Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Villa Saturdays Villas
Phuket, Thaïlande
depuis
$420,816
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE OF 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 2…
Agence
DDA Real Estate
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Villa KHIRI COLLECTION
Phuket, Thaïlande
depuis
$754,804
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE DE 40 000 $ EN TAILANDE! Appelez ! CONSULTATION GRATUITE.Vous prévoyez un achat immobilier en Thaïlande? Nous vous aiderons à choisir un objet GRATUIT, organiser un accord sûr avec le développeur!- l'immobilier exclusif;- l'aide à l'organisation du déménagement;- revenus annu…
Agence
DDA Real Estate
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Villa Villy v sovremennom arhitekturnom stile
Phuket, Thaïlande
depuis
$560,530
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
LuxPride is a 11 stylish luxury villa from the developer Andaman Asset, who has established himself as one of the best real estate premium developers on Phuket Island. Excellent modern villas with a swimming pool combine modern minimalist architecture with elegant cedar roofs and high flo…
Agence
DDA Real Estate
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Phuket, Thaïlande
depuis
$978,571
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Villa Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket, Thaïlande
depuis
$579,736
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
HIGHTONE SEVIEW VALLAS & GARDEN is an elite village consisting of 11 premium villas with a swimming pool and panoramic sea views. Each of the villas is equipped with built-in furniture, which, providing maximum functionality and comfort, while maintaining free space. The villa complex …
Agence
DDA Real Estate
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket, Thaïlande
depuis
$825,177
BOTANICA HILLSIDE is a project consisting of 16 luxury villas made in Balinese style. The complex is located on a canopy and quiet hillside in the Cherng Talai area, close to most of the main local amenities and attractions. The project offers villas with 3 and 4 bedrooms in a modern l…
Agence
DDA Real Estate
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Villa Fifth Element
Phuket, Thaïlande
depuis
$305,000
L'année de construction 2023
Surface 585 m²
3 objets immobiliers 3
Dans le complexe : Le projet occupe une superficie de 7 629 m² ( 4,8 paradis ). Il y a 11 villas de luxe dans cette zone. Également dans les 7 - maisons de commerce du centre commercial Fifth Element Plaza, 24 - Heures - Sécurité, rues intérieures privées, un grand choix d'espaces publics ve…
Développeur
Art House
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Phuket, Thaïlande
depuis
$704,810
Nombre d'étages 1
Botanica Modern Loft II is a project of luxury and modern villas with a swimming pool located on Bang Tao Beach in western Phuket. The village is located in a quiet area, close to the developed infrastructure of Bang Tao Beach. The complex consists of 52 apartments and was developed by…
Agence
DDA Real Estate
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Phuket, Thaïlande
depuis
$88,085
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Immobilier étranger à partir de 40 000$. Nous vous aiderons à choisir une propriété gratuite et à organiser une offre sûre avec le promoteur ! - un bien immobilier exclusif; - une aide à l'organisation de la relocalisation ; - retour sur investissement annuel jusqu'à 20 % ; - garantie finan…
Agence
DDA Real Estate
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Villa Ozone Grand Residences
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,19M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Foreign real estate from 40,000 $. We will help you choose an object for free, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction;…
Agence
DDA Real Estate
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Villa BOTANICA PRESTIGE
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,08M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket, Thaïlande
depuis
$2,14M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Botanica Ocean Valley is a project of luxury villas with a pool designed by one of the very successful developers of villas in Phuket. The complex is located at Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, near the marina of Ao Por Grand Marina. On the territory of the complex there a…
Agence
DDA Real Estate
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Phuket, Thaïlande
depuis
$978,571
Nombre d'étages 1
Foreign real estate from 40,000 $. We will help you choose an object for free, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction;…
Agence
DDA Real Estate
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Villa Kamala Garden View
Phuket, Thaïlande
depuis
$391,980
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Immobilier étranger à partir de 40 000$. Nous vous aiderons à choisir une propriété gratuite et à organiser une offre sûre avec le promoteur! - un bien immobilier exclusif; - une aide à l'organisation de la relocalisation; - retour sur investissement annuel jusqu'à 20%; - garantie financière…
