Villa THE AROWANYX

depuis
$567,388
;
23
ID: 27391
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    2
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Complexe résidentiel Elite au coeur de Pattaya !

Arowanyx est un complexe exclusif de 18 villas de luxe dans le quartier calme de Nong Prue, combinant intimité, design moderne et technologie de pointe. Chaque villa est conçue pour un maximum de confort, avec des espaces de loisirs spacieux, des piscines privées et des intérieurs élégants dans le style du luxe tropical moderne.

Principales caractéristiques des villas : une chambre du personnel, une piscine privée avec jacuzzi (système de sel), une terrasse avec jardin et espaces de détente, technologie et sécurité, panneaux solaires, câblage électrique souterrain, parking, sécurité 24h/24 et surveillance vidéo, jardins publics et une aire de jeux, une zone fermée avec une entrée barrière.

Emplacement idéal:

- 20 minutes pour Jomtien Beach et le centre de Pattaya;
- près de l'autoroute Huai Yai - sortie rapide vers les autoroutes principales;
- près des écoles internationales : Tara Pattana International, École internationale de Chonburi (ISC);
Clubs de golf en 10-15 minutes: Siam Country Club, Phoenix Gold Golf.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

