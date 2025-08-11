Villa BAAN MAE BIBURY

BAAN MAE BIBURY est un classique anglais au cœur de Pattaya !

Baan Mae Bibury est une villa exclusive, inspirée du charme des anciens domaines anglais, mais créée pour la vie moderne dans les tropiques. Ici, l'élégance classique est combinée avec des équipements luxueux, et l'intimité avec la proximité des principales attractions de Pattaya.

Principales caractéristiques de la villa: piscine privée avec jacuzzi (système de sel), terrasse sur le toit - un endroit idéal pour les dîners en famille et le repos du soir, jardin bien entretenu avec des espaces de détente, parking pour 2 voitures, sécurité 24h/24.

Emplacement idéal:

Thung Klom-Tanman est un quartier calme sans éloignement de la civilisation.

5-10 minutes du centre de Pattaya, plages et centres commerciaux

- à proximité des écoles internationales, des terrains de golf et des restaurants

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.