Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Résidences Grand View,La 26 moderne loft style 3-4 chambre à coucher deux Story villa. Concept unique de villas luxueuses mais abordables au milieu de Phuket, est une nature étonnante avec vue sur la montagne et la lagune. Chaque villa dispose d'un espace utile minimum de 404 m2. à 710 m2.Su…
Association
Phuket Property Association
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$416,493
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Sunrise Valley est une collection unique de 13 villas privées avec une piscine située parmi les paysages pittoresques de Phuket. Chaque villa est soigneusement conçue pour assurer un maximum de confort et de solitude. En raison de l'emplacement pratique de seulement 700 mètres d'un mini-ma…
Association
Phuket Property Association
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$647,717
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 228–406 m²
4 objets immobiliers 4
Le premier et seul projet autonome en ThaïlandeRIVERHOUSE introduit un nouveau concept de construction en Thaïlande, la maison de l'avenir de E Land Development Co., la Thaïlande est le premier complexe de réseau intelligent pour une vie durable. Il s'agit d'un système solaire entièrement un…
Association
Phuket Property Association
Otium DevelopmentOtium Development
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$823,253
Options de finition Аvec finition
Bienvenue dans notre superbe enclave de villas, un havre de paix niché au cœur de l'attrait vibrant de l'île de Phuket. Composée de seulement quatre villas à trois niveaux méticuleusement conçues, chacune est une retraite confortable comprenant trois chambres spacieuses et une piscine priv…
Association
Phuket Property Association
Villa Proxima Phuket
Villa Proxima Phuket
Villa Proxima Phuket
Villa Proxima Phuket
Villa Proxima Phuket
Villa Proxima Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$502,727
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Présentation de Proxima Phuket Villas, un nouveau projet résidentiel passionnant dans l'île captivante de Phuket. Offrant des villas de piscine privée contemporaine à vendre, Proxima Phuket Villas présente une fusion remarquable de modernité et de luxe. Niché près de la superbe plage de Bang…
Association
Phuket Property Association
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$152,298
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Urban Scapes Layan This unique complex of villas, consisting of 2 phases, has access to the general infrastructure of The Momentum area. Villas with urbanistic and minimalist design, infinity pools, and smart home technologies. This is a unique villa complex with its own infrastructure. Urba…
Association
Phuket Property Association
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$774,040
Rainpalm Villa est un projet inspiré par la création de bâtiments simples pour rencontrer le style de vie de tous ceux qui recherchent un endroit où vivre pour la détente ou pour louer sous le concept de paix et de bonheur qui est le sens du projet. Les arbres pluvieux sont considérés comme…
Association
Phuket Property Association
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$821,797
Options de finition Аvec finition
Immergez-vous dans la nature ; les s embrassent avec nos villas de piscine en cachette boutique. Où le luxe rencontre la tranquillité, créant des souvenirs inoubliables au milieu de la verdure luxuriante de Layan Bay.Notre service de navette gratuit vers Layan Beach fonctionne tous les jours…
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,51M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
La superbe vue panoramique à 360° sur les montagnes depuis chaque villa est absolument époustouflante et incomparable. Cette villa primée fait écho à la vie de luxe de qualité supérieure, qui est la signature de BOTANICA Luxury. Entouré de collines luxuriantes et magnifiquement aménagé, ce p…
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$828,973
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Botanica LouvreNichée au milieu des paysages sereins de la plage de Bangtao, le long du tranquille Pasak Soi 8 à Cherngtalay, Phuket, Thaïlande, Botanica Luxury Villa témoigne de l'élégance contemporaine et de la vie raffinée.S'inspirant de la silhouette emblématique du musée du Louvre à Par…
Association
Phuket Property Association
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,47M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Une opportunité unique d'acheter des villas de luxe dans le prestigieux quartier de Bang Tao ! Revenus à partir de 7% ! Acomptes provisionnels ! La villa est meublée ! ISOLA II — Il s'agit d'un village très isolé et prestigieux près de Layan Beach, où des villas de luxe avec piscine so…
Agence
DDA Real Estate
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$825,707
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
LES RÉSIDENCES OZONE PHASE IV Savourez la sensation sublime d'une chaleur rayonnante et d'un confort inégalé en explorant nos villas distinctives de plain-pied, proposant une gamme soigneusement sélectionnée de résidences de luxe contemporaines. Savourez l'immensité et la fonctionnalité sa…
Association
Phuket Property Association
