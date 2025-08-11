  1. Realting.com
Villa THE LAVISH

Pattaya, Thaïlande
depuis
$519,850
ID: 27397
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Villas de luxe avec piscine au cœur de Pattaya !

THE LAVISH est un projet exclusif de villas modernes de deux étages avec piscines privées, situé dans la zone prestigieuse de North Pattaya. Chaque villa est conçue pour ceux qui apprécient l'espace, l'élégance et la commodité, offrant jusqu'à 400 m2 d'espace de vie avec des aménagements personnalisables pour votre style de vie.

Principales caractéristiques des villas: grandes fenêtres panoramiques pour la lumière naturelle, piscine privée, grandes terrasses et aires de loisirs, zone bien entretenue, finition entièrement propre (cuisine intégrée, plomberie), matériaux de première qualité

Emplacement idéal:

- 8 minutes au centre de Pattaya Nord;
- près de la route Sukhumvit - sortie rapide vers les autoroutes principales;
École internationale régente, École internationale de l'ISC, École de rugby Thaïlande
Centres commerciaux: Terminal 21 Pattaya
- Médecine: hôpital de Bangkok Pattaya;

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

