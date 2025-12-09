Villa HOME TOWN

Une occasion unique d'investir dans des villas de luxe sur l'île de Phuket! C'est le choix parfait pour ceux qui recherchent un revenu et un confort stables!
700m à la plage !
Équipements : hall d'entrée, bibliothèque, café-bar, clinique publique, restaurant, boutique 24h/24, piscine commune, salle multifonctionnelle, salle de sport, salle de jeux pour enfants, sécurité.
Lieu:
- 700 m de la plage de Naiyang:
- à distance de marche cafés, restaurants, salles de fitness, spas, magasins;
- À l'aéroport international de Phuket 10 minutes en voiture.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.