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,07M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Zenithy Luxe se compose de seulement 9 villas luxueuses avec une piscine privée avec 3-4 chambres dans la prestigieuse région de Bangtao sur la côte nord-ouest de Phuket. Nos villas offrent une combinaison unique de design moderne avec la superbe beauté naturelle de la Thaïlande. Les hauts p…
Association
Phuket Property Association
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$885,071
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Bienvenue à la collection Elite Innovative by Season Luxury Villas où nous élevons la vie de luxe à de nouveaux sommets. Chaque villa de notre collection est un véritable chef-d'œuvre, méticuleusement conçu pour offrir un héritage d'opulence exceptionnelle. Nos propriétés mélangent parfai…
Association
Phuket Property Association
Villa Pavara Vhana
Villa Pavara Vhana
Villa Pavara Vhana
Villa Pavara Vhana
Villa Pavara Vhana
Villa Pavara Vhana
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,52M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Association
Phuket Property Association
Villa The Teak
Villa The Teak
Villa The Teak
Villa The Teak
Villa The Teak
Villa The Teak
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$867,834
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
With the principles of life, luxury, and longevity at the forefront, each of the Teak’;s twelve pool villas have been designed with the utmost care for those discerning buyers who value sustainability and privacy above all. Set against the lush tropical jungles of Western Phuket, these mo…
Association
Phuket Property Association
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$967,550
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 329 m²
1 objet immobilier 1
La nouvelle phase des villas luxueuses Le projet est situé dans l'une des plus prometteuses en termes de dynamique de développement et de demande de la région de Phuket, à seulement 5 minutes de la plage de Bang Tao et des riches dans le divertissement de l'infrastructure du district. C'es…
Association
Phuket Property Association
Villa Bougainvillea
Villa Bougainvillea
Villa Bougainvillea
Villa Bougainvillea
Villa Bougainvillea
Villa Bougainvillea
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$724,466
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
ABOUT US Sirisa Property Company Limited founded in 2005 to operate property development business, was established to be a company limited on December 22, 2018. Currently, the company operates property development business selling detached house, condominium, serviced apartment, and luxur…
Association
Phuket Property Association
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$953,088
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Association
Phuket Property Association
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$1,19M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Si vous recherchez le luxe, l'intimité, le privilège et la détente, vous trouverez tout cela et plus encore à The Breeze Villas Phuket. Plus important encore, vous pouvez investir en toute confiance en sachant que notre terrain appartient entièrement au promoteur.Rejoignez-nous au début de n…
Association
Phuket Property Association
Villa Walai Layan Phase 1
Villa Walai Layan Phase 1
Villa Walai Layan Phase 1
Villa Walai Layan Phase 1
Villa Walai Layan Phase 1
Villa Walai Layan Phase 1
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$842,946
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Walai Layan Villas Phuket, située sur la pente de Lyan, est un tout nouveau projet qui offre des villas séparées modernes avec une piscine pour les amateurs de calme qui veulent vivre parmi la végétation tropicale. Le complexe aura 9 villas élégamment décorées avec une piscine, chacune ave…
Association
Phuket Property Association
Villa The Wynn
Villa The Wynn
Villa The Wynn
Villa The Wynn
Villa The Wynn
Villa The Wynn
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$918,061
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Seamlessly Blending Nature with Contemporary Comfort Our villas epitomise the concept of modern tropical design. Combining aesthetic appeal with functionality, the core ethos is to seamlessly blend the natural beauty of Phuket’;s tropical climate with contemporary living. Recognizing t…
Association
Phuket Property Association
Villa QAV Residences
Villa QAV Residences
Villa QAV Residences
Villa QAV Residences
Villa QAV Residences
Villa QAV Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$938,184
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 329–552 m²
3 objets immobiliers 3
Le nouveau projet des villas modernes sur le BR /> pensait soigneusement - Les habitations dans le style Bali combinent une conception biophile qui efface la frontière entre le monde artificiel et naturel, renforçant la connexion avec la nature environnante. Pendant ce temps, les éléments a…
Association
Phuket Property Association
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,02M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Experience luxury living at Naturale Cherng Talay, a visionary project in Phuket’;s prime Cherng Talay. Merging modern tropical aesthetics with international-standard elegance, this sanctuary is meticulously crafted for familial joy. From the inviting saltwater pool to refined kitchen amenit…
Association
Phuket Property Association
