Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Afficher tout Villa
Villa
Pattaya, Thaïlande
depuis
$100,884
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Une opportunité unique d'investir dans une maison élégante avec un potentiel de profit élevé ! La maison est terminée ! Prêt à emménager ! Entièrement meublé ! Vue sur le jardin ! Coco Vile est le dernier projet immobilier proposant des maisons unifamiliales magnifiquement conçues dans un st…
Agence
DDA Real Estate
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Villa HORIZON
Afficher tout Villa HORIZON
Villa HORIZON
Pattaya, Thaïlande
depuis
$259,587
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Une occasion unique d'investir dans des villas de luxe avec un potentiel de rendement élevé à North Pattaya! Il est idéal pour une vie confortable et des investissements réussis.Rendement jusqu'à 8% par an!Découvrez la fonctionnalité de l'espace et la tranquillité dans l'abri exclusif HORIZO…
Agence
DDA Real Estate
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Afficher tout Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Pattaya, Thaïlande
depuis
$354,613
Nombre d'étages 1
Villas modernes d'un étage avec terrasse sur le toit!Les élégantes villas de 1 étage dans le quartier calme de Huai Yai (Pataya) sont idéales pour des vacances en famille ou un investissement avec une piscine privée et une terrasse panoramique.Villa Larelana a été conçue avec tous les besoin…
Agence
DDA Real Estate
Karon PhuketKaron Phuket
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Afficher tout Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Thaïlande
depuis
$136,576
Nombre d'étages 2
Villa confortable dans le quartier de la station balnéaire de Pattaya avec un environnement écologique propre et à proximité des plages !Excellente option pour l'investissement !Parfait pour les résidents permanents résidence et location à louer ! Rendement à partir de 5% !Acomptes disponibl…
Agence
DDA Real Estate
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Thaïlande
depuis
$153,585
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Afficher tout Villa ATMOS PRIME VILLA
Villa ATMOS PRIME VILLA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$398,399
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Villas exclusives au bord du lac Mabprachan!Installations disponibles !Atmos Prime Villa est un complexe de 8 villas de luxe de style tropical moderne, situé dans le prestigieux quartier de Pong, à côté du pittoresque lac Mabprachan. Chaque villa allie design élégant, intimité et technologie…
Agence
DDA Real Estate
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Afficher tout Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Villa LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Huai Yai, Thaïlande
depuis
$351,079
Options de finition Аvec finition
Excellente option d'investissement ! Parfait pour la résidence permanente et la location ! Rendement de 7 % ! Versements disponibles ! Partiellement meublé ! Layan Residence Pattaya — c'est un endroit où vous pourrez profiter de la splendeur de la vie et la définir au mieux, entouré d'esp…
Agence
DDA Real Estate
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Afficher tout Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$924,237
Nombre d'étages 2
Oasis scandinave au cœur de la Thaïlande : élégance, confort et attrait pour l'investissement !Installation ! Mobilier complet !CHARIN Pattaya est un village haut de gamme combinant des lignes épurées de design scandinave, fonctionnalité et détente tropicale. Grandes villas avec finitions de…
Agence
DDA Real Estate
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Afficher tout Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Pattaya, Thaïlande
depuis
$567,388
Nombre d'étages 2
Complexe résidentiel Elite au coeur de Pattaya !Arowanyx est un complexe exclusif de 18 villas de luxe dans le quartier calme de Nong Prue, combinant intimité, design moderne et technologie de pointe. Chaque villa est conçue pour un maximum de confort, avec des espaces de loisirs spacieux, d…
Agence
DDA Real Estate
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Afficher tout Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Pattaya, Thaïlande
depuis
$524,358
Nombre d'étages 2
Projet Premium dans un village fermé !Sentez l'épitome de l'élégance suburbaine à Baan Mae Residence 69, situé dans le quartier calme de Toongklom-Talman 27 à Pattaya. Ce projet résidentiel de première classe combine le charme de la vie rurale avec les commodités d'un style de vie urbain, of…
Agence
DDA Real Estate
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Afficher tout Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pattaya, Thaïlande
depuis
$618,206
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Villas de luxe avec piscines privées au coeur de Pattaya!La vie de luxe dans une communauté fermée premium!Zensiri Estate est un projet exclusif de 26 villas modernes dans le prestigieux quartier Jomtien. Chaque villa allie design élégant, intimité et technologie avancée, créant l'espace par…
Agence
DDA Real Estate
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Afficher tout Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Villa CELESTIAL VILLA PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$337,059
Nombre d'étages 1
L'harmonie nordique à Pattaya ! Villas modernes d'un étage avec piscine!Célestial Villa est un projet exclusif combinant minimalisme scandinave, fonctionnalité et confort tropical. Des villas confortables avec piscines privées sont situées dans la prestigieuse région de Nong Pru, offrant l'é…
Agence
DDA Real Estate
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Afficher tout Villa TROPICAL VILLAGE 3
Villa TROPICAL VILLAGE 3
Pattaya, Thaïlande
depuis
$232,418
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Une opportunité d'investissement unique ! Superbe villa dans le complexe résidentiel B HOME ESTATE dans un quartier calme de Huai Yai ! Plan de versement disponible ! Le complexe résidentiel exclusif Tropical Village 3 est conçu dans un style tropical moderne, offrant la combinaison parfaite…
Agence
DDA Real Estate
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Afficher tout Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$521,353
Nombre d'étages 2
Villas de luxe au cœur du nord de Pattaya !Madcha Le Villa est un projet exclusif qui allie design moderne, intimité et un niveau de vie élevé. Chaque villa est conçue avec une attention impeccable au détail, offrant des espaces de loisirs spacieux, des finitions élégantes et une technologie…
