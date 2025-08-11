  1. Realting.com
  Thaïlande
  Pattaya
  Villa CHARIN PATTAYA

Villa CHARIN PATTAYA

Pattaya, Thaïlande
depuis
$924,237
;
7
ID: 27388
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Oasis scandinave au cœur de la Thaïlande : élégance, confort et attrait pour l'investissement !
Installation ! Mobilier complet !

CHARIN Pattaya est un village haut de gamme combinant des lignes épurées de design scandinave, fonctionnalité et détente tropicale. Grandes villas avec finitions design, panneaux solaires et terrasses privées offrent non seulement un logement, mais un style de vie - calme, élégant et respectueux de l'environnement.

Installations du complexe: panneaux solaires 10 kW, Pent Suite au deuxième étage, espace fitness, buanderie, espace de travail, places de parking + chargeur EV, terrasse de jardin et espace vert.

Emplacement idéal:
A quelques minutes des plages de Pattaya, des restaurants et des divertissements, mais un coin calme et privé entouré par la nature. Un accès rapide aux autoroutes principales rend cet endroit pratique pour vivre et louer.

- plages: 10 min - Jomtien, 15 min - Wongamat ( plage élite de North Pattaya);
5-7 minutes - Central Festival Pattaya, Terminal 21, Thepprasit Night Market
Clubs de golf: 10-15 minutes - Siam Country Club, Phoenix Golf
7 min - Hôpital de Bangkok Pattaya.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

