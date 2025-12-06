  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Kathu
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Kathu, Thaïlande

Patong
2
Pa Tong
2
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Villa THE REGENT
Kamala, Thaïlande
depuis
$535,874
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
À proximité du centre animé de la nouvelle capitale balnéaire de Phuket, The Regent Villas offre un rapport qualité-prix exceptionnel et un moyen pratique d'obtenir des rendements locatifs élevés. The Regent Villas est une communauté privée de 8 villas au cœur de Bangtao. Ces élégantes vil…
Association
Phuket Property Association
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Kamala, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 1
La Sugar Villa est une villa avec piscine privée située sur une colline tranquille, à environ 5 minutes en voiture de la plage de Kamala et de la rue principale de Kamala où se trouvent de nombreux magasins, restaurants, bars sportifs et un centre commercial. Les plages de Patong et de Surin…
Association
Phuket Property Association
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Kamala, Thaïlande
depuis
$1,38M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 450–575 m²
3 objets immobiliers 3
Distance à la mer : 1000 m, Développeur fiableÀ propos du complexe:Le complexe se compose de 16 villas privées avec piscine, livrées avec travaux de finition, plomberie intégrée, mobilier, et système de climatisation La sécurité et la vidéosurveillance 24 h/24 sont en place. Le paquet comple…
Agence
Tumanov Group
OneOne
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Villa The Pano Baan Suan Loch Palm
Kathu, Thaïlande
depuis
$815,719
LE PANO BAAN SUAN LOCH PALM “Découvrez un luxe inégalé dans une villa avec piscine privée au milieu d'un environnement naturel enchanteur qui vous accueille comme chez vous” Présentation de The Pano - une luxueuse villa avec piscine privée nichée au cœur d'une nature luxuriante et verdoya…
Association
Phuket Property Association
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Chalet Ocean View Cottages
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$172,724
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
LE MEILLEUR IMMOBILIER À PARTIR DE 40 000 $ EN TAÏLANDE ! APPELEZ ! CONSULTATION GRATUITE. Vous envisagez un achat immobilier en Thaïlande ? Nous vous aiderons à choisir un objet GRATUIT, à organiser une transaction sûre avec le promoteur ! - immobilier exclusif ; - assistance à l'organisat…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Kathu, Thaïlande
depuis
$980,435
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 532–817 m²
4 objets immobiliers 4
Garantie de revenu À propos du complexe : Les villas offrent 5 chambres, dont une chambre principale spacieuse avec terrasse, salle de bain et espace de travail. Le grand salon dispose de fenêtres panoramiques, d'un coin repas et d'une cuisine européenne. Un salon supplémentaire est situé au…
Agence
Tumanov Group
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Kamala, Thaïlande
depuis
$342,364
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
élégant Townhai près de la mer Avec ce projet, votre rêve de vie dans votre propre maison à distance de marche de la mer peut devenir une réalité, le complexe de maisons de ville combine la commodité de la vie dans son propre spacieux maison. Kamala a la gloire de la région familiale, ici …
Association
Phuket Property Association
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Villa Waterfall Cove
Kamala, Thaïlande
depuis
$14,13M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 1 560–2 500 m²
3 objets immobiliers 3
Garantie de revenuÀ propos du complexe :Une luxueuse villa avec une vue pittoresque sur la mer, les montagnes et le jardin est située sur le célèbre Millionaire’s Mile à Kamala, Phuket. Une belle piscine et une salle de sport privée améliorent le confort de vie. La villa spacieuse est située…
Agence
Tumanov Group
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$294,231
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Patong Bay Seview Cottages Les chalets de vue de la baie de Patong Bay génèrent déjà beaucoup de buzz autour de l'île de Phuket. Avec un emplacement stratégique et sereine dans une vallée privée cachée à Nanai Hill, les chalets de Patong Bay Sea View sont abordables mais luxueux. Les cha…
Association
Phuket Property Association
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Villa The Priva
Kathu, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Inspiré par le mot italien "Vie privée", LA PRIVA incarne nos trois valeurs fondamentales d'engagementDes récompenses privilégiées pour vos réalisations. Notre dévouement inébranlable à la qualité et à la conception garantit que votre maison reflète vos réalisations, offrant une expérience d…
Association
Phuket Property Association
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Kamala, Thaïlande
depuis
$1,08M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Achetez une propriété chez The Exclusive Sky condominium à Phuket!The Exclusive Sky est une nouvelle boutique condominium à vendre à Phuket. Le condominium Exclusive Sky offre des condominiums de style villa, une opportunité très rare. Le Ciel Exclusif comprend 3 bâtiments en copropriété de …
Association
Phuket Property Association
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Villa Wallaya Hill
Kamala, Thaïlande
depuis
$979,474
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Wallaya a été fondée dans le but de fournir des opportunités d'investissement immobilier de qualité à Phuket, en Thaïlande. Depuis lors, l’entreprise a connu une croissance rapide, fournissant des services à un large éventail de clients du monde entier. Nous nous efforçons de fournir des ser…
Association
Phuket Property Association
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Villa Samsara
Kamala, Thaïlande
depuis
$5,69M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2011
Nombre d'étages 4
Surface 700–1 610 m²
11 objets immobiliers 11
Aménagement complet, garantie de revenuÀ propos du complexe :Un chef-d'œuvre de l'architecture asiatique moderne au bord de la mer. Villas spacieuses avec 4, 5 ou 6 chambres, salons ouverts, grandes terrasses et piscines à débordement. Les villas sont équipées de meubles luxueux et s'intègre…
Agence
Tumanov Group
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Villa Layalina Hill Villas
Kamala, Thaïlande
depuis
$654,630
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 341 m²
3 objets immobiliers 3
Billets aller-retour pour Phuket en cadeau !*À qui s'adresse-t-il : Layalina Hill Villas est le choix idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et de tranquillité au milieu d'une beauté naturelle. Idéal à la fois pour une résidence personnelle et un investissement en raison de …
Agence
Tumanov Group
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Villa D’CHATEAU
Kathu, Thaïlande
depuis
$531,473
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
D & # 39; Chateau Villas Kathu est un nouveau projet situé à quelques minutes des principales attractions, telles que le Loch Palm Golf Club, le Red Mountain Golf Club, Bisp International School, Boat Lagoon, RPM et City. ses marchés, ses magasins, Centres scandaleux et commerciaux. Au rez-d…
Association
Phuket Property Association
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Kamala, Thaïlande
depuis
$341,449
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
The villas are just a short drive from the famous Kamala Beach, making it an ideal retreat for those seeking a blend of tranquility and convenience. Scheduled for completion in November 2026, the Golden Hillside Villas development features 33 units, each offering spacious living areas ran…
Association
Phuket Property Association
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Villa Sugar Villa
Kamala, Thaïlande
depuis
$1,97M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 396–1 156 m²
9 objets immobiliers 9
Billets gratuits pour Phuket et retour !*À qui s'adresse-t-il : Un choix idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de luxe et d'isolement à Phuket. Sugar Villa convient aux clients exigeants qui souhaitent des investissements à haut rendement et un style de vie haut de gamme.À propos d…
Agence
Tumanov Group
