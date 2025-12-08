  1. Realting.com
  Thaïlande
  Pa Khlok
  Nouvelles maisons

Maisons neuves en Pa Khlok, Thaïlande

Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Villa KHANTHASIA EDEN HILL
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$685,101
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
The villas on the slope of the hill each villa is carefully designed in such a way as to ensure maximum confidentiality, as well as the ability to admire the stunning natural landscapes and wonderful colors of evening sunset. The project is designed in a unique and modern architectural s…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Sakhu, Thaïlande
depuis
$534,442
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
"Là où la nature non découverte rencontre le luxe". Le nom Amrits est enraciné à partir de l'ancien mot thaïlandais «Amarit» signifiant l'eau de la vie. Alors que nos villas sont situées près de l'une des plus belles plages de Phuket, elle est également entourée d'un parc national luxu…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Villa Maison Sky Villa
Thalang, Thaïlande
depuis
$597,110
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 300–388 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Ce projet est idéal pour ceux qui aspirent à une vie luxueuse avec une vue imprenable sur la mer à Phuket, qui apprécient l'intimité et une qualité exceptionnelle. Maison Sky Villa convient aussi bien à la résidence permanen…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
OneOne
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Villa Botanica Ocean Valley Villas
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$1,94M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 625–1 341 m²
5 objets immobiliers 5
Billets gratuits pour Phuket et retour !*Idéal pour : Le projet Botanica Ocean Valley Villas est parfait pour ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec la nature sans compromettre le confort et le luxe. C'est un choix idéal pour les familles et les investisseurs qui apprécient l'exclusivit…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$912,851
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Anchan Mountain Breeze est un premier développement de villa à Thep Krasattri, Phuket, avec de luxueuses villas de 3 à 4 chambres conçues avec des espaces de vie étendus de 473 à 709 m2. Ces villas présentent une architecture moderne qui s'harmonise avec la beauté naturelle des environs.Chaq…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Tyssen Yamu
Villa Tyssen Yamu
Villa Tyssen Yamu
Villa Tyssen Yamu
Villa Tyssen Yamu
Villa Tyssen Yamu
Villa Tyssen Yamu
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$135,306
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 68–136 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Parfait pour les investisseurs et les familles à la recherche d'un hébergement luxueux dans un paradis tropical, offrant un niveau de vie élevé et la tranquillité.À propos de l'emplacement : Tyssen Yamu est situé dans la régi…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Villa Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$178,037
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 90–525 m²
6 objets immobiliers 6
Billets pour Phuket et retour en cadeau! *C'est pour qui :Un choix idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe, de nature et de bien-être. Le projet est adapté à la fois à la résidence personnelle et aux investisseurs visant à un revenu locatif stable.À propos de l'emplacement:Vi…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Villa Maison Sky
Thalang, Thaïlande
depuis
$647,903
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Villa Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$136,787
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 1
Surface 71 m²
2 objets immobiliers 2
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela convient : Convient à ceux qui recherchent une combinaison de tranquillité et de luxe dans la ville tropicale de Phuket. C'est le projet idéal pour les résidents de longue durée, les expatriés et les investisseurs à la recherche d'un st…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$107,145
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Infinity Life Club is a unique complex for a comfortable and carefree life in the bosom of nature in Phuket. The project offers not only apartments, but also villas with private pools, combining modern comfort with high -class medical care and health services. Residents can enjoy a variet…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$163,560
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Utopia Thalang est un projet de maison de ville bien conçu, adapté à une vie à long terme. Décoré dans le pur style japonais de simplicité et de minimalisme, entouré de la nature pure de Phuket. Le projet comprend des maisons de ville avec 2 et 3 chambres, des salons et des cuisines complète…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Villa Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$808,490
Nombre d'étages 1
Un projet unique d'investissement dans un village russe dans la région de Phuket est un investissement élégant pour le moment красотой! Рассрочка! Des vidéos sur les grandes villes et les lieux de divertissement de Khao Pra Teo. Durée du jeu : 15 minutes pour le jeu de Nay-Янг. Vous devez…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Villa Anchan Mountain Breeze
