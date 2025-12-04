  1. Realting.com
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$808,016
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 360–365 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour les connaisseurs de la vie luxueuse, de l'harmonie avec la nature et les investisseurs à la recherche de propriétés prestigieuses à Phuket avec un potentiel de revenus élevé.À propos de l'emplacement : Ento…
Agence
Tumanov Group
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,34M
Nombre d'étages 1
Botanica Forestique s'est développé avec un mélange unique de vie urbaine, de style de vie sain et de beauté naturelle. 65 villas au design luxueux et moderne avec une superficie de terrain de 674 à 1 168 m² et une superficie construite de 424 à 567 m². 4 chambres et 5 à 6 salles de bain. …
Association
Phuket Property Association
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Thalang, Thaïlande
depuis
$621,118
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Nom du projet: Viriya Green Développeur: Viriya Property and Development Co., Ltd. Aire totale: 15 017,60 m² Nombre d'unités: 21 Titre de l'unité: Freehold / Lease Hold Type de villa: 3-5 chambres de la piscine de la piscine Taille de la villa: 360,00 - 748,85 m² Taille de …
Association
Phuket Property Association
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$627,239
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 267–600 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Le choix parfait pour ceux qui recherchent une vie luxueuse au bord de la mer, apprécient la commodité et cherchent à investir dans l'immobilier de prestige. Le projet est conçu pour les familles, les investisseurs et t…
Agence
Tumanov Group
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Villa Manisa Villas – Pasak
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$588,893
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 269–357 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et d'intimité dans un paradis tropical. Un excellent choix à la fois pour la vie personnelle et la détente ainsi qu'à des fins d'investissement.À propos de l'emplacem…
Agence
Tumanov Group
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$682,020
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 333 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse ce projet : Parfaitement adapté aux investisseurs exigeants qui apprécient une vie luxueuse et tranquille au cœur de Phuket.À propos de l'emplacement : Bougainvillea Villas est situé près de la pittoresque plage de Bang Tao, à l'ou…
Agence
Tumanov Group
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Villa Naturale Cherng Talay
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$756,997
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 357–511 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Naturale Cherng Talay est idéal pour ceux qui apprécient la vie luxueuse et les investissements rentables au cœur du paradis tropical de Phuket. Le projet est conçu pour les familles en quête de confort et d'exclusivité.À pr…
Agence
Tumanov Group
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$438,246
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 227–257 m²
6 objets immobiliers 6
Billets gratuits pour Phuket et retour !*À qui s'adresse-t-il : Ces villas sont parfaites pour ceux qui apprécient le confort, le style et la technologie de pointe, ainsi que pour les familles en quête d'intimité et de proximité avec la nature.À propos de l'emplacement : Le projet est situé …
Agence
Tumanov Group
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$919,448
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Association
Phuket Property Association
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Villa The Gloria Villa Phuket
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$547,259
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 254–493 m²
12 objets immobiliers 12
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Si vous rêvez d'une vie luxueuse dans l'un des coins les plus exquis de Phuket, la Gloria Villa Phuket est votre choix. Le projet est idéal pour ceux qui recherchent le confort, l'intimité et les avantages de l'investissement…
Agence
Tumanov Group
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$29,691
Nombre d'étages 1
Association
Phuket Property Association
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Villa Akra Collection Layan Phase 2
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$752,349
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 360–468 m²
3 objets immobiliers 3
700 mètres à la mer, Entièrement meublé, Développeur fiable À propos du complexe: Le complexe résidentiel propose 28 villas modernes, chacune avec une architecture unique et des aménagements spacieux. La taille des villas varie de 436 à 1 130 mètres carrés, offrant un espace confortable pou…
Agence
Tumanov Group
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,10M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
LORSQUE VOUS COMMENCEZ À CONCEVOIR UNE MAISON, LE CONCEPT PRINCIPAL EST L'ATTRAIT DU BONHEUR Notre mission est de capturer l'attrait irrésistible des maisons rurales et de nous inspirer de la sagesse de la conception de maisons indigènes asiatiques, parfaitement adaptées à la vie moderne. …
Association
Phuket Property Association
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Villa The Wynn Phuket
Thalang, Thaïlande
depuis
$818,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 435 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : À ceux qui recherchent un mélange de luxe et d'isolement dans un paradis tropical. Un excellent choix pour les acheteurs exigeants qui apprécient le confort et les avantages de l'investissement.À propos de l'emplacement…
