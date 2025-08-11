  1. Realting.com
Villa BAAN MAE BIBURY

Pattaya, Thaïlande
depuis
$476,913
16
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27393
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

BAAN MAE BIBURY est un classique anglais au cœur de Pattaya !

Baan Mae Bibury est une villa exclusive, inspirée du charme des anciens domaines anglais, mais créée pour la vie moderne dans les tropiques. Ici, l'élégance classique est combinée avec des équipements luxueux, et l'intimité avec la proximité des principales attractions de Pattaya.

Principales caractéristiques de la villa: piscine privée avec jacuzzi (système de sel), terrasse sur le toit - un endroit idéal pour les dîners en famille et le repos du soir, jardin bien entretenu avec des espaces de détente, parking pour 2 voitures, sécurité 24h/24.

Emplacement idéal:

Thung Klom-Tanman est un quartier calme sans éloignement de la civilisation.
5-10 minutes du centre de Pattaya, plages et centres commerciaux
- à proximité des écoles internationales, des terrains de golf et des restaurants

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

