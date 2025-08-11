Villa MONO Champaca

  1. Realting.com
  Thaïlande
Phuket, Thaïlande
ID: 27384
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Villas de luxe avec de nombreuses commodités et infrastructures développées!
Rendement locatif potentiel: ~6% !
Design minimaliste premium dans le style tropical!

Meubles et décoration: cuisine entièrement équipée (fenêtre, réfrigérateur, cuisinière, hotte), placards intégrés, salle de bains invités, cellier.

MONO Champaca - villas exclusives d'un étage de style japonais-asiatique avec sa propre piscine de sel et Smart Home système à 15 minutes des meilleures plages de Phuket.

Installations et infrastructures: Communauté aménagée avec sécurité, surveillance vidéo, parking pour 2 voitures, fitness, aire de jeux, café, Smart Home système, piscine saline, terrasse, salon, jardin paysager.

Lieu:
- à proximité: magasins, cafés, restaurants, boxe;
- Nai Thon Beach - 13 minutes
- 11 km de l'aéroport.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Phuket, Thaïlande

