire du site, il y a des piscines privées de 4x6 mètres, un s…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Thaïlande
depuis
$590,855
Options de finition Аvec finition
Introducing Botanica Luxury Villas: Where Luxury Meets Tranquility Near UWCI and Thanyapura Sports Hotel. Nestled just moments away from the renowned UWCI International School and the prestigious Thanyapura Sports Hotel, our latest development, Botanica Wisdom, offers an unparalleled living…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,26M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
A Symphony of Serenity Amidst The Forest About Us Tranquilly in the midst of nature where you can feel completely relaxed. A waterfall garden that will bring you to the middle of nature but nonetheless luxurious and comfy with a modern luxury design with a common area where you can enjoy …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Botanica Pru Jamрa
Thalang, Thaïlande
depuis
$474,766
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 280 m²
2 objets immobiliers 2
Prêt à emménager, entièrement meublé, développeur fiableÀ propos du complexe :Ce complexe résidentiel luxueux à Phuket comprend 15 villas spacieuses, idéales pour une vie confortable et des loisirs. L'architecture combine des éléments modernes et thaïlandais. Les villas offrent des superfici…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Thalang, Thaïlande
depuis
$863,423
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 462–593 m²
2 objets immobiliers 2
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Thalang, Thaïlande
depuis
$699,311
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 3
Surface 350–352 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux et confortable au cœur de Phuket. Le projet est attrayant pour les familles et les investisseurs qui apprécient le design unique, les technologies modernes et la proxi…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Thalang, Thaïlande
depuis
$564,760
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 221–408 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour les familles à la recherche d'une résidence permanente luxueuse et pour les investisseurs souhaitant gagner un revenu locatif stable dans la célèbre station balnéaire de Phuket.À propos de l'emplacement : Tr…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
ConceptionPour votre plus grand fait de vivre dans un lieu particulier, THE RESIDENCE PRIME est conçu pour l'exclusivité dans tous les aspects de votre vie privilégiée. Plus qu'un simple "home" mais un don précieux appelé "perfection". L'ultime à votre portée. Découvrez au-delà de la vie exc…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Thalang, Thaïlande
depuis
$759,453
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 354 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent un style de vie luxueux, moderne et paisible dans une région pittoresque, et pour ceux qui apprécient les investissements de haute qualité.À propos de l'emplacement : Anchan Indigo est …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Thalang, Thaïlande
depuis
$587,866
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 305–380 m²
11 objets immobiliers 11
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui cela s'adresse-t-il : Un choix parfait pour ceux qui recherchent un mélange de luxe et de tranquillité dans l'un des endroits les plus pittoresques de Phuket. Idéal pour les familles, les amateurs de golf, les vacanciers actifs et tous ceux q…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$575,899
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 456 m²
2 objets immobiliers 2
Garantie de revenu de 6 % À propos du complexe : Cette collection de 5 villas au design exquis offre un sanctuaire au milieu de la nature dans un quartier prestigieux de Phuket. Chaque résidence dispose de 4 chambres avec salles de bains privatives, d'une chambre principale de 58 m² avec dre…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Thaïlande
depuis
$559,044
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 320–340 m²
3 objets immobiliers 3
Ameublement complet, développeur fiableÀ propos du complexe:Le projet comprend 47 unités uniques, offrant des villas spacieuses avec des surfaces allant de 450 à 650 m². L'architecture combine des éléments modernes et traditionnels, créant un espace de vie harmonieux. Le complexe comprend un…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Thaïlande
depuis
$984,684
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 560–600 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent le luxe et le confort modernes dans un cadre tropical. Convient aux familles, aux amis et aux investisseurs à la recherche d'un logement high-tech et pratique.À propos de l'emplacement …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Asherah Phase 3
Thalang, Thaïlande
depuis
$887,767
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
2 objets immobiliers 2
La troisième phase des meilleures villas au Banyan du centenaire Le projet accueille 19 villas de diverses dispositions pratiques et profondément élaborées et améliorées qui seront remises en 2024. La région de Bang Tao, où se trouve le complexe, est connu pour sa riche infrastructure - …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Thalang, Thaïlande
depuis
$737,064
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Our goal is to understand and deliver products that capture the essence of home. We aim to provide properties best suited to the needs of our clients, agents, and business partners to sustainably and consistently grow in Phuket’;s property development sector. We are thrilled to present ou…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Thalang, Thaïlande
