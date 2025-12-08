  1. Realting.com
Maisons neuves en Nong Pla Lai, Thaïlande

Villa
Pattaya, Thaïlande
depuis
$100,884
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Une opportunité unique d'investir dans une maison élégante avec un potentiel de profit élevé ! La maison est terminée ! Prêt à emménager ! Entièrement meublé ! Vue sur le jardin ! Coco Vile est le dernier projet immobilier proposant des maisons unifamiliales magnifiquement conçues dans un st…
DDA Real Estate
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Pattaya, Thaïlande
depuis
$259,587
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Une occasion unique d'investir dans des villas de luxe avec un potentiel de rendement élevé à North Pattaya! Il est idéal pour une vie confortable et des investissements réussis.Rendement jusqu'à 8% par an!Découvrez la fonctionnalité de l'espace et la tranquillité dans l'abri exclusif HORIZO…
DDA Real Estate
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Pattaya, Thaïlande
depuis
$232,418
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Une opportunité d'investissement unique ! Superbe villa dans le complexe résidentiel B HOME ESTATE dans un quartier calme de Huai Yai ! Plan de versement disponible ! Le complexe résidentiel exclusif Tropical Village 3 est conçu dans un style tropical moderne, offrant la combinaison parfaite…
DDA Real Estate
OneOne
Villa LAVENDER VILLA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$615,127
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Elite boutique village Lavande Villa à Pattaya!15 villas exclusives avec piscines privées dans le style du luxe contemporain !Rendement de location: 7-9% par an !Des calendriers de paiement individuels pour le Client sont possibles!Les meubles et équipements intégrés sont inclus dans le prix…
DDA Real Estate