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,47M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Il y a 10 villas privées sur le territoire protégé, chacun avec une piscine individuelle. Le salon total est situé au centre de la villa et combine le salon, la salle à manger et la cuisine. Quatre chambres sont adjacentes de différents côtés, toutes les chambres ont leur propre salle de b…
Association
Phuket Property Association
Villa The Laytin
Villa The Laytin
Villa The Laytin
Villa The Laytin
Villa The Laytin
Villa The Laytin
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,41M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
La Laytin Villa vivant dans une destination de rêve à Phuket à Laytin Villa, le projet résidentiel haut de gamme niché sur l'emplacement privilégié de Bangtao, enrichit votre style de vie exclusif dans un paradis de l'île tropicale. Construit professionnellement pour vous livrer la maiso…
Association
Phuket Property Association
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,93M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Situé à seulement 7 minutes en voiture de Layan Beach et commodément près des centres de restauration et de magasinage de Boat Avenue et de Porto Phuket. Punyisa Layan propose également nos trois options de mise en page de signature. L'expérience du propriétaire est une intimité complète, ma…
Association
Phuket Property Association
Villa Dareeya
Villa Dareeya
Villa Dareeya
Villa Dareeya
Villa Dareeya
Villa Dareeya
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$736,230
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Nos villas sont situées dans une position de choix absolue sur Bangatao Beach Road à distance de marche des restaurants, des cafés, des clubs de plage et naturellement la magnifique et vierge plage de Bangatao.Les villas de piscine joliment conçues et de style oriental sont construites selon…
Association
Phuket Property Association
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,49M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
8 Season Luxury Villas – Season Rosewood is an exclusive collection of four luxurious private residences near the serene Layan Beach on Phuket’;s picturesque west coast. These stunning pool villas offer expansive 4-bedroom layouts, with built-up areas ranging from 568 sqm to 621 sqm, and …
Association
Phuket Property Association
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$591,295
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Une villa avec piscine privée qui allie le style traditionnel et moderne thaïlandais. Elle est faite pour ceux qui recherchent une résidence simplifiée mais aux détails exquis, et qui s'émerveillent devant l'artisanat thaïlandais harmonieusement décoré dans cette maison moderne.Une jolie fem…
Association
Phuket Property Association
Villa Prime Pano
Villa Prime Pano
Villa Prime Pano
Villa Prime Pano
Villa Prime Pano
Villa Prime Pano
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Informations générales* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
Association
Phuket Property Association
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$584,683
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Les Villas Panora Pool – sont 38 résidences de luxe qui combinent les avantages du style de vie de villa avec l'infrastructure unique d'une grande copropriété. Panora Villas situé à distance de marche des magnifiques plages de Surin et de Bangatao. La marque Panora elle-même est devenue un s…
Association
Phuket Property Association
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$74,228
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
ANSAYA PHUKET doit être une extension Architecture du patrimoine culturel thaïlandais design et intelligence dans le moment de la vie moderne et confortable. Fournir une délicieuse qualité de vie culturelle et une identité spirituellement et physiquement à travers le temps.L'idée d'exploiter…
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,57M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Botanica Montazure is an esteemed villa development situated in the serene locale of Kamala, Phuket, epitomizing luxury amidst nature's embrace. The project showcases 4 to 5-bedroom villas, each spanning 450 to 700 sqm, crafted with modern architecture and opulent finishes. Every villa featu…
Association
Phuket Property Association
Villa Kiara Reserve
Villa Kiara Reserve
Villa Kiara Reserve
Villa Kiara Reserve
Villa Kiara Reserve
Villa Kiara Reserve
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,47M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
FIND TROPICAL SPLENDOUR IN AN EXQUISITE ISLAND SANCTUARY AN EXCLUSIVE ISLAND ENCLAVE An exquisite collection of 46 freehold residences on Phuket’s prestigious Layan Bay – managed by Minor Hotels, developed in partnership by Minor International and Kajima. A luxurious island haven in o…
Association
Phuket Property Association
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$910,985
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 372 m²
4 objets immobiliers 4
Villas luxueux dans le style thaïlandais Le projet offre un choix incroyable de 16 villas luxueuses exclusives avec une piscine. C'est un endroit avec une situation sereine et pittoresque. Une douce pente vallonnée, décorée de verdure luxuriante, crée une vue envoûtante des montagnes. Néanm…
Association
Phuket Property Association