Agence
Tumanov Group
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Villa AYANA
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$638,090
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Luxury villa with panoramic views of the mountains and lake! Attractive investment property! Income from 8%! There is an installment plan! Perfectly suitable for both permanent residence and rental! The advantageous location of the residential complex guarantees you high demand f…
Agence
DDA Real Estate
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Villa Nakara Luxury Grand
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,20M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Nakara Grand Luxury Villas - Ce n'est pas seulement le logement; C'est un choix de style de vie. Que vous recherchiez un endroit isolé pour vous détendre, une maison luxueuse pour la détente ou une proposition d'investissement rentable, ce projet offre tout. En raison de son premier emplacem…
Association
Phuket Property Association
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Villa Rovana Rhea Villa Phuket
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,91M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 713–1 181 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent un endroit luxueux et tranquille pour vivre ou investir à Phuket. Convient aux familles et à ceux qui apprécient l'intimité et l'accès à des équipements haut de gamme.À propos de…
Agence
Tumanov Group
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Villa Allthai Village
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$460,350
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Allthai Village - Un nouveau projet qui comprend 60 villas luxueuses avec 2 à 4 chambres, situées au centre de Phuket entourées de forêts tropicales, entre mai de Khao et Bangtao, cette zone s'appelle Phuket Rublevka. Sur le territoire du site, il y a des piscines privées de 4x6 mètres, un s…
Association
Phuket Property Association
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$757,261
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 329–789 m²
12 objets immobiliers 12
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent le plus haut niveau de luxe et de confort dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Phuket. Un choix parfait pour les familles et les séjours de longue durée, grâce à l'interdiction…
Agence
Tumanov Group
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Villa Trisara
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$3,60M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 1
Surface 630–2 077 m²
9 objets immobiliers 9
Distance à la mer : 150 m, Garantie de RevenuÀ propos du complexe:Dans une baie isolée de Phuket, il y a 37 villas privées de luxe, chacune offrant une vue imprenable sur la mer. Les villas disposent d'espaces de vie intérieurs et extérieurs spacieux, ainsi que de piscines privées qui mélang…
Agence
Tumanov Group
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,26M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
A Symphony of Serenity Amidst The Forest About Us Tranquilly in the midst of nature where you can feel completely relaxed. A waterfall garden that will bring you to the middle of nature but nonetheless luxurious and comfy with a modern luxury design with a common area where you can enjoy …
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Villa Botanica Pru Jamрa
Thalang, Thaïlande
depuis
$474,766
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 280 m²
2 objets immobiliers 2
Prêt à emménager, entièrement meublé, développeur fiableÀ propos du complexe :Ce complexe résidentiel luxueux à Phuket comprend 15 villas spacieuses, idéales pour une vie confortable et des loisirs. L'architecture combine des éléments modernes et thaïlandais. Les villas offrent des superfici…
Agence
Tumanov Group
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Villa Botanica Modern loft 2
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$764,549
Nombre d'étages 1
"Adoptez un style de vie de luxe moderne au cœur de la nature à Botanica Modern Loft II" Botanica Modern Loft II, suite au projet à succès Botanica Modern Loft, est une villa de style loft qui répond aux besoins de la nouvelle génération qui souhaite le confort de la vie tout en conservant …
Association
Phuket Property Association
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,38M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 525 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent un mélange de luxe et de confort dans un endroit pittoresque. Convient aussi bien à la vie de famille qu'aux opportunités d'investissement.À propos de l'emplacement : Situé dans le prestigieux…
Agence
Tumanov Group
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Villa Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,55M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 528–684 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et d'intimité. Punyisa Luxury Villas Bang Jo convient aussi bien à la résidence permanente qu'aux investissements à revenu élevé.À propos de l'emplacement…
Agence
Tumanov Group
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$741,114
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Discover the perfect blend of elegance, comfort, and functionality at 8 Season Luxury Villas – Autumn, a premier residential development nestled in the serene and sought-after area of Layan, Phuket. These villas redefine modern luxury, offering spacious living in harmony with nature. Soph…
Association
Phuket Property Association
Villa The Villas Overlooking Layan
Villa The Villas Overlooking Layan
Villa The Villas Overlooking Layan
Villa The Villas Overlooking Layan
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,59M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2016
Nombre d'étages 3
Surface 455–900 m²
6 objets immobiliers 6
1600 m à la Mer, Revenu GarantiÀ propos du complexe :Une communauté fermée exclusive de villas exécutives offrant une vue imprenable sur la mer propose un hébergement luxueux avec des piscines paysagées privées. Les villas disposent de 3 à 6 chambres et d'un salon principal. Situé dans le qu…
Agence
Tumanov Group
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,91M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 907 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui aspirent à une vie luxueuse en harmonie avec la nature. Convient aux investisseurs, aux familles et aux acheteurs exigeants à la recherche d'une combinaison unique de confort et d'exotisme.À…
Agence
Tumanov Group
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,47M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Il y a 10 villas privées sur le territoire protégé, chacun avec une piscine individuelle. Le salon total est situé au centre de la villa et combine le salon, la salle à manger et la cuisine. Quatre chambres sont adjacentes de différents côtés, toutes les chambres ont leur propre salle de b…
Association
Phuket Property Association
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Thalang, Thaïlande
depuis
$863,423
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 462–593 m²
2 objets immobiliers 2
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,39M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Le projet est unique par son ampleur - Botanica Grand Avenue. Situé dans un emplacement privilégié. Une communauté multiformat composée de villas de luxe, de condos et d'une vaste infrastructure. Le projet grandiose, qui comprend 100 villas de 4 à 5 chambres et de 5 à 8 salles de bains, prés…
Association
Phuket Property Association
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Villa The Residence Resort and Spa Retreat
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$1,33M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 400–499 m²
2 objets immobiliers 2
1700 m à la mer, Prêt à emménager, Entièrement meubléÀ propos du complexe:Un luxueux complexe situé au cœur de la plage de Bang Tao à Phuket. À seulement 1,7 km de la plage, entouré de paysages verdoyants. Le complexe comprend une collection de villas avec une ou trois chambres. Les villas s…
Agence
Tumanov Group
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,47M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 533–606 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Convient pour : Le projet Erawana Grand est idéal pour les acheteurs exigeants à la recherche d'une vie luxueuse et d'investissements rentables. Ce complexe est conçu pour offrir un maximum de confort et d'intimité.À propos de l'emplacement : Eraw…
Agence
Tumanov Group
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Villa ZENITHY LUXE
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,11M
Nombre d'étages 1
Great option for investment! Yield from 8%! Perfect for both permanent residence and rental! Zenithy Luxe Villas is located in the popular residential area of ​​Pasak in Cherng Talay. This new phase of Zenithy's successful development will consist of 9 luxury single-storey villas. Vill…
Agence
DDA Real Estate
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Villa Salila Sol – Pool Villa Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,08M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 493–535 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui apprécient vraiment le luxe, la tranquillité et le style thaïlandais moderne, situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Phuket. Ce projet est conçu pour les acheteurs exigeants à la recherche…
Agence
Tumanov Group
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$891,313
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
A new project of luxurious villas in the heart of the island of Phuket The new prestigious Will project started in the very heart of Phuket, the popular Bang Tao area. The location of the complex provides convenient access to the developed infrastructure of the district and takes into ac…
Association
Phuket Property Association
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Villa Lake House
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,69M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 2
Surface 350 m²
2 objets immobiliers 2
Entièrement meublé, Garantie de revenu À propos du complexe : Du côté ouest de Phuket, il y a 32 luxueuses villas privées dans un style tropical moderne. Les villas ont des parcelles allant de 400 à 1200 m² et comprennent 3-4 chambres. Le complexe est équipé d'un système SmartHome, de piscin…
Agence
Tumanov Group
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Villa Villa Qabalah
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$416,334
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 237–617 m²
10 objets immobiliers 10
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Idéal pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux à Phuket avec la possibilité de revenus passifs. Ce projet est conçu pour les familles et les investisseurs qui apprécient le confort et les gains à long terme.À propos d…
Agence
Tumanov Group
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$774,040
Rainpalm Villa est un projet inspiré par la création de bâtiments simples pour rencontrer le style de vie de tous ceux qui recherchent un endroit où vivre pour la détente ou pour louer sous le concept de paix et de bonheur qui est le sens du projet. Les arbres pluvieux sont considérés comme…
