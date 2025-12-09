Villa NATURALE POOL VILLAS

Possibilité d'investissement avec un potentiel de revenu élevé: villas uniques avec piscines privées dans la pittoresque région de Bang Tao de Phuket!
Installations disponibles !
Naturale Pool Villas est une résidence au cœur de Bang Tao, à 5 minutes de Porto de Phuket et Blue Tree. Nous avons un nombre limité de 13 villas privées composées de 3 et 4 chambres plus une salle de ménage.
Équipements: piscine privée, terrasse de la piscine, stockage, jardin, couvert couvert pour 2-3 voitures, système de maison intelligente, climatisation, dressing, salle de ménage, matériaux importés des États-Unis, Europe et Asie sur tout le territoire, sécurité 24h/24 et vidéosurveillance.
Lieu:
- le complexe est situé à environ 10 minutes en voiture de la belle plage de sable de Bangtao;
- situé à proximité de nombreuses commodités, y compris des centres commerciaux, des magasins, une variété de restaurants et de bars;
Parmi les attractions à proximité figurent Porto de Phuket et le complexe hôtelier Phuket Laguna, dont le dernier dispose d'un magnifique terrain de golf de 18 trous.
Les plages vierges de Surin et Layan sont également facilement accessibles en environ 15 minutes en voiture.
Organisation mondiale de la santé L'aéroport est géré en 30 minutes de route de ce complexe résidentiel tropical.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.