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$418,707
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 225 m²
1 objet immobilier 1
Villas modernes à un prix raisonnable dans le sud de l'îleLe nouveau projet de villas a commencé dans l'un des plus recherchés par les investisseurs et les résidents de la région de l'île - Rawai, dans le sud de l'île de Phuket. La région dispose d'une riche infrastructure sociale et commerc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
225.0
469,997
Association
Phuket Property Association
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$77,197
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Association
Phuket Property Association
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
CONCEPTAvec l'inspiration de créer le logement parfait, intégrant le design de maison tropical de l'Asie du Sud-Est et les maisons modernes des pays occidentaux pour former une villa de piscine moderne remplie de la chaleur de la nature et de haute intimité. Exclusif pour seulement cinq fami…
Association
Phuket Property Association
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$741,114
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Discover the perfect blend of elegance, comfort, and functionality at 8 Season Luxury Villas – Autumn, a premier residential development nestled in the serene and sought-after area of Layan, Phuket. These villas redefine modern luxury, offering spacious living in harmony with nature. Soph…
Association
Phuket Property Association
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,40M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Association
Phuket Property Association
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$952,188
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Le complexe exclusif des villas dans le contexte d'un lac pittoresque dans la région sereine de Jung Tale est une combinaison unique de vie calme dans les conditions de la sophistication urbaine. Ce n'est pas seulement une maison, mais un style de vie reliant la beauté de la nature et le con…
Association
Phuket Property Association
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,66M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 529–561 m²
10 objets immobiliers 10
Au cœur du quartier respectable de Bang Tao est un nouveau projet Poetry Villas - villas premium avec piscines - un ensemble architectural avec un design intemporel qui souligne votre personnalité et votre statut.Chaque villa du complexe Poetry Villas a son propre style et la possibilité de …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
528.8 – 561.0
2,05M – 2,31M
Association
Phuket Property Association
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,26M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Le projet Ozone Grand Residences Bangtao est développé par un promoteur immobilier à succès de Phuket et est situé dans un quartier populaire à côté du complexe populaire Laguna Phuket et à proximité de la plage de sable de Bangtao.Le projet comprendra 29 villas avec piscine, chacune décorée…
Association
Phuket Property Association
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Villa Above element
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,02M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Above Element Villas presents a remarkable collection of new pool villas for sale in the vicinity of Bangtao Beach, Phuket. This exclusive development offers a low density community, ensuring a serene and private living experience. The luxury 3-bedroom pool villas available for sale epitomiz…
Association
Phuket Property Association
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,50M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Les villas de luxe Ozone, une villa de deux étages composée de 5 villas de luxe privées modernes et contemporaines, comprennent quatre à cinq chambres avec toutes des salles de bains attenantes, un dressing, un espace de vie ouvert avec une fenêtre pleine longueur et un haut plafond offrant …
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$817,622
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
BOTANICA Lakeside II. This beautiful project will be located around a stunning lake, thereby taking your living experience to a next level. This luxurious living experience reflects the essential ideals of BOTANICA Luxury Villas, where design and practicality are harmoniously combined and…
Association
Phuket Property Association
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$192,251
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Wyndham Grand Phuket Surin Plage est l'un des endroits les plus prestigieux et luxueux pour vivre à Phuket, Thaïlande. Ce complexe résidentiel est la combinaison parfaite de design moderne, de haut niveau de confort et d'équipements de première classe.La proximité immédiate de la plage et le…
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Villa Botanica Pru Jampa
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$584,323
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Nestled near Phuket International Airport, our development offers tranquility and convenience for travelers and investors alike Pru Jampa" is more than a place; it's an enchanting subdistrict celebrated for its tranquil ambiance and rich cultural diversity. Nestled in a peaceful area near…
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Prestige