Association
Phuket Property Association
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Villa The Residence By Andaman Asset
Thalang, Thaïlande
depuis
$699,311
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 3
Surface 350–352 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux et confortable au cœur de Phuket. Le projet est attrayant pour les familles et les investisseurs qui apprécient le design unique, les technologies modernes et la proxi…
Agence
Tumanov Group
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Villa Trichada Essence
Thalang, Thaïlande
depuis
$564,760
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 221–408 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour les familles à la recherche d'une résidence permanente luxueuse et pour les investisseurs souhaitant gagner un revenu locatif stable dans la célèbre station balnéaire de Phuket.À propos de l'emplacement : Tr…
Agence
Tumanov Group
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,02M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Experience luxury living at Naturale Cherng Talay, a visionary project in Phuket’;s prime Cherng Talay. Merging modern tropical aesthetics with international-standard elegance, this sanctuary is meticulously crafted for familial joy. From the inviting saltwater pool to refined kitchen amenit…
Association
Phuket Property Association
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
ConceptionPour votre plus grand fait de vivre dans un lieu particulier, THE RESIDENCE PRIME est conçu pour l'exclusivité dans tous les aspects de votre vie privilégiée. Plus qu'un simple "home" mais un don précieux appelé "perfection". L'ultime à votre portée. Découvrez au-delà de la vie exc…
Association
Phuket Property Association
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Villa The Breeze Villas Phuket
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$908,549
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 408–496 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse ce projet : Parfait pour ceux qui aspirent à vivre une vie luxueuse dans un paradis tropical. Le projet Breeze Villas est conçu pour les familles et les investisseurs à la recherche d'un logement exclusif avec des normes élevées de…
Agence
Tumanov Group
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,01M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 342–477 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent l'harmonie entre minimalisme et luxe dans un cadre naturel magnifique. Le projet est conçu pour les personnes exigeantes qui apprécient le confort et l'intimité.À propos de l'emplacement : Sit…
Agence
Tumanov Group
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$751,188
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Welcome to Gold Chariot Pool Villa, a contemporary and luxurious pool villas. We are located in a private and quiet area of Cherngtalay, Talang, Phuket. Located in Phuket, 2.4 km from Bang Tao Beach, Gold Chariot Pool Villa has accommodations with a restaurant, free WiFi, a 24-hour front …
Association
Phuket Property Association
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Villa AILEEN VILLAS LAYAN
Sakhu, Thaïlande
depuis
$488,771
Nombre d'étages 2
Modern villa near Layan Beach in Phuket. Great option for permanent residence, investment or rental! Income from 8%! Instalments available! Aileen Villas Layan Phase V is a complex of private villas with a pool in a modern and luxurious style, just 1 km from Layan Beach. Phuket Airp…
Agence
DDA Real Estate
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$682,020
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 393 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Marquis Estates est la solution idéale pour les acheteurs exigeants à la recherche d'une combinaison de luxe et d'intimité dans un paradis tropical. Convient aux familles, aux investisseurs et à toute personne à la recherche…
Agence
Tumanov Group
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$532,897
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 244–324 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouveau projet de villas premium dans un emplacement isolé Le projet de villas premium situé au centre de Phuket, dans la région de Sunton, a été construite en février 2023. Porto de Phuket, le Robinson Thalang et le centre commercial Boat Avenue, ainsi que la Kajonkiet International…
Association
Phuket Property Association
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$955,924
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 451–571 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Le projet Teak Forestias est parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et d'intimité en harmonie avec la nature. C'est un endroit idéal pour les familles, ceux qui préfèrent l'isolement et les connaisseu…
Agence
Tumanov Group
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Villa Anchan Indigo
Thalang, Thaïlande
depuis
$759,453
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 354 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent un style de vie luxueux, moderne et paisible dans une région pittoresque, et pour ceux qui apprécient les investissements de haute qualité.À propos de l'emplacement : Anchan Indigo est …
Agence
Tumanov Group
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,40M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Association
Phuket Property Association
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Villa Laguna Waters
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,39M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2006
Nombre d'étages 2
Surface 650 m²
2 objets immobiliers 2
1000 m à la mer, Revenu GarantiÀ propos du complexe :Les luxueuses villas de Phuket offrent des opportunités uniques de détente et d'investissement. De spacieuses villas modernes sont entourées de paysages pittoresques et d'un lac, situé à seulement 1 km de la plage de Bang Tao. A proximit…
Agence
Tumanov Group
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,51M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
La superbe vue panoramique à 360° sur les montagnes depuis chaque villa est absolument époustouflante et incomparable. Cette villa primée fait écho à la vie de luxe de qualité supérieure, qui est la signature de BOTANICA Luxury. Entouré de collines luxuriantes et magnifiquement aménagé, ce p…
Association
Phuket Property Association
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Villa Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,32M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2008
Nombre d'étages 1
Surface 345–380 m²
3 objets immobiliers 3
Distance de la mer : 500 m, Garantie de revenu, Entièrement meublé, Promoteur fiableÀ propos du complexe :Un complexe de villas isolées sur les rives de la mer d'Andaman, chacune avec une piscine privée, un salon, un coin repas et une cuisine ouverte. Les chambres spacieuses sont équipées de…
Agence
Tumanov Group
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Villa Celestia Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$972,358
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 467–563 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Idéal pour : Les villas Celestia sont parfaites pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe, d'intimité et de confort dans la ville pittoresque de Phuket. Un projet pour les personnes exigeantes qui apprécient une qualité de vie élevée et de…
Agence
Tumanov Group
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Villa Aileen Villas Nai Thon
Sakhu, Thaïlande
depuis
$363,588
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 180–205 m²
3 objets immobiliers 3
Billets pour Phuket et retour en cadeau !* Qui ça convient : Ces luxueuses villas sont idéales pour ceux qui recherchent une vie tranquille et privée proche de la nature à Phuket. Aileen Villas Naithon répondra aux exigences d'acheteurs exigeants qui apprécient le confort et l'élégance dans…
Agence
Tumanov Group
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$333,135
Options de finition Аvec finition
THALA VILLASCe projet rare et hors marché comprend 4 villas de luxe de style moderne sur des parcelles subdivisées appartenant directement au promoteur. Chaque villa de 3 chambres et 4 salles de bains s'étend sur 254 m² et dispose d'une grande terrasse avec une piscine de 8 mètres. Au prix e…
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,10M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 547–1 142 m²
8 objets immobiliers 8
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui apprécient un style de vie luxueux et serein à Phuket. Convient aussi bien à la vie personnelle qu'à des fins d'investissement.À propos de l'emplacement : Situé dans la région de Bang Tao Beach, Botanic…
Agence
Tumanov Group
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,07M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Zenithy Luxe se compose de seulement 9 villas luxueuses avec une piscine privée avec 3-4 chambres dans la prestigieuse région de Bangtao sur la côte nord-ouest de Phuket. Nos villas offrent une combinaison unique de design moderne avec la superbe beauté naturelle de la Thaïlande. Les hauts p…
Association
Phuket Property Association
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Villa LAYAN LUCKY VILLAS II
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$853,199
Nombre d'étages 1
Modern villa in the LAYAN LUCKY VILLAS II residential complex in the Thalang area. Great option for investment! Perfect for both permanent residence and rental! A unique project that offers rental yields of 6% annual yield! Instalments available! The villa's interiors include spa…
Agence
DDA Real Estate
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Villa Botanica Four Seasons
Thalang, Thaïlande
depuis
$587,866
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 305–380 m²
11 objets immobiliers 11
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui cela s'adresse-t-il : Un choix parfait pour ceux qui recherchent un mélange de luxe et de tranquillité dans l'un des endroits les plus pittoresques de Phuket. Idéal pour les familles, les amateurs de golf, les vacanciers actifs et tous ceux q…
Agence
Tumanov Group
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Villa Rainpalm Villas
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$766,930
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 307–350 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : L'option parfaite pour ceux qui veulent profiter d'une vie luxueuse sur une île tropicale. Le projet convient aux familles, aux amoureux de la nature et aux investisseurs à la recherche d'une propriété avec un potentiel…
Agence
Tumanov Group
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Thaïlande
depuis
$384,502
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
C'est – La sixième phase du complexe Aileen Nai Thon, situé entre Nai Thon et Nai Yang. Les villas à ce stade seront construites sur une douce colline entourée de végétation tropicale et se trouvent à seulement quelques minutes en voiture des plages de sable de Nai Thon et Nai Yang, ainsi q…
Association
Phuket Property Association
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,26M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Le projet Ozone Grand Residences Bangtao est développé par un promoteur immobilier à succès de Phuket et est situé dans un quartier populaire à côté du complexe populaire Laguna Phuket et à proximité de la plage de sable de Bangtao.Le projet comprendra 29 villas avec piscine, chacune décorée…
