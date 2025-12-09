  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Chalong
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Chalong, Thaïlande

appartements
14
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Villa Avirodha
Chalong, Thaïlande
depuis
$727,138
Options de finition Аvec finition
PAIX SANS FIN ET REPOS TROPICALSituées dans le quartier calme mais en développement de Palai, à l'extrémité nord de la baie de Chalong, à seulement 800 mètres de la mer, les villas Avirodha Palai combinent une architecture contemporaine avec un design tropical sur les toits. Ces villas sont …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Afficher tout Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Thaïlande
depuis
$424,003
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 240–339 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent un mélange de luxe et de tranquillité dans le paradis animé de Phuket. Ce projet s'adresse aux acheteurs exigeants qui apprécient le confort et les opportunités d'investissement.À propos de l…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Afficher tout Villa Kiri Buddha
Villa Kiri Buddha
Chalong, Thaïlande
depuis
$951,051
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Immersing yourself in Kiri Buddha Pool Villa @ Chalong adds a wonderfully rich layer of enjoyment to a luxury villa stay whilst appreciating the Phuket Island's natural attractions and fun activities. Located at Chalong area, near The Big Buddha, it's absolutely convenient to drive to inc…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
OneOne
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Afficher tout Villa Sea Central Villa
Villa Sea Central Villa
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,59M
Sea Central Villas, un tout nouveau développement se trouve dans la zone de plus en plus populaire mais toujours paisible connue sous le nom de Palai, situé dans le segment nord-est de la baie de Chalong. Ce projet n'est pas loin de la rive et de la jetée de Palai, et il est juste à une vite…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Afficher tout Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,09M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 574–827 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfaitement adapté aux acheteurs exigeants qui apprécient le luxe et le confort. Ce projet est conçu pour ceux qui cherchent à profiter de la vie dans une atmosphère exclusive et considèrent l'immobilier comme un investisse…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Afficher tout Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Villa The Avenue President Pool Villa – Phuket
Chalong, Thaïlande
depuis
$383,191
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 193 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie luxueuse dans un coin paisible de Phuket. Parfait pour les familles ou les investisseurs qui apprécient le confort, la commodité et la perspective de revenus locatifs élevés…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Afficher tout Villa LARIMAR VILLA
Villa LARIMAR VILLA
Ban Nakok, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
An attractive investment property! Yield 7%! Installments! Close to beaches and Phuket! LARIMAR VILLA - the villa is designed with modern and beautiful architecture. The construction uses high quality materials and creative decor that make Villa Larimar worthy of attention. Amenities: fi…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Afficher tout Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,13M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 453–1 569 m²
4 objets immobiliers 4
Elite villas located at the top of the mountain in the picturesque Chalong area The new project of exclusive luxurious villas of the premium segment offers only 9 exclusive villas with a pool. The complex with a choice proposes three different options for villas with a pool: 4 bedrooms wit…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Afficher tout Villa Kiri Buddha Pool Villa
Villa Kiri Buddha Pool Villa
Chalong, Thaïlande
depuis
$509,461
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 192–498 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Parfait pour ceux qui recherchent un isolement luxueux avec un maximum de commodités dans un paradis tropical. Convient aux familles avec enfants, ainsi qu'à ceux qui envisagent des opportunités d'investissement.À propos de l…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Afficher tout Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thaïlande
depuis
$534,966
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Les villas Eco Viva uniques sont situées près des contreforts moins fréquentés d'une montagne boisée à Chalong. Il se trouve à quelques minutes en voiture des commodités familiales et autres telles que l'école internationale BCIS, les jardins d'enfants, les hôpitaux, Lotus's Chalong, Villa M…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Afficher tout Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Villa Khantasia Eden Hill Pool Villas
Chalong, Thaïlande
depuis
$525,296
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 425–490 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent la tranquillité et le luxe sur la côte est de Phuket. Convient aux séjours en famille et à ceux qui cherchent à investir dans des propriétés exclusives avec un potentiel de revenus éle…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Afficher tout Villa Larimar
Villa Larimar
Ban Nai Trok, Thaïlande
depuis
$506,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Larimar Villas - Un complexe de villas sur l'île de Phuket en Thaïlande. À proximité, il y a des magasins, de la maternelle, de l'école. Un centre de fitness, une boulangerie, un club de golf travaillera sur le territoire. Les maisons sont conçues par terrasse, piscine, parking pour 2 voitur…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Afficher tout Villa The 8 Pool Villa
Villa The 8 Pool Villa
Chalong, Thaïlande
depuis
$150,647
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 118–221 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Quiconque le souhaite :Parfait pour ceux qui recherchent une maison luxueuse et abordable pour des vacances ou une résidence permanente dans l'un des quartiers les plus prisés de Phuket. Convient aussi bien aux investisseurs qu'à ceux qui apprécie…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Afficher tout Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Villa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,04M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 453–1 400 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : La Vista Luxury Villas Chalong Bay est idéale pour ceux qui apprécient le luxe, l'intimité et le respect de l'environnement dans l'un des coins les plus pittoresques de Phuket. C'est l'endroit idéal pour des vacances en famil…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Afficher tout Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Chalong, Thaïlande
depuis
$335,840
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 134–289 m²
4 objets immobiliers 4
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Afficher tout Villa Star Silas
Villa Star Silas
Chalong, Thaïlande
depuis
$908,008
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa de luxe avec 3 chambres et une piscine privée dans la région de Chalong, Phuket. Le complexe Star Silas Villas est un endroit où vous pouvez profiter du confort et du luxe entouré d'une belle nature. Chacune des 16 villas de ce complexe unique est une combinaison harmonieuse de conce…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Afficher tout Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,18M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 571–827 m²
3 objets immobiliers 3
"Lavish Estates" - the pride of Elite Manor and the first developer project of elite real estate on Phuket Particular attention is paid to innovative and functional design, which meets exclusively to customer needs. For obvious reasons, it is ideal for living and worthy of investment. Th…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
571.5
46,27M
Apartment 5 chambres
751.4 – 827.2
62,84M – 63,31M
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Afficher tout Villa Khram Villas – Chalong
Villa Khram Villas – Chalong
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,23M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 731 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux et privé avec une vue imprenable et des équipements modernes dans un coin tranquille de Phuket. Convient aux familles, aux investisseurs et aux personnes qui ap…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Afficher tout Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thaïlande
depuis
$493,027
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 328–415 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfaitement adapté aux investisseurs exigeants à la recherche d'une combinaison de luxe et de respect de l'environnement au cœur de Phuket. Idéal pour les familles et ceux qui apprécient le confort et la durabilité.À propos…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller