Pa Khlok, Thaïlande

Billets pour Phuket et retour en cadeau! *C'est pour qui :Un choix idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe, de nature et de bien-être. Le projet est adapté à la fois à la résidence personnelle et aux investisseurs visant à un revenu locatif stable.À propos de l'emplacement:Vi…