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Villa Botanica Modern Loft II
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$701,138
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 288–360 m²
11 objets immobiliers 11
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui rêvent d'un style de vie luxueux dans un cadre moderne sur l'une des plus belles îles du monde. Convient aussi bien à la résidence permanente qu'à un investissement rentable.À propos de l'emplacemen…
Agence
Tumanov Group
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$1,19M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Si vous recherchez le luxe, l'intimité, le privilège et la détente, vous trouverez tout cela et plus encore à The Breeze Villas Phuket. Plus important encore, vous pouvez investir en toute confiance en sachant que notre terrain appartient entièrement au promoteur.Rejoignez-nous au début de n…
Association
Phuket Property Association
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Villa Azalea Villas
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$575,899
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 456 m²
2 objets immobiliers 2
Garantie de revenu de 6 % À propos du complexe : Cette collection de 5 villas au design exquis offre un sanctuaire au milieu de la nature dans un quartier prestigieux de Phuket. Chaque résidence dispose de 4 chambres avec salles de bains privatives, d'une chambre principale de 58 m² avec dre…
Agence
Tumanov Group
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Villa PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Sakhu, Thaïlande
depuis
$451,941
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 206–266 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket gratuits !*À qui cela convient : PHUVISTA 3 – Naiyang Beach est parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe, de tranquillité et d'un emplacement pratique à proximité des plus belles plages de Phuket. Il est idéal pour les acheteurs exigeants qui…
Agence
Tumanov Group
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Villa Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Thaïlande
depuis
$984,684
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 1
Surface 560–600 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent le luxe et le confort modernes dans un cadre tropical. Convient aux familles, aux amis et aux investisseurs à la recherche d'un logement high-tech et pratique.À propos de l'emplacement …
Agence
Tumanov Group
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Villa Ansaya Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$725,845
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 300–340 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui veulent vivre dans le luxe, entourés de nature tropicale. Un choix parfait pour les familles, les investisseurs et toute personne à la recherche d'un endroit paisible pour se détendre ou résider de m…
Agence
Tumanov Group
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Villa Alisa
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$591,295
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Une villa avec piscine privée qui allie le style traditionnel et moderne thaïlandais. Elle est faite pour ceux qui recherchent une résidence simplifiée mais aux détails exquis, et qui s'émerveillent devant l'artisanat thaïlandais harmonieusement décoré dans cette maison moderne.Une jolie fem…
Association
Phuket Property Association
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Villa The Gloria
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$594,820
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Alors que vous entrez dans la villa, vous serez immédiatement frappé par les intérieurs spacieux et aérés, conçus pour tirer le meilleur parti des vues étonnantes et de la lumière naturelle. Le salon et la salle à manger ouverts sont l'endroit idéal pour se détendre et se détendre après une …
Association
Phuket Property Association
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Villa Qabalah Phase 1-2
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,08M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Les villas Qabalah sont situées dans le cœur magnifique et verdoyant de Phuket Le projet s'inscrit dans une démarche d'union avec la nature, et la majeure partie des espaces verts du territoire du complexe a été préservée. Chaque villa dispose de sa propre ferme-jardin sur le toit. Les vill…
Association
Phuket Property Association
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$825,707
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
LES RÉSIDENCES OZONE PHASE IV Savourez la sensation sublime d'une chaleur rayonnante et d'un confort inégalé en explorant nos villas distinctives de plain-pied, proposant une gamme soigneusement sélectionnée de résidences de luxe contemporaines. Savourez l'immensité et la fonctionnalité sa…
Association
Phuket Property Association
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Villa Phuvista 3 Naiyang Pool
Sakhu, Thaïlande
depuis
$540,910
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
PHUVISTA 3 – Naiyang Beach .The modern Balinese luxury pool villa for you. Discover the beauty of a modern Balinese luxury pool villa, combining sleek contemporary aesthetics and top-of-the-range amenities for optimal living comfort. These new pool villas for sale in Phuket, next to Nai Y…
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$828,973
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Botanica LouvreNichée au milieu des paysages sereins de la plage de Bangtao, le long du tranquille Pasak Soi 8 à Cherngtalay, Phuket, Thaïlande, Botanica Luxury Villa témoigne de l'élégance contemporaine et de la vie raffinée.S'inspirant de la silhouette emblématique du musée du Louvre à Par…