Villa Botanica Prestige
Villa Botanica Prestige
Villa Botanica Prestige
Villa Botanica Prestige
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,34M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
La combinaison parfaite d'un design classique et d'un emplacement privilégié Situé au cœur de la région de Laguna à Phuket. Suite au succès du design signature du style balinais tropical populaire. Le projet de villas de luxe de Botanica Luxury Villas, dans le célèbre quartier de Koke-Tano…
Association
Phuket Property Association
Villa Serene Raya
Villa Serene Raya
Villa Serene Raya
Villa Serene Raya
Villa Serene Raya
Villa Serene Raya
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$772,171
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Projet de villa situé à 900 mètres de la plage de Bang TaoBang Tao La plage est l'une des plages les plus longues de Phuket avec un océan vierge et une station balnéaire de luxe où se trouvent les meilleurs restaurants, les clubs de plage d'élite et les terrains de golf professionnels. Le pr…
Association
Phuket Property Association
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$517,598
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
magnifiques villas à un prix chaud dans la zone d'élite de l'île Le nouveau projet de Will d'un développeur fiable bien établi a commencé dans la zone la plus élite de Phuket - près de la plage de Lyan et Bang Tao. Dans cette région prestigieuse, il existe de nombreux restaurants, terrain…
Association
Phuket Property Association
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,36M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
The New Legacy Of Sri Panwa Begins Branded Luxury Mixed-Use Residence, Managed By Sri Panwa Phuket, World Renowned Luxurious Hotel & Residences Development For Over 20 Years. Sri Panwa Lagoon offers 3BR, 4BR, 5BR & 6BR pool villa with a built-up area ranging from 565sqm to 572sqm and 3…
Association
Phuket Property Association
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$29,691
Nombre d'étages 1
Association
Phuket Property Association
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$751,188
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Welcome to Gold Chariot Pool Villa, a contemporary and luxurious pool villas. We are located in a private and quiet area of Cherngtalay, Talang, Phuket. Located in Phuket, 2.4 km from Bang Tao Beach, Gold Chariot Pool Villa has accommodations with a restaurant, free WiFi, a 24-hour front …
Association
Phuket Property Association
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$638,987
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Modern villas with a pool in the most beautiful place Phuket A project located on the shore of a calm beach Tao is one of the most popular real estate in the market. The Bang Tao area is known for well-developed infrastructure-a huge selection of restaurants, supermarkets, boutiques, hospi…
Association
Phuket Property Association
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,24M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Louxor Vil Project dans l'emplacement supérieur Island Collection est le premier projet innovant qui change sa vision d'une vie luxueuse sur l'île. Le projet Lux comprend 9 villas luxueuses. La collection Island est située dans une région de Liang, Phuket très populaire. L'emplacement e…
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,39M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Le projet est unique par son ampleur - Botanica Grand Avenue. Situé dans un emplacement privilégié. Une communauté multiformat composée de villas de luxe, de condos et d'une vaste infrastructure. Le projet grandiose, qui comprend 100 villas de 4 à 5 chambres et de 5 à 8 salles de bains, prés…
Association
Phuket Property Association
Villa Isola 2 – Phuket
Villa Isola 2 – Phuket
Villa Isola 2 – Phuket
Villa Isola 2 – Phuket
Villa Isola 2 – Phuket
Villa Isola 2 – Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,18M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 465 m²
4 objets immobiliers 4
À qui cela convient : Isola 2 – Phuket est parfait pour les amoureux d'un style de vie luxueux qui apprécient la combinaison de l'élégance et de l'harmonie naturelle. Le projet est conçu pour les personnes exigeantes qui recherchent à la fois un lieu de résidence confortable et un investissement rentable.
Agence
Tumanov Group
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$134,213
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 37–158 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Une solution idéale pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et de tranquillité à Phuket. Convient aussi bien à la résidence personnelle qu'aux investissements lucratifs.À propos de l'emplacement : Villoft Zen …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.4
151,307
Villa
37.4 – 158.3
151,307 – 741,098
Agence
Tumanov Group
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$627,239
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 267–600 m²
8 objets immobiliers 8
À qui cela s'adresse-t-il : Le choix parfait pour ceux qui recherchent une vie luxueuse au bord de la mer, apprécient la commodité et cherchent à investir dans l'immobilier de prestige. Le projet est conçu pour les familles, les investisseurs et tous ceux qui apprécient le confort et l'harmonie avec la nature.
