  2. Thaïlande
  3. Khao Chi Chan
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Khao Chi Chan, Thaïlande

Pattaya
4
Phuket
27
Ko Samui
3
Phuket
450
Villa Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Thaïlande
depuis
$153,585
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Thaïlande
depuis
$136,576
Nombre d'étages 2
Villa confortable dans le quartier de la station balnéaire de Pattaya avec un environnement écologique propre et à proximité des plages !Excellente option pour l'investissement !Parfait pour les résidents permanents résidence et location à louer ! Rendement à partir de 5% !Acomptes disponibl…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
