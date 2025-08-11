Villa CHARIN PATTAYA

Oasis scandinave au cœur de la Thaïlande : élégance, confort et attrait pour l'investissement !

Installation ! Mobilier complet !

CHARIN Pattaya est un village haut de gamme combinant des lignes épurées de design scandinave, fonctionnalité et détente tropicale. Grandes villas avec finitions design, panneaux solaires et terrasses privées offrent non seulement un logement, mais un style de vie - calme, élégant et respectueux de l'environnement.

Installations du complexe: panneaux solaires 10 kW, Pent Suite au deuxième étage, espace fitness, buanderie, espace de travail, places de parking + chargeur EV, terrasse de jardin et espace vert.

Emplacement idéal:

A quelques minutes des plages de Pattaya, des restaurants et des divertissements, mais un coin calme et privé entouré par la nature. Un accès rapide aux autoroutes principales rend cet endroit pratique pour vivre et louer.

- plages: 10 min - Jomtien, 15 min - Wongamat ( plage élite de North Pattaya);

5-7 minutes - Central Festival Pattaya, Terminal 21, Thepprasit Night Market

Clubs de golf: 10-15 minutes - Siam Country Club, Phoenix Golf

7 min - Hôpital de Bangkok Pattaya.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.