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$906,868
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 473–709 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent le luxe et la tranquillité dans
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Afficher tout Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Maison de ville Anasiri Paklok (Sansiri)
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$155,403
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Afficher tout Villa The Ozone Campus
Villa The Ozone Campus
Thalang, Thaïlande
depuis
$681,751
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
The Better Life for Family Présentation de la Villa Ozone Campus, une collection exquise de nouvelles villas de piscine à vendre dans l'île enchanteresse de Phuket. Ce projet résidentiel remarquable propose un style de vie luxueux, parfaitement situé à côté du célèbre Centre sportif Thanya…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Afficher tout Villa Orienna Azure Villas
Villa Orienna Azure Villas
Sakhu, Thaïlande
depuis
$534,112
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 272–441 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Pour qui cela convient : Les Orienna Azure Villas sont idéales pour les personnes exigeantes qui apprécient le luxe, la tranquillité et la commodité. C'est l'endroit idéal pour une résidence personnelle, des loisirs ou des investissements rentable…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Afficher tout Villa The Ozone Campus Villa
Villa The Ozone Campus Villa
Thalang, Thaïlande
depuis
$542,329
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 306–394 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Parfait pour : Idéal pour les familles avec enfants, les personnes actives et les investisseurs qui cherchent à acheter un logement de luxe dans le prestigieux quartier de Phuket.À propos de l'emplacement : Située dans la région de Thalang, au nor…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Thaïlande
depuis
$590,855
Options de finition Аvec finition
Introducing Botanica Luxury Villas: Where Luxury Meets Tranquility Near UWCI and Thanyapura Sports Hotel. Nestled just moments away from the renowned UWCI International School and the prestigious Thanyapura Sports Hotel, our latest development, Botanica Wisdom, offers an unparalleled living…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Afficher tout Villa Botanica Wisdom
Villa Botanica Wisdom
Thalang, Thaïlande
depuis
$559,044
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 320–340 m²
3 objets immobiliers 3
Ameublement complet, développeur fiableÀ propos du complexe:Le projet comprend 47 unités uniques, offrant des villas spacieuses avec des surfaces allant de 450 à 650 m². L'architecture combine des éléments modernes et traditionnels, créant un espace de vie harmonieux. Le complexe comprend un…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Afficher tout Villa The T Forest – Pool Villas
Villa The T Forest – Pool Villas
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$246,239
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 150–440 m²
7 objets immobiliers 7
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Le projet T Forest est parfait pour les investisseurs d'élite, les retraités et les propriétaires de maisons de vacances qui apprécient l'isolement, le confort et l'attrait de l'investissement.À propos de l'emplacement : Le …
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Afficher tout Villa Amrits Luxury Villas
Villa Amrits Luxury Villas
Sakhu, Thaïlande
depuis
$493,027
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 270 m²
4 objets immobiliers 4
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent un hébergement luxueux et paisible en pleine nature, ainsi que pour les investisseurs intéressés par l'immobilier à haut rendement dans une destination touristique populaire.À propos de l'empl…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Afficher tout Villa Prestige Villa Phuket
Villa Prestige Villa Phuket
Thep Krasatti, Thaïlande
depuis
$572,459
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 298–550 m²
5 objets immobiliers 5
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui cela s'adresse-t-il : Idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe, de nature et de tranquillité. Ce projet est conçu pour les personnes exigeantes qui apprécient le confort et l'exclusivité.À propos de l'emplacement : Située dans…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
Villa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Villa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Villa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Villa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Villa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Afficher tout Villa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Villa Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Pa Khlok, Thaïlande
depuis
$128,863
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 1
Surface 68–86 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*Convient pour : Idéal pour les investisseurs, les familles avec enfants, ainsi que pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et de revenus locatifs stables.À propos de l'emplacement : L'Utopia Yamu est située dans le quartier pittoresque d…
Agence
Tumanov Group
Laisser une demande