Agence
Tumanov Group
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,36M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 60–1 590 m²
19 objets immobiliers 19
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et d'harmonie naturelle à Phuket. Ce projet attirera les acheteurs et les investisseurs exigeants qui apprécient l'unicité, le confort et l'emplacement avantageux.À pr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0
363,423 – 363,530
Apartment 2 chambres
88.0
580,223
Villa
430.0 – 1 590.0
1,53M – 5,74M
Agence
Tumanov Group
Villa Sai Taan Villa
Villa Sai Taan Villa
Villa Sai Taan Villa
Villa Sai Taan Villa
Villa Sai Taan Villa
Villa Sai Taan Villa
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,65M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2008
Nombre d'étages 1
Surface 256–800 m²
16 objets immobiliers 16
1500 m à la mer, Prêt à l'emménagement À propos du complexe: Sur un territoire fermé et sécurisé au design balinais, vous plongeant dans une ambiance relaxante, se trouvent des villas rénovées de 2022-2023. Les villas sont situées dans un quartier prestigieux près de Laguna et à 1,5 km de la…
Agence
Tumanov Group
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$1,34M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 337 m²
2 objets immobiliers 2
C'est pour qui :Le choix parfait pour les personnes exigeantes qui recherchent une combinaison de luxe, confort moderne, et un investissement précieux dans l'un des endroits les plus prestigieux de Phuket.À propos de l'emplacement:Situé à seulement 200 mètres de la plage de Bang Tao, l'une des plus belles plages de Phuket. Le projet offre un accès facile aux restaurants, boutiques, terrains de golf et autres infrastructures de l'île.
Agence
Tumanov Group
Villa Alisa Pool Villas
Villa Alisa Pool Villas
Villa Alisa Pool Villas
Villa Alisa Pool Villas
Villa Alisa Pool Villas
Villa Alisa Pool Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$462,897
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 255 m²
3 objets immobiliers 3
Idéal pour : Parfait pour les familles à la recherche d'une vie ou de vacances luxueuses et confortables, ainsi que pour les investisseurs à la recherche d'options lucratives sur le marché immobilier de Phuket.À propos de l'emplacement : Situées dans le quartier prestigieux de Cherngtalay, les villas offrent un accès facile à la plage de Bang Tao, aux restaurants, aux boutiques et aux centres de divertissement.
Agence
Tumanov Group
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$682,020
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 393 m²
4 objets immobiliers 4
À qui s'adresse-t-il : Marquis Estates est la solution idéale pour les acheteurs exigeants à la recherche d'une combinaison de luxe et d'intimité dans un paradis tropical. Convient aux familles, aux investisseurs et à toute personne à la recherche d'une résidence de prestige à Phuket.
Agence
Tumanov Group
Villa Garden Atlas phase 2
Villa Garden Atlas phase 2
Villa Garden Atlas phase 2
Villa Garden Atlas phase 2
Villa Garden Atlas phase 2
Villa Garden Atlas phase 2
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,20M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 628 m²
2 objets immobiliers 2
À qui s'adresse-t-il : Ce projet est conçu pour ceux qui recherchent un mélange unique de luxe et d'isolement sur l'une des plus belles îles de Thaïlande. Il est idéal pour les clients exigeants à la recherche d'une qualité supérieure, d'un confort et d'un investissement rentable.
Agence
Tumanov Group
Villa Maan Tawan
Villa Maan Tawan
Villa Maan Tawan
Villa Maan Tawan
Villa Maan Tawan
Villa Maan Tawan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,59M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2004
Nombre d'étages 3
Surface 350–564 m²
8 objets immobiliers 8
À la mer : 50 mètres, Garantie de revenu : 5 %À propos du complexe:Nous vous présentons à votre attention des villas haut de gamme sur la première ligne de la plage de Bang Tao. Il s'agit d'un petit complexe de villas bien entretenu sur un territoire fermé et gardé, avec une atmosphère globa…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Villa
350.0 – 564.0
823,685 – 2,15M
Agence
Tumanov Group
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Villa Botanica Luxury Villas (phase 5)
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$1,45M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 1
Surface 440–530 m²
3 objets immobiliers 3
À propos du complexe:Le complexe se compose de 23 villas haut de gamme dans la région de Bang Tao. Il existe 6 types de villas disponibles avec 4, 5 et 6 chambres. Chaque villa comprend une piscine privée, un espace détente et un jardin. A proximité se trouvent des restaurants, des boutiques, des terrains de golf et d'autres infrastructures de l'île.
Agence
Tumanov Group
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Villa Laemsingh
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$4,20M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2006
Nombre d'étages 3
Surface 500–930 m²
3 objets immobiliers 3
À propos du complexe :Situé près de la plage de Surin, connue pour ses superbes complexes hôteliers et restaurants cinq étoiles. Sur un territoire fermé et sécurisé, il n'y a que 5 villas spacieuses avec piscines, salles de sport et jardins privés. Le style unique du complexe combine des éléments de design thaïlandais traditionnel et d'architecture moderne.