Agence
DDA Real Estate
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Afficher tout Villa ELEMENT
Villa ELEMENT
Pattaya, Thaïlande
depuis
$207,964
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Une opportunité unique d'investir dans des villas de luxe ELEMENT ! Plan de versement ! Découvrez la maison de vos rêves chez Patta Element. Avec une collection de plus de 5 modèles de maison différents, vous pouvez facilement trouver celui qui convient parfaitement à votre style unique. Le …
Agence
DDA Real Estate
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Afficher tout Villa Villa s originalnym dizaynom
Villa Villa s originalnym dizaynom
Pattaya, Thaïlande
depuis
$232,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
NARITA VILLA is a new villa complex located in Pattaya. The complex has a modern design in Japanese style. Jomtien Beach or South Pattaya District is just a 10-15 minute away! LOCATION: Nearby there are many cafes, restaurants, shops, honey. institutions, schools! The villa is loca…
Agence
DDA Real Estate
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Afficher tout Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,10M
Nombre d'étages 2
Villas Elite avec un emplacement réfléchi et des équipements haut de gamme!Le Scenevanar est un complexe exclusif de villas premium situées dans la zone pittoresque de Thung Klom-Tanman. Il combine harmonieusement design moderne, vie privée et technologies innovantes, créant un espace idéal …
Agence
DDA Real Estate
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Afficher tout Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Bang Sare, Thaïlande
depuis
$266,182
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Charming two-storey luxury villa Layan Bangsare Villas on the shores of the Gulf of Thailand! Great option for investment! Perfect for both permanent residence and rental! Yield from 7%! Instalments available! The villa is furnished! Amenities: private pool, sunbathing area and barbecue, …
Agence
DDA Real Estate
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Afficher tout Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$182,890
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Excellente option d'investissement ! Villas élégantes à Pattaya du promoteur FED PROPERTY ! Plan de versement !VILLA ASIATIC PATTAYA est une toute nouvelle communauté offrant un style de vie européen avec une touche asiatique dans un emplacement idéal. Mode de vie thaïlandais - joyeux, campa…
Agence
DDA Real Estate
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Afficher tout Villa onyx grand village
Villa onyx grand village
Pattaya, Thaïlande
depuis
$506,149
Nombre d'étages 2
Villas de luxe au cœur de Pattaya !Les villas modernes haut de gamme de 2 étages sont des propriétés de luxe pour vivre et investir en Thaïlande.Onyx Grand Village est un projet où le luxe rencontre la tranquillité dans un cadre raffiné. C'est une évasion de l'ordinaire, avec des éléments de…
Agence
DDA Real Estate
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Afficher tout Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$615,127
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Elite boutique village Lavande Villa à Pattaya!15 villas exclusives avec piscines privées dans le style du luxe contemporain !Rendement de location: 7-9% par an !Des calendriers de paiement individuels pour le Client sont possibles!Les meubles et équipements intégrés sont inclus dans le prix…
Agence
DDA Real Estate
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Villa THE LAVISH
Pattaya, Thaïlande
depuis
$519,850
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villas de luxe avec piscine au cœur de Pattaya !THE LAVISH est un projet exclusif de villas modernes de deux étages avec piscines privées, situé dans la zone prestigieuse de North Pattaya. Chaque villa est conçue pour ceux qui apprécient l'espace, l'élégance et la commodité, offrant jusqu'à …
Agence
DDA Real Estate
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Afficher tout Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Pattaya, Thaïlande
depuis
$188,972
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Village résidentiel moderne ENGEL HAUS dans la région de Rong Po!Un choix fiable pour la famille, les investisseurs ou ceux qui recherchent une vie tranquille à 10 minutes de la ville!Certaines maisons sont prêtes à déménager dans 2-3 mois!Infrastructure du village: piscine, salle de fitness…
Agence
DDA Real Estate
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Afficher tout Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,23M
Nombre d'étages 3
Villas exclusives premium au cœur de Pattaya !Mobilier complet ! Installation !Harmony Hills Villas est un complexe fermé de seulement 8 villas de luxe avec des plans réfléchis, une technologie intelligente et un design impeccable. Les résidences spacieuses allient intimité, confort et haut …
Agence
DDA Real Estate
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Afficher tout Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Pattaya, Thaïlande
depuis
$476,913
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
BAAN MAE BIBURY est un classique anglais au cœur de Pattaya !Baan Mae Bibury est une villa exclusive, inspirée du charme des anciens domaines anglais, mais créée pour la vie moderne dans les tropiques. Ici, l'élégance classique est combinée avec des équipements luxueux, et l'intimité avec la…
Agence
DDA Real Estate
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Pattaya, Thaïlande
depuis
$80,825
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Villas SABAI HOME 8 à Bang Lamung, Pattaya ! Un investissement attractif pour votre avenir ! Plan de versement disponible ! Entièrement meublé! Chaque résidence bénéficie d'aménagements généreux qui offrent à la fois confort et commodité aux résidents. Pour ceux qui recherchent une combinais…
Agence
DDA Real Estate
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Afficher tout Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Pattaya, Thaïlande
depuis
$1,30M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Villas de luxe entourées de la nature de Pattaya !Les installations sont disponibles jusqu'à ce que la construction soit terminée!Le Sylva Pattaya est un projet unique d'Arneja Estates, où le luxe moderne est harmonieusement combiné avec l'intimité de la forêt tropicale. Chaque villa est con…
Agence
DDA Real Estate
