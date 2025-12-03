  1. Realting.com
Maisons neuves en Wichit, Thaïlande

Villa Ao Yon Beach Villas
Villa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Thaïlande
depuis
$1,94M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 274–453 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Convient pour : Parfait pour les personnes exigeantes qui apprécient le luxe, la tranquillité et les vues naturelles uniques. Ces villas sont un excellent choix pour une résidence permanente et un investissement rentable.À propos de l'emplacement …
Tumanov Group
Villa The Sky Series
Villa The Sky Series
Wichit, Thaïlande
depuis
$5,45M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 1 225–1 401 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour les investisseurs exigeants et les connaisseurs de luxe à la recherche d'exclusivité et d'un niveau de confort élevé. Ce projet est conçu pour ceux qui apprécient l'intimité, l'élégance et le design unique.À propo…
Tumanov Group
Villa Crescent Bay Beachfront
Wichit, Thaïlande
depuis
$3,62M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 908–1 743 m²
2 objets immobiliers 2
À la mer : 50 m, Revenu garanti : 3 %, Promoteur fiableÀ propos du complexe :Six résidences luxueuses en bord de mer avec vue panoramique sur la mer et terrains spacieux. Chaque villa est complétée par une piscine exquise et conçue en harmonie avec la nature. Toutes les chambres ont vue sur …
Tumanov Group
Villa Veranda & Suites
Villa Veranda & Suites
Wichit, Thaïlande
depuis
$3,50M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Phuket Property Association
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Villa Veranda Villas and Suites Phuket
Wichit, Thaïlande
depuis
$643,674
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 142–1 550 m²
6 objets immobiliers 6
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Idéal pour : Veranda Villas and Suites Phuket est parfait pour ceux qui recherchent un hébergement exclusif en harmonie avec la nature et qui rêvent d'une vie luxueuse au bord de la mer. Convient aux vacances en famille et aux investissements.À pr…
Tumanov Group
Villa Sri Panwa Phuket
Villa Sri Panwa Phuket
Wichit, Thaïlande
depuis
$4,93M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2019
Nombre d'étages 3
Surface 1 275–1 600 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour gratuits pour Phuket !*À qui s'adresse ce projet : Idéalement adapté à ceux qui recherchent un mélange de luxe et de tranquillité sur l'un des plus beaux rivages du monde. Cette propriété est destinée aux acheteurs exigeants qui apprécient le plus haut niveau de confort …
Tumanov Group