Agence
Tumanov Group
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$438,246
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 227–257 m²
6 objets immobiliers 6
À qui s'adresse-t-il : Ces villas sont parfaites pour ceux qui apprécient le confort, le style et la technologie de pointe, ainsi que pour les familles en quête d'intimité et de proximité avec la nature.À propos de l'emplacement : Le projet est situé dans le quartier prestigieux de Cherngtalay, à proximité de la plage de Bang Tao. Il offre un accès facile aux restaurants, boutiques, terrains de golf et autres infrastructures de l'île.
Agence
Tumanov Group
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,38M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 525 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent un mélange de luxe et de confort dans un endroit pittoresque. Convient aussi bien à la vie de famille qu'aux opportunités d'investissement.À propos de l'emplacement : Situé dans le prestigieux…
Agence
Tumanov Group
Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,47M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Surface 939–1 186 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui apprécient une combinaison de luxe, d'intimité et de vues imprenables sur la mer. Le projet est destiné aux acheteurs à la recherche d'une expérience de vie et d'investissement unique à Phuket.À propos …
Agence
Tumanov Group
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$955,924
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 451–571 m²
5 objets immobiliers 5
À qui cela s'adresse-t-il : Le projet Teak Forestias est parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et d'intimité en harmonie avec la nature. C'est un endroit idéal pour les familles, ceux qui préfèrent l'isolement et les connaisseurs de design moderne.
Agence
Tumanov Group
Villa Laguna Park
Villa Laguna Park
Villa Laguna Park
Villa Laguna Park
Villa Laguna Park
Villa Laguna Park
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$363,588
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2008
Nombre d'étages 3
Surface 130–363 m²
43 objets immobiliers 43
À qui s'adresse-t-il : Ce projet est idéal pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux pour les vacances ou la résidence permanente dans l'un des meilleurs quartiers de Phuket. Il est également attrayant pour les investisseurs qui cherchent à investir dans l'immobilier de prestige avec un potentiel de revenus élevé.
Agence
Tumanov Group
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$757,261
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 329–789 m²
12 objets immobiliers 12
À qui cela s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent le plus haut niveau de luxe et de confort dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Phuket. Un choix parfait pour les familles et les séjours de longue durée, grâce à l'interdiction de location à court terme.
Agence
Tumanov Group
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$682,020
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 333 m²
4 objets immobiliers 4
À qui s'adresse ce projet : Parfaitement adapté aux investisseurs exigeants qui apprécient une vie luxueuse et tranquille au cœur de Phuket.À propos de l'emplacement : Bougainvillea Villas est situé près de la pittoresque plage de Bang Tao, à l'ouest de Phuket. Le projet offre un accès facile aux restaurants, boutiques, terrains de golf et autres infrastructures de l'île.
Agence
Tumanov Group
Villa Cendana Villas Layan
Villa Cendana Villas Layan
Villa Cendana Villas Layan
Villa Cendana Villas Layan
Villa Cendana Villas Layan
Villa Cendana Villas Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$948,035
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 586–994 m²
5 objets immobiliers 5
À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui veulent combiner luxe et confort dans un paradis tropical. Convient pour une résidence permanente, des vacances et un investissement.À propos de l'emplacement : Situé près de la plage de Layan sur la cô
Agence
Tumanov Group
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,51M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 432–1 000 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour les amateurs de luxe et de confort avec une vue imprenable sur Phuket. Convient à ceux qui recherchent des investissements rentables dans une région en développement.À propos de l'emplacement : Situé à Layan Bea…
Agence
Tumanov Group
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$623,322
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 431 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Le projet Urban Scapes Layan – Phase 2 est parfait pour ceux qui recherchent un mélange de luxe, d'isolement et de commodité. C'est le choix des résidents et investisseurs exigeants qui apprécient le confort et la nature.Emp…
Agence
Tumanov Group
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,69M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 2
Surface 350 m²
2 objets immobiliers 2
