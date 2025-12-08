  1. Realting.com
  Thaïlande
  Bang Lamung
  Nouvelles maisons

Maisons neuves en Bang Lamung, Thaïlande

Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$615,127
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Elite boutique village Lavande Villa à Pattaya!15 villas exclusives avec piscines privées dans le style du luxe contemporain !Rendement de location: 7-9% par an !Des calendriers de paiement individuels pour le Client sont possibles!Les meubles et équipements intégrés sont inclus dans le prix…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
