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Entrepôts à vendre en Krasnogorsk, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 1 400 m² dans Krasnogorsk, Russie
Entrepôt 1 400 m²
Krasnogorsk, Russie
Surface 1 400 m²
Sol 3
Numéro d'identification: L4979 L'espace de production et d'entrepôt est offert à la location…
$16,251
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Entrepôt 1 400 m² dans Krasnogorsk, Russie
Entrepôt 1 400 m²
Krasnogorsk, Russie
Surface 1 400 m²
Sol 6
Numéro d'identification: L5857 - Oui. L'espace de production et d'entrepôt est offert à la l…
$16,251
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Entrepôt 1 400 m² dans Krasnogorsk, Russie
Entrepôt 1 400 m²
Krasnogorsk, Russie
Surface 1 400 m²
Sol 3
Numéro d'identification: L5859 - Oui. L'espace de production et d'entrepôt est offert à la l…
$16,251
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