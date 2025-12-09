  1. Realting.com
  3. Villa HOME TOWN

Phuket, Thaïlande
depuis
$444,049
;
10
ID: 33053
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Une occasion unique d'investir dans des villas de luxe sur l'île de Phuket! C'est le choix parfait pour ceux qui recherchent un revenu et un confort stables!
700m à la plage !
Équipements : hall d'entrée, bibliothèque, café-bar, clinique publique, restaurant, boutique 24h/24, piscine commune, salle multifonctionnelle, salle de sport, salle de jeux pour enfants, sécurité.
Lieu:
- 700 m de la plage de Naiyang:
- à distance de marche cafés, restaurants, salles de fitness, spas, magasins;
- À l'aéroport international de Phuket 10 minutes en voiture.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