depuis
$681,751
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
The Better Life for Family Présentation de la Villa Ozone Campus, une collection exquise de nouvelles villas de piscine à vendre dans l'île enchanteresse de Phuket. Ce projet résidentiel remarquable propose un style de vie luxueux, parfaitement situé à côté du célèbre Centre sportif Thanya…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Phuket, Thailand
Villa Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,20M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 388–420 m²
2 objets immobiliers 2
Projet de villas design exclusives dans la zone prestigieuse de PhuketCe projet comprend 40 villas exclusives, dont chacune est un chef-d'œuvre d'architecture et de design. Le concept visuel clé du projet est la construction de villas de deux étages situées autour du territoire ouvert du com…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$136,787
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 1
Surface 71 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Convient à ceux qui recherchent une combinaison de tranquillité et de luxe dans la ville tropicale de Phuket. C'est le projet idéal pour les résidents de longue durée, les expatriés et les investisseurs à la recherche d'un st…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Sinae Residence
Thalang, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Expérience de SinaeVotre voyage commence ici.Entrez dans un royaume d'élégance raffinée, où chaque moment invite la tranquillité et l'esprit trouve du répit. Embrassez-vous de l'harmonie de la nature et du luxe dans nos villas privées de la piscine à Phuket, qui se mélangent parfaitement dan…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Thalang, Thaïlande
depuis
$501,781
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Introducing Asherah Villas Phase 1-2, a luxurious residential project in the heart of Thalang, Phuket, that captures the essence of contemporary elegance and tropical allure. This exclusive development covers an expansive 11,200 sqm, featuring 20 carefully crafted villas designed for those s…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$163,560
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Utopia Thalang est un projet de maison de ville bien conçu, adapté à une vie à long terme. Décoré dans le pur style japonais de simplicité et de minimalisme, entouré de la nature pure de Phuket. Le projet comprend des maisons de ville avec 2 et 3 chambres, des salons et des cuisines complète…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Thalang, Thaïlande
depuis
$591,435
Nombre d'étages 1
Surface 313 m²
1 objet immobilier 1
Le nouveau projet de volonté avec une conception unique Le projet se compose de maisons privées avec trois et quatre chambres qui combinent une conception avancée, un minimalisme et un confort exceptionnel. Villas avec une cuisine entièrement équipée, dressing et climatisation construite. …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Redwood House
Villa Redwood House
Thalang, Thaïlande
depuis
$558,346
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
🏷️Prix de vente : THB 18.9MLieu: Thalang, PhuketPiscine: PrivéSurface du bâtiment : 402,25 m2Surface terrain : 493.26 m2Superficie 1er étage : 316,95 m2Jardin : 4 voituresPropriété : Thai Freehold ou bailÉtat de la propriété : DéveloppementÉtat de construction : chargement à 70%Étages dans l…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Anchan Horizon
Villa Anchan Horizon
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,27M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 723 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui rêvent d'une vie luxueuse à Phuket avec accès à des normes élevées de confort et d'intimité. Un endroit parfait pour des vacances en famille et une opportunité d'investissement.À propos de l'emplacement :…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa ALLTHAI Villages
Villa ALLTHAI Villages
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$830,909
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 489–714 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Convient pour : Idéal pour ceux qui recherchent un luxe exclusif et un niveau de vie élevé dans un paradis tropical. Le projet s'adresse aux investisseurs exigeants qui apprécient le confort et la sécurité de leurs investissements.À propos de l'em…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$906,868
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 473–709 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent le luxe et la tranquillité dans un paradis tropical. Le projet Anchan Mountain Breeze convient à la fois à une vie confortable et à des avantages en matière d'investissement.À pr…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Villa Layan Lucky Villas – Phase 2
Thalang, Thaïlande
depuis
$783,145
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 432–688 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse ce projet : À ceux qui aspirent à une vie luxueuse et équipée de façon moderne à Phuket. Le projet convient aussi bien à la résidence permanente qu'aux vacances ou à l'investissement.À propos de l'emplacement : Layan Lucky Villas -…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Alinda
Villa Alinda
Thalang, Thaïlande
depuis
$867,199
