Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. District fédéral central
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en District fédéral central, Russie

;
Moscou
199
Oblast de Moscou
835
Podolsk
47
Khimki
28
Montrer plus
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
1 165 propriétés total trouvé
Entrepôt 13 290 m² dans Khimki, Russie
Entrepôt 13 290 m²
Khimki, Russie
Surface 13 290 m²
Sol 1
Entrepôt de hauteur: 9 886,22 m2 (côté gauche 4 986,6 m2, côté droit 4 899,62 m2) Mezzanine:…
$221,226
Laisser une demande
Entrepôt 9 607 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 9 607 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 9 607 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe B est offert à la vente. Région de Moscou, Podolsk, le village d…
$8,96M
Laisser une demande
Entrepôt 9 557 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 9 557 m²
District fédéral central, Russie
Surface 9 557 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. d Moscou, quartier Krasnopahorsky, place 61, …
$15,84M
Laisser une demande
TekceTekce
Entrepôt 580 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 580 m²
District fédéral central, Russie
Surface 580 m²
Sol 1
Un entrepôt chauffé de classe B+ est proposé à la location. d Moscou, quartier Krasnopahorsk…
$11,801
Laisser une demande
Entrepôt 1 094 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 1 094 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 1 094 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B+ est offert à la vente. Région de Moscou, d Lyobertsy, village de To…
$1,72M
Laisser une demande
Entrepôt 763 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 763 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 763 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B+ est offert à la vente. Région de Moscou, d Lyobertsy, village de To…
$1,20M
Laisser une demande
Entrepôt 1 547 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 1 547 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 1 547 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B+ est offert à la vente. Région de Moscou, d Lyobertsy, village de To…
$2,43M
Laisser une demande
Entrepôt 1 200 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 1 200 m²
District fédéral central, Russie
Surface 1 200 m²
Sol 1
Colonnes d'étape 12x18 m Préparation à l'entrée – septembre 2027. Numéro d'identification: w14899
$1,92M
Laisser une demande
Entrepôt 10 717 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 10 717 m²
Moscou, Russie
Surface 10 717 m²
Sol 2
La superficie totale est de 10.717.9 mètres carrés. Livraison en pièces (2 090,0 m2 + 2 173,…
$185,008
Laisser une demande
Entrepôt 3 250 m² dans Dmitrovsky District, Russie
Entrepôt 3 250 m²
Dmitrovsky District, Russie
Surface 3 250 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Dmitrov, Bely Rast village, …
$47,302
Laisser une demande
Entrepôt 1 526 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 1 526 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 1 526 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B+ est offert à la vente. Région de Moscou, d Lyobertsy, village de To…
$2,40M
Laisser une demande
Entrepôt 1 034 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 034 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 034 m²
Sol 1
Colonnes d'étape 12x18 m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w14880
$21,803
Laisser une demande
Entrepôt 602 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 602 m²
District fédéral central, Russie
Surface 602 m²
Sol 1
Colonnes d'étape 12x18 m Préparation à l'entrée – septembre 2027. Numéro d'identification: w14897
$965,207
Laisser une demande
Entrepôt 5 m² dans Moscou, Russie
Entrepôt 5 m²
Moscou, Russie
Surface 5 m²
Numéro d'article : 1078. Entrepôt, entrepôt, Keler, bureau - dépend de la zone occupée et de…
$12,239
Laisser une demande
Entrepôt 1 300 m² dans Podolsk Urban Okrug, Russie
Entrepôt 1 300 m²
Podolsk Urban Okrug, Russie
Surface 1 300 m²
Sol 1
En vente est un bloc prêt à l'emploi de Light Industrial format avec un terrain en propriété…
$2,76M
Laisser une demande
Entrepôt 3 269 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 3 269 m²
District fédéral central, Russie
Surface 3 269 m²
Sol 1
Colonnes d'étape 12x18 m Préparation à l'entrée – septembre 2027. Numéro d'identification: w14903
$5,24M
Laisser une demande
Entrepôt 555 m² dans Tokaryovo, Russie
Entrepôt 555 m²
Tokaryovo, Russie
Surface 555 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B+ est offert à la vente. Région de Moscou, d Lyobertsy, village de To…
$871,241
Laisser une demande
Entrepôt 580 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 580 m²
District fédéral central, Russie
Surface 580 m²
Sol 1
Un entrepôt chauffé de classe B+ est proposé à la location. d Moscou, quartier Krasnopahorsk…
$10,728
Laisser une demande
Entrepôt 602 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 602 m²
Balachikha, Russie
Surface 602 m²
Sol 1
Colonnes d'étape 12x18 m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w14881
$12,694
Laisser une demande
Entrepôt 1 635 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 635 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 635 m²
Sol 1
Colonnes d'étape 12x18 m Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w14879
$34,475
Laisser une demande
Entrepôt 1 034 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 1 034 m²
District fédéral central, Russie
Surface 1 034 m²
Sol 1
Colonnes d'étape 12x18 m Préparation à l'entrée – septembre 2027. Numéro d'identification: w14898
$1,66M
Laisser une demande
Entrepôt 4 911 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 4 911 m²
District fédéral central, Russie
Surface 4 911 m²
Sol 1
Colonnes d'étape 12x18 m Préparation à l'entrée – septembre 2027. Numéro d'identification: w14904
$7,87M
Laisser une demande
Entrepôt 9 557 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 9 557 m²
District fédéral central, Russie
Surface 9 557 m²
Sol 1
En-tête 12x18 Numéro d'identification: w13732
$141,414
Laisser une demande
Entrepôt 1 812 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 1 812 m²
District fédéral central, Russie
Surface 1 812 m²
Sol 1
Colonnes d'étape 12x18 m Préparation à l'entrée – septembre 2027. Numéro d'identification: w14901
$2,91M
Laisser une demande
Entrepôt 759 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 759 m²
District fédéral central, Russie
Surface 759 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B+ est offert à la vente. d Moscou, quartier Krasnopahorsky, place 61,…
$1,24M
Laisser une demande
Entrepôt 1 356 m² dans Chtchiolkovo, Russie
Entrepôt 1 356 m²
Chtchiolkovo, Russie
Surface 1 356 m²
Sol 1
Offre unique. Le bâtiment est situé sur sa propre parcelle d'espèce, lors de l'achat de la p…
$1,66M
Laisser une demande
Entrepôt 9 777 m² dans Troïtsk, Russie
Entrepôt 9 777 m²
Troïtsk, Russie
Surface 9 777 m²
Sol 1
A Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la vente. d Moscou, quartier de Troitsk, village …
$17,36M
Laisser une demande
Entrepôt 2 065 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 2 065 m²
District fédéral central, Russie
Surface 2 065 m²
Sol 1
Colonnes d'étape 12x18 m Préparation à l'entrée – septembre 2027. Numéro d'identification: w14902
$3,31M
Laisser une demande
Entrepôt 1 021 m² dans District fédéral central, Russie
Entrepôt 1 021 m²
District fédéral central, Russie
Surface 1 021 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe B+ est offert à la location. d Moscou, quartier Krasnopahorsky, place …
$16,996
Laisser une demande
Entrepôt 5 307 m² dans Troïtsk, Russie
Entrepôt 5 307 m²
Troïtsk, Russie
Surface 5 307 m²
Sol 1
A Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la vente. d Moscou, quartier de Troitsk, village …
$9,42M
Laisser une demande

Types de propriétés en District fédéral central

propriété commerciale
restaurants
des bureaux
bâtiments industriels
Realting.com
Aller