Association
Phuket Property Association
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Thalang, Thaïlande
depuis
$887,767
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
2 objets immobiliers 2
La troisième phase des meilleures villas au Banyan du centenaire Le projet accueille 19 villas de diverses dispositions pratiques et profondément élaborées et améliorées qui seront remises en 2024. La région de Bang Tao, où se trouve le complexe, est connu pour sa riche infrastructure - …
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$780,876
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 337 m²
2 objets immobiliers 2
Revenu GarantiÀ propos du complexe :Le complexe comprend 8 villas à un étage avec des aménagements et des parcelles identiques allant de 435 à 560 m². Chaque villa comprend 3 chambres, 3 salles de bains, un salon décloisonné avec plafonds voûtés, une chambre principale de 37 m² avec dressing…
Agence
Tumanov Group
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Villa Walai Layan Villas – Phase 2 Sea View
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,45M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 601–651 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux avec une vue imprenable sur la mer dans l'un des endroits les plus prestigieux de Phuket. Ce projet est parfait pour une résidence permanente, des vacances et un investi…
Agence
Tumanov Group
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Villa Prime Villas
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$400,954
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 211 m²
2 objets immobiliers 2
Animaux acceptés, entièrement meubléÀ propos du complexe :Ce nouveau complexe résidentiel à Phuket devrait être achevé en décembre 2023. Le complexe se compose de 13 villas privées, chacune avec 4 chambres et piscines attenantes. L'architecture moderne se combine avec des matériaux respectue…
Agence
Tumanov Group
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Villa Le Villa Lake
Thalang, Thaïlande
depuis
$737,064
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Our goal is to understand and deliver products that capture the essence of home. We aim to provide properties best suited to the needs of our clients, agents, and business partners to sustainably and consistently grow in Phuket’;s property development sector. We are thrilled to present ou…
Association
Phuket Property Association
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Villa Balco
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$953,088
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Association
Phuket Property Association
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Villa Narinsaya Pool
Sakhu, Thaïlande
depuis
$234,791
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Overview 12 Exclusive Pool Villas Land Plot Sizes: 140 - 250 sq.m. Total Built-Up Area: 120 - 230 sq.m. Two villa types tailored to your needs: Type 1: 2 Bedrooms, 2 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m), and 2 Carports. Type 2: 3 Bedrooms, 3 Bathrooms, Private Pool (3.5 x 7 m)…
Association
Phuket Property Association
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Sakhu, Thaïlande
depuis
$888,638
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
TIARA Saku, Private Villas in Phuket Live in the Heart of a Hidden Gem. TIARA Saku goes beyond being merely a villa; it’;s a sanctuary where the boundaries between home and nature seamlessly blur, creating an unparalleled lifestyle that celebrates the beauty of living with and within the …
Association
Phuket Property Association
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Villa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$5,75M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 793 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui apprécient un style de vie luxueux et serein sur une île tropicale. Convient pour des vacances en famille, une résidence permanente ou un investissement rentable.À propos de l'emplacement : …
Agence
Tumanov Group
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Villa Louvre Villa – Phuket
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$685,471
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 343–379 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui cela s'adresse-t-il : Parfait pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe moderne et d'isolement à Phuket. Idéal pour les familles et les particuliers qui apprécient le confort et les avantages de l'investissement.À propos de l'emplacem…
Agence
Tumanov Group
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Villa Avana Luxury Villa
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,36M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 551–586 m²
5 objets immobiliers 5
Billets pour Phuket et retour en cadeau ! *À qui s'adresse-t-il :Idéal pour les acheteurs exigeants à la recherche d'un mélange de luxe, d'intimité et de commodité au cœur de Phuket.À propos de l'emplacement :Avana Luxury Villa est située dans le district de Thalang, à Phuket, en Thaïlande. …
Agence
Tumanov Group
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Villa ALISHA GRAND
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$432,929
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Investment property in the heart of Sea Sunton! Income from 7%! Installments! The villa is furnished! Spectacular views, panoramic views of the surrounding natural beauty. Alisha Grand is an exquisite development offering a combination of modern luxury and serene nature, making it the id…
Agence
DDA Real Estate