Entièrement meublé, Garantie de revenu À propos du complexe : Du côté ouest de Phuket, il y a 32 luxueuses villas privées dans un style tropical moderne. Les villas ont des parcelles allant de 400 à 1200 m² et comprennent 3-4 chambres. Le complexe est équipé d'un système SmartHome, de piscin…
Agence
Tumanov Group
Villa The Teak Phuket – phase 2
Villa The Teak Phuket – phase 2
Villa The Teak Phuket – phase 2
Villa The Teak Phuket – phase 2
Villa The Teak Phuket – phase 2
Villa The Teak Phuket – phase 2
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$955,924
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 392–569 m²
6 objets immobiliers 6
Billets gratuits pour Phuket et retour !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent le luxe et la tranquillité, qu'ils souhaitent vivre ou investir dans l'un des plus beaux endroits de Phuket. Ce projet s'adresse aux personnes exigeantes qui apprécient le confort, l'intimité et l…
Agence
Tumanov Group
Villa Botanica Lakeside II
Villa Botanica Lakeside II
Villa Botanica Lakeside II
Villa Botanica Lakeside II
Villa Botanica Lakeside II
Villa Botanica Lakeside II
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$753,686
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 329–626 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : À ceux qui rêvent de vacances luxueuses ou d'une résidence permanente dans un paradis tropical. Le projet sera un choix idéal pour les familles et les personnes souhaitant investir dans l'immobilier de prestige.À propos de l…
Agence
Tumanov Group
Villa Above Element Villa
Villa Above Element Villa
Villa Above Element Villa
Villa Above Element Villa
Villa Above Element Villa
Villa Above Element Villa
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$956,294
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 370–485 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !* Idéal pour: Le projet Above Element Villa est parfait pour ceux qui recherchent une résidence luxueuse et isolée dans un quartier pittoresque, ainsi que pour les investisseurs qui cherchent à investir dans l'immobilier haut de gamme à Phuket. Em…
Agence
Tumanov Group
Villa Riverhouse Phuket
Villa Riverhouse Phuket
Villa Riverhouse Phuket
Villa Riverhouse Phuket
Villa Riverhouse Phuket
Villa Riverhouse Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$463,775
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 2
Surface 228–361 m²
10 objets immobiliers 10
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient-il : Idéal pour ceux qui recherchent un logement moderne et écologique avec des technologies de pointe. Convient aussi bien à la résidence permanente qu'à un investissement réussi grâce à son emplacement et ses caractéristiques…
Agence
Tumanov Group
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 318–567 m²
9 objets immobiliers 9
Билеты на Пхукет в подарок!*Кому подходит: Botanica Forestique – idéal pour les jeunes et les investisseurs. Le projet est ouvert aux investisseurs les plus jeunes, ainsi qu'aux affaires commerciales les plus populaires du marché chinois. туристов.О локации: Расположен в живописном районе Че…
Agence
Tumanov Group
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$492,753
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 43–342 m²
11 objets immobiliers 11
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Aux investisseurs et acheteurs exigeants à la recherche d'une combinaison de luxe, de praticité et d'investissement rentable à Phuket. Idéal pour ceux qui recherchent la tranquillité et un style de vie d'élite.À propos de l'…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.0 – 140.0
126,683 – 440,383
Apartment 2 chambres
110.0
331,878
Villa
341.7
555,515 – 575,293
Agence
Tumanov Group
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,10M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 547–1 142 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui apprécient un style de vie luxueux et serein à Phuket. Convient aussi bien à la vie personnelle qu'à des fins d'investissement.À propos de l'emplacement : Situé dans la région de Bang Tao Beach, Botanic…
Agence
Tumanov Group
Villa Laguna Homes
Villa Laguna Homes
Villa Laguna Homes
Villa Laguna Homes
Villa Laguna Homes
Villa Laguna Homes
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,54M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2016
Nombre d'étages 2
Surface 437–1 425 m²
12 objets immobiliers 12
2000 mètres à la mer, Prêt à emménager, Garantie de revenus À propos du complexe: Villas luxueuses d'une superficie à partir de 400 m², offrant des expériences de vie exceptionnelles dans un quartier prestigieux de Phuket. La vue panoramique sur les terrains de golf ajoute du charme à chaque…
Agence
Tumanov Group
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$808,016
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 360–365 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour les connaisseurs de la vie luxueuse, de l'harmonie avec la nature et les investisseurs à la recherche de propriétés prestigieuses à Phuket avec un potentiel de revenus élevé.À propos de l'emplacement : Ento…
Agence
Tumanov Group