Agence
DDA Real Estate
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket, Thaïlande
depuis
$2,26M
BOTANICA THE SKY VALLEY is a new home and villa project located in Chongtal, Phuket. The design of the project combines modernity with a luxurious lifestyle. The complex consists of 12 magnificent villas with a swimming pool, with 4 or 5 bedrooms ranging from 1026 sq.m to 1897 sq.m. Each…
Agence
DDA Real Estate
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Villa Kokomo Beach House
Phuket, Thaïlande
depuis
$3,81M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Kokomo Beach House is a complex of new super-luxurious villas with a pool on Phuket, located on the first coastline of the beaches of Bang Tao and Layan. The project offers impressive villas of 1022 sq.m, built on 2 floors. The villa has a huge space where each room is created to ensure a c…
Agence
DDA Real Estate
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Villa MONO PHUKET
Phuket, Thaïlande
depuis
$546,122
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
TOP REAL ESTATE OF 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 2…
Agence
DDA Real Estate
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Villa Shikarnye villy s otlichnoy lokaciey
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Botanica Forestique is a complex of 27 villas in a modern luxurious design, with an area of land from 674 to 1168 m ², and the built-up area starts from 424 - 567 m ². With 3 and 4 bedrooms and 5-6 bathrooms. The complex is located in Tep Krasattri, Phuket. Nearby there are many cafes, …
Agence
DDA Real Estate
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Villa Isola Palms s panoramnym vidom na more
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,63M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Isola Palms is a luxurious complex consisting of 8 private residences with a swimming pool and panoramic sea views! Each villa has 4 bedrooms and 5 bathrooms. The complex is located on a hillside overlooking Layan Beach on the northwest coast of Phuket. The beach is divided into several par…
Agence
DDA Real Estate
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Villa Aqua Villas Rawai
Phuket, Thaïlande
depuis
$748,352
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Aqua Villas Rawai is a new project with stunning sea views, located just 150 meters from Ravai Beach. With an ultra-modern design, each residence boasts a private rooftop terrace with a unique 12-meter landscape pool with a transparent bottom. The project is presented by 9 luxurious resi…
Agence
DDA Real Estate
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Villa Isola Sky s basseynom
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,98M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Isola Sky is a luxurious pool villa that is a paradise for relaxation and tranquility, with unique design elements and attractive materials that distinguish them from other luxurious houses on the island. The complex consists of three exclusive villas with a swimming pool, two villas with 4…
Agence
DDA Real Estate
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Villa Laguna Park 2
Phuket, Thaïlande
depuis
$800,466
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Laguna Park 2 is a modern-style townhouse project and villa consisting of 53 residential units - 28 townhouses and 25 villas. The project is located at: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Thailand, among tropical greenery. The project is located n…
Agence
DDA Real Estate
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,12M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Villa Shikarnaya villa s otlichnym intererom
Phuket, Thaïlande
depuis
$1,10M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Botanica Foresta is the largest home and villa project consisting of 49 stylish units. The luxurious residence is located in the middle of the forest, just a short drive from the beautiful Layan beach and the famous Phuket lagoon! Each villa has a chic interior with high ceilings, a li…
Agence
DDA Real Estate
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Villa Villa s sovremennym dizaynom
Phuket, Thaïlande
depuis
$439,367
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Agence
DDA Real Estate
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Villa Investicionno-privlekatelnaya villa
Phuket, Thaïlande
depuis
$919,255
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Rawayana Beachfront Village is a multifunctional project consisting of 282 designer apartments on 4 floors and 22 ultra-premial villas. The complex is located in the heart of Ravai - the city of Phuket, which makes it easily accessible for various amenities in the area! The project is …
Agence
DDA Real Estate
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Villa Proxima Villas
Phuket, Thaïlande
depuis
$439,367
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