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Not just another pool villa… The HOME you’;ve been looking for! Where Modern Elegance meets thoughtful living Ample storage solutions Dedicated Thai kitchen. Live in maid room. Ensuite bathrooms for all members of the family. Every detail has been considered to enhance you…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Thalang, Thaïlande
depuis
$542,329
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 306–394 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Parfait pour : Idéal pour les familles avec enfants, les personnes actives et les investisseurs qui cherchent à acheter un logement de luxe dans le prestigieux quartier de Phuket.À propos de l'emplacement : Située dans la région de Thalang, au nor…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$912,851
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Anchan Mountain Breeze est un premier développement de villa à Thep Krasattri, Phuket, avec de luxueuses villas de 3 à 4 chambres conçues avec des espaces de vie étendus de 473 à 709 m2. Ces villas présentent une architecture moderne qui s'harmonise avec la beauté naturelle des environs.Chaq…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$572,459
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 298–550 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe, de nature et de tranquillité. Ce projet est conçu pour les personnes exigeantes qui apprécient le confort et l'exclusivité.À propos de l'emplacement : Située dans…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Mono Champaca
Villa Mono Champaca
Thalang, Thaïlande
depuis
$534,112
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 314–425 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour les investisseurs et les familles exigeants qui apprécient la combinaison du luxe, du confort et de l'emplacement stratégique à Phuket.À propos de l'emplacement : Mono Champaca est situé dans le prestigieux quarti…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa AG Club
Villa AG Club
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$686,701
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
The club village of Willia Club Villas is an ideal place to live and invest in the heart of the most sought -after corner of Phuket! Our villas are not just at home, but a high -profit investment proposal. Without exaggeration-an ideal location: in the neighborhood there are two comfor…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa The Victory
Villa The Victory
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,14M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 388–877 m²
2 objets immobiliers 2
Distance à la mer : 1800 m, Entièrement meubléÀ propos du complexe :Le complexe se compose de 6 bâtiments, totalisant 1 157 unités. Les types d'unités vont des studios douillets de 20 m² aux appartements spacieux de 60 m². L'architecture moderne se marie avec des conceptions fonctionnelles. …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Rungtiva
Villa Rungtiva
Thalang, Thaïlande
depuis
$595,118
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Rungtiva Private Pool Villas, la splendide maison de vacances en vie privée au milieu d'une nature glorieuse qui combine parfaitement le luxe et le confort. Situé idyllique dans une zone privée comprenant 18 villas tropicales de piscine tropicales de 3 à 4 chambres, et situées sur 5 Rai (8 0…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Anchan Flora
Thalang, Thaïlande
depuis
$605,108
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 328–540 m²
10 objets immobiliers 10
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent le luxe et l'intimité en pleine nature, à proximité des plages de Bangtao et de Layan.À propos de l'emplacement : Anchan Flora est situé sur la côte ouest de Phuket, près des plages de Bangt…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Thalang, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la construction, tant dans le logement que dans la copropriété, nous comprenons que la qualité est la plus importante dans les projets de construction. Une vie tranquille dans la nature vous offre un repos complet pour vous aider à vous pré…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$808,490
Nombre d'étages 1
Un projet unique d'investissement dans un village russe dans la région de Phuket est un investissement élégant pour le moment красотой! Рассрочка! Des vidéos sur les grandes villes et les lieux de divertissement de Khao Pra Teo. Durée du jeu : 15 minutes pour le jeu de Nay-Янг. Vous devez…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Villa 4 Seasons Botanica
Villa 4 Seasons Botanica
Thalang, Thaïlande
depuis
$679,443
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
At Botanica Luxury Villas, our dedication transcends business; we are profoundly committed to the holistic development and well-being of Phuket As proud local developers, we play a pivotal role in fostering the growth of our community, enhancing social welfare, supporting local people, and p…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Thaïlande
depuis
$882,694
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Welcome to Mouana Serenity Cherng Talay, where nature and luxury weave an enchanting tapestry. For over 15 years, Modern 79 has been sculpting living spaces that transcend the ordinary. Now, we proudly unveil Mouana Serenity Cherng Talay—an embodiment of exquisite living harmonized with the …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Komo Palm Villas
Villa Komo Palm Villas
Thalang, Thaïlande
depuis
$545,068
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 353 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui apprécient l'intimité, le luxe et la nature. Le projet s'adresse aux investisseurs et aux familles exigeants à la recherche d'une vie exceptionnelle à Phuket.À propos de l'emplacement : Situées prè…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Botanica Foresta II
Villa Botanica Foresta II
Thalang, Thaïlande
depuis
$948,391
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 403–572 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !À qui s'adresse-t-il : Botanica Foresta II est le choix idéal pour ceux qui recherchent le luxe raffiné et l'harmonie avec la nature. Ce projet est conçu pour les personnes aisées qui apprécient le confort, la qualité de vie élevée et les investisse…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Asherah villas
Villa Asherah villas
Thalang, Thaïlande
depuis
$839,971
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 260–481 m²
8 objets immobiliers 8
Billets pour Phuket et retour en cadeau ! *À qui s'adresse-t-il :Pour ceux qui rêvent d'une vie luxueuse sur une île paradisiaque. Si vous appréciez le design moderne, l'espace et la proximité avec la nature, Asherah Villas est votre choix idéal.À propos de l'emplacement :Les Asherah Villas …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Thalang, Thaïlande
depuis
$822,447
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 112 m²
1 objet immobilier 1
Bienvenue à Anchan, une communauté résidentielle de luxe dans le quartier pittoresque de Thalang à Phuket. Notre profonde connaissance de Phuket influence notre développement de produits et la sélection de sites, garantissant des opportunités d'investissement de premier ordre. Avec plus de d…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Thalang, Thaïlande
depuis
$696,221
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 350–400 m²
3 objets immobiliers 3
Entièrement meublé, Garantie de revenu À propos du complexe : Au sein d'une communauté fermée sécurisée, il existe 16 villas modernes de style loft. Les villas disposent de 3 chambres, de 2 ou 3 étages et offrent une vue sur la piscine et le jardin. Le prix comprend la finition, les climatis…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Alinda Villas
Villa Alinda Villas
Thalang, Thaïlande
depuis
$725,845
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 432–786 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Idéal pour :Les villas Alinda sont parfaites pour ceux qui recherchent un mélange de luxe, de commodité et d'un style de vie durable dans le paradis tropical de Phuket. C'est un excellent choix pour les familles, les amateurs de golf et tous ceux …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Botanica Foresta
Villa Botanica Foresta
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,20M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 339–558 m²
12 objets immobiliers 12
Billets gratuits pour Phuket et retour !*À qui s'adresse ce projet : Parfait pour ceux qui recherchent une vie luxueuse et isolée dans un cadre tropical. Un excellent choix pour les familles, les investisseurs et ceux qui cherchent à acheter des biens immobiliers haut de gamme à Phuket.À pro…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Thaïlande
depuis
$739,540
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 360–461 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui apprécient un style de vie luxueux, la sécurité et la commodité. Le projet répond aux besoins des familles, des hommes d'affaires et des investisseurs à la recherche d'un revenu stable et d'une croissan…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Tri Vananda
Villa Tri Vananda
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,43M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 333–853 m²
6 objets immobiliers 6
Villas luxueuses au cœur d'une station de santé unique sur Bang Tao un nouveau projet exceptionnel, exceptionnel dans la zone naturelle la plus luxueuse du quartier d'élite de Bang Tao, près des riches en infrastructures de sa part. Il représentera un premier de son genre holistique, un co…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Viriya Green Pool Villas
Villa Viriya Green Pool Villas
Thalang, Thaïlande
depuis
$581,503
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 325–504 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent une vie luxueuse et paisible à Phuket. Le projet Viriya Green Pool Villas répond aux besoins des acheteurs exigeants qui apprécient le confort et un investissement rentable.À propos de l'empla…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Ananda Pool Villa
Villa Ananda Pool Villa
Thalang, Thaïlande
depuis
$799,262
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Concept du projet:Le concept de villas modernes avec piscine privée est de créer une enclave de maisons luxueuses et isolées, offrant aux résidents une oasis privée où ils peuvent se détendre, récupérer et profiter d'un sentiment absolu de calme. Le projet vise à offrir un niveau sans précéd…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Villa Rungtiva Private Pool Villas
Thalang, Thaïlande
depuis
$520,143
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 263–359 m²
7 objets immobiliers 7
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* Qui ça convient : Un choix idéal pour ceux qui apprécient le luxe et le confort dans la nature. Le projet convient à ceux qui recherchent une combinaison unique de tranquillité et d'accès pratique à toutes les infrastructures de Phuket. À